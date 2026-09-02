Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato

FCSB ar putea arăta complet diferit în următoarele zile, dacă Gigi Becali (68 de ani), patronul echipei, reușește să realizeze toate transferurile pe care le dorește.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB încearcă să-și întărească lotul după plecările lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase și după un start de sezon sub așteptări.

Becali schimbă FCSB din temelii

Patronul roș-albaștrilor îi are pe listă pe Karlo Muhar, Meriton Korenica, Denis Drăguș și Jovo Lukic.

Muhar și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, Becali negociază cu Varga pentru Korenica, Drăguș este una dintre principalele ținte pentru ofensivă, iar pentru Lukic au fost reluate discuțiile cu U Cluj.

Într-un scenariu în care toate mutările se concretizează, iar toți jucătorii din lot vor fi apți, echipa de start a FCSB ar putea arăta astfel:

Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pădurariu - Muhar, Korenica - Miculescu, Cisotti, Drăguș - Lukic

FCSB traversează o perioadă complicată. Echipa lui Marius Baciu este pe locul 5 în campionat, cu 11 puncte, după două înfrângeri consecutive: 0-1 cu CFR Cluj și 1-3 cu UTA Arad.

Roș-albaștrii vin și după eliminarea din Conference League, suferită în fața celor de la Auda, scor 3-7 la general.

Dintre mutările încercate de Becali, transferul lui Jovo Lukic este și cel mai costisitor. U Cluj a cerut în jur de 3 milioane de euro pentru atacantul bosniac, în timp ce FCSB oferise inițial aproximativ 1,5 milioane.

Sursele GOLAZO.ro susțin că a revenit la negocieri cu Universitatea Cluj și este determinat să-l aducă pe Lukic cu orice preț pentru a întări ofensiva echipei.

Lukic vine după un sezon în care a fost golgheterul Superligii, cu 18 goluri. Atacantul are contract cu U Cluj până în 2029.

În cazul lui Drăguș și Muhar, negocierile sunt dificile, dar există șanse ca ele să avanseze. Pentru Korenica, FCSB a făcut de asemenea demersuri.

Gigi Becali este foarte aproape să ajungă la un acord cu Nelu Varga pentru transferul lui Korenica, pentru o sumă situată în jurul a 1 milion de euro, conform surselor GOLAZO.ro.

8 septembrie este ultima zi în care cluburile din România mai pot face transferuri în această perioadă de mercato

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport