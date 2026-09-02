Becali schimbă FCSB din temelii! Cum ar putea arăta primul „11” dacă patronul bifează toate țintele din mercato

- FCSB ar putea arăta complet diferit în următoarele zile, dacă Gigi Becali (68 de ani), patronul echipei, reușește să realizeze toate transferurile pe care le dorește.
FCSB încearcă să-și întărească lotul după plecările lui Daniel Bîrligea și Florin Tănase și după un start de sezon sub așteptări.
Becali schimbă FCSB din temelii
Patronul roș-albaștrilor îi are pe listă pe Karlo Muhar, Meriton Korenica, Denis Drăguș și Jovo Lukic.
Muhar și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, Becali negociază cu Varga pentru Korenica, Drăguș este una dintre principalele ținte pentru ofensivă, iar pentru Lukic au fost reluate discuțiile cu U Cluj.
Într-un scenariu în care toate mutările se concretizează, iar toți jucătorii din lot vor fi apți, echipa de start a FCSB ar putea arăta astfel:
- Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pădurariu - Muhar, Korenica - Miculescu, Cisotti, Drăguș - Lukic
FCSB traversează o perioadă complicată. Echipa lui Marius Baciu este pe locul 5 în campionat, cu 11 puncte, după două înfrângeri consecutive: 0-1 cu CFR Cluj și 1-3 cu UTA Arad.
Roș-albaștrii vin și după eliminarea din Conference League, suferită în fața celor de la Auda, scor 3-7 la general.
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Dintre mutările încercate de Becali, transferul lui Jovo Lukic este și cel mai costisitor. U Cluj a cerut în jur de 3 milioane de euro pentru atacantul bosniac, în timp ce FCSB oferise inițial aproximativ 1,5 milioane.
Sursele GOLAZO.ro susțin că a revenit la negocieri cu Universitatea Cluj și este determinat să-l aducă pe Lukic cu orice preț pentru a întări ofensiva echipei.
Lukic vine după un sezon în care a fost golgheterul Superligii, cu 18 goluri. Atacantul are contract cu U Cluj până în 2029.
În cazul lui Drăguș și Muhar, negocierile sunt dificile, dar există șanse ca ele să avanseze. Pentru Korenica, FCSB a făcut de asemenea demersuri.
Gigi Becali este foarte aproape să ajungă la un acord cu Nelu Varga pentru transferul lui Korenica, pentru o sumă situată în jurul a 1 milion de euro, conform surselor GOLAZO.ro.