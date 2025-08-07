Moment inedit la un meci de amatori Ce s-a întâmplat la minutul de reculegere

La meciul amical dintre formațiile România Regală și Venus București, disputat joi, în locul momentului de reculegere pentru Ion Iliescu echipele au respectat un moment solemn pentru o altă personalitate.

Ion Iliescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 95 de ani. La unele evenimente sportive s-a ținut un momente de reculegere, altele l-au ignorat.

Moment inedit la un meci de amatori. Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere pentru Ion Iliescu

La meciul dintre formațiile de amatori România Regală și Venus București, cele două cluburi au respectat un moment de reculegere. Dar nu pentru Ion Iliescu, ci pentru o personalitate poziționată anti-comunism.

Deși inițial, ca urmare a unor afirmații de la locul disputării meciului, s-a crezut că momentul e pentru Iliescu, la finalul partidei câștigate de Venus cu 6-3 cei de la România Regală au punctat că „s-a ținut un moment de reculegere în memoria Rodicăi Coposu, plecată la Domnul azi dimineață, sora cea mică a Seniorului politicii românești, Corneliu Coposu, fidel și energic susținător al Coroanei Române și al restaurării monarhiei”.

În prezentarea partidei, unul dintre organizatori a explicat cum au suferit din cauza regimului comunist atât cei de echipa istorică Venus, cât și susținătorii monarhiei.

„Se înfruntă două echipe care ar fi putut scrie o istorie mai frumoasă pentru fotbalul românesc dacă Stalin și comuniștii români nu instaurau repu(b)lică în 30 decembrie 1947.

Naționala Regală de fotbal a României și legendara echipă a perioadei 1920-1940, a Regatului României, Venus București. Trăiască Coroana Română!”, a transmis Cătălin Șerban.

Ion Iliescu a făcut parte din regimul comunist până în decembrie 1989 și a fost acuzat că, ulterior, în mandatele sale de președinte, a încercat să ducă mai departe valorile comunismului în România postdecembristă.

