FCSB a scăpat de interdicție Oficial. Roș-albaștrii au achitat datoria și au fost scoși de FIFA de pe „lista rușinii”

FCSB a scăpat de interdicția pentru transferuri, primită la finalul lunii septembrie din partea FIFA.

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Litigiul în care se afla clubul patronat de Gigi Becali venea ca urmare a unei restanțe financiare către William Baeten, fostul jucător al echipei din perioada iulie 2024 - august 2025.

FCSB a plătit datoria către William Baeten

Jucătorul belgian trebuia să încaseze o primă de 50.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League, în sezonul 2024/2025. Mijlocașul nu și-a primit banii la acel moment și a reclamat clubul la FIFA.

Acum, Gigi Becali a achitat suma către fostul său jucător, iar FCSB a scăpat de interdicție. Numele clubului nu mai apare pe platforma FIFA unde sunt afișate cluburile care sunt implicate în diverse litigii.

Mihai Stoica: „A decis FIFA”

La finalul lunii septembrie, Mihai Stoica a oferit detalii despre datoria FCSB către Baeten.

„S-a achitat suma de 51.250 de euro. A fost și dobândă. S-a ajuns la asta pentru că avea niște clauze. Ca să ajungă la suma asta, trebuia să îndeplinească niște clauze pe care nu le-a îndeplinit.

Cu toate astea, FIFA a decis să plătim. Clauza era în funcție de număr de meciuri. Nu avea numărul de meciuri, dar a decis FIFA. Ne-am apărat.

El termina în vară contractul (n.r. - în vara anului 2025). În iarnă, mai aveam să-i plătim 100.000 de euro, îi plăteam lunar până ajungeam la 100.000 (n.r.- salariile până la finalul contractului).

Mi-a zis Gigi: «Bă, vorbește cu el să meargă la Slobozia, îi dăm noi toți banii și îi dau și ei câte 5.000 pe lună». I-am zis: «Nu cred că o să vrea». Și el a zis: «Cred că ești nebun. Cum adică să nu vrea? Nu vrea să ia 30.000 de euro în plus și să ia banii de la noi toți odată?». A fost opțiunea lui.

El nu era pe listă, doar se antrena cu noi. Erau 30.000 în plus și juca. El venea de nicăieri, săracul. Dar, a dat golul care a dus echipa în Conference”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

Baeten a jucat pentru FCSB în 18 meciuri, reușind să înscrie un singur gol în partida cu Maccabi Tel-Aviv, scor 1-0, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Mijlocașul ofensiv a evoluat la FCSB în prima parte a sezonului 2024-2025. Baeten a fost transferat mai apoi de Flamurtari, în Albania, iar acum este jucătorul celor de la Drita, în Kosovo.

300.000 de euro a fost suma de transfer plătită de FCSB către FCU Craiova, în 2024, pentru transferul lui Baeten

În actualul sezon, Baeten a bifat 11 apariții pentru kosovarii de la Drita, în toate competițiile, reușind să ofere două pase decisive.

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