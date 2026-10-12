„Are probleme grave” Gică Craioveanu, șocat de  gestul lui Vinicius: „Publicul e sătul” » Dă vina și pe Mourinho +10 foto
Gică Craioveanu. Foto: captură Digi Sport + IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionate

„Are probleme grave” Gică Craioveanu, șocat de gestul lui Vinicius: „Publicul e sătul” » Dă vina și pe Mourinho

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.10.2026, ora 09:42
alt-text Actualizat: 12.10.2026, ora 09:57
  • Gică Craioveanu (58 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Vinicius Junior, după gestul deplasat al brazilianului din ultima etapă din La Liga.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Starul lui Real Madrid a fost eliminat în partida cu Villarreal, 1-0, după ce a tras de păr un adversar, având apoi o reacție agresivă la adresa arbitrului.

Coșmar pentru Ianis Stoica A ratat un penalty la primul meci disputat după dezamăgirea neconvocării la națională + Ghinioane la centimetru
Citește și
Coșmar pentru Ianis Stoica A ratat un penalty la primul meci disputat după dezamăgirea neconvocării la națională + Ghinioane la centimetru
Citește mai mult
Coșmar pentru Ianis Stoica A ratat un penalty la primul meci disputat după dezamăgirea neconvocării la națională + Ghinioane la centimetru

Gică Craioveanu: „Băiatul ăsta are niște probleme grave de atitudine”

Fostul internațional român a vorbit despre problemele de comportament ale brazilianului și a precizat că va fi dificil ca Real Madrid să colaboreze cu el în continuare.

„Incredibil, nu pot să înțeleg! Băiatul ăsta are niște probleme grave, de atitudine, de comportament. În loc să continui faza, să te duci, ce nevoie ai să tragi un adversar de păr? Știind că e ceva grav. El a crezut că nu-l văd camerele.

Să nu te vadă 240.000 de camere? E imposibil! Aseară (n.r. sâmbătă) s-a vorbit despre o despărțire de Vini. Cu acest caracter, e foarte dificil. Publicul e deja cam sătul de acest comportament de copil”, a declarat Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Aflat alături de el în studioul emisiunii Digi Sport Special, Ionel Dănciuescu a adăugat:

„Știi care e chestia? De când a venit Mourinho, parcă l-am văzut mai liniștit, mai calm. Parcă n-a fost atât de agresiv, să intre în conflict cu spectatorii...”, a spus Dănciulescu.

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga

Galerie foto (10 imagini)

Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga Vinicius, eliminat după ce și-a tras de păr un adversar în meciul cu Villarreal. Foto: captură YouTube/La Liga
+10 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, fostul fotbalist de la Getafe și Real Sociedad a plasat vina, în primul rând, în dreptul antrenorului.

„Pentru mine, prima vină e a lui Mou (n.r. Mourinho). A vrut să încălzească meciul, uitați-vă la gesturile pe care le-a făcut. Inclusiv faptul că nu a vrut să se ducă la conferința de presă.

Pentru mine, e ceva grav. El a zis că a vrut să încălzească mai mult atmosfera, care era oricum fierbinte. El a zis că nu e «roșu»! S-a întors Mou din 2010, așa a scris presa spaniolă”, a mai spus Craioveanu.

Conform raportului întocmit de arbitru, Vinicius ar putea risca o suspendare de două sau chiar trei etape, ceea ce ar însemna ratarea derby-ului cu Barcelona, programat pe 25 octombrie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Trump cere Ucrainei să se lege cu mâna la spate în timp ce Putin atacă. Explicația cea mai directă este, de regulă, explicația valabilă
Real Madrid Gica Craioveanu villarreal eliminare vinicius junior
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:55
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
Se mișcă lucrurile la Dinamo Utilajele grele au ajuns în Ștefan cel Mare » Începe o nouă etapă a lucrărilor la noul stadion
09:10
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în galeria pasatorilor de elită din Superliga
Moruțan, în topul „artiștilor” După show-ul din meciul cu U Cluj, rapidistul a intrat în  galeria pasatorilor de elită din Superliga 
06:45
Dosarul Ianis Stoica FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
Dosarul Ianis Stoica  FIFA a dezvăluit detalii din litigiul de 1,15 milioane de euro dintre Hermannstadt și Estrela Amadora
23:49
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
„Se întâmplă rar” Ce jucători a remarcat Victor Angelescu după U Cluj - Rapid 3-4
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Top stiri
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Diverse
12.10
Cu ce se ocupă CSA Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
Citește mai mult
Cu ce se ocupă CSA  Steaua a comentat la poza virală a comediantului Mircea Bravo cu Gigi Becali: „Solicităm să modificați”
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Superliga
12.10
„Nu am întâlnit un astfel de caz” Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre situația lui Reghecampf la FCSB
Citește mai mult
„Nu am întâlnit un astfel de caz”  Șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, noi detalii despre  situația lui Reghecampf la FCSB
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Superliga
12.10
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Citește mai mult
Noua casă a Rapidului FOTO+VIDEO. Cum arată de sus baza de 6 milioane de euro construită de Dan Șucu. Va fi inaugurată în scurt timp
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
B365
12.10
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB
Citește mai mult
Mic dicționar de Primăreză, necesar în contextul Revoluției Lingvistice pornite la noi în localitate de dl Ciprian Ciucu, de când s-a mutat cu serviciul la PMB

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 11 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share