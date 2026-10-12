„Are probleme grave” Gică Craioveanu, șocat de gestul lui Vinicius: „Publicul e sătul” » Dă vina și pe Mourinho

Gică Craioveanu (58 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Vinicius Junior, după gestul deplasat al brazilianului din ultima etapă din La Liga.

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Starul lui Real Madrid a fost eliminat în partida cu Villarreal, 1-0, după ce a tras de păr un adversar, având apoi o reacție agresivă la adresa arbitrului.

Gică Craioveanu: „Băiatul ăsta are niște probleme grave de atitudine”

Fostul internațional român a vorbit despre problemele de comportament ale brazilianului și a precizat că va fi dificil ca Real Madrid să colaboreze cu el în continuare.

„Incredibil, nu pot să înțeleg! Băiatul ăsta are niște probleme grave, de atitudine, de comportament. În loc să continui faza, să te duci, ce nevoie ai să tragi un adversar de păr? Știind că e ceva grav. El a crezut că nu-l văd camerele.

Să nu te vadă 240.000 de camere? E imposibil! Aseară (n.r. sâmbătă) s-a vorbit despre o despărțire de Vini. Cu acest caracter, e foarte dificil. Publicul e deja cam sătul de acest comportament de copil”, a declarat Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Aflat alături de el în studioul emisiunii Digi Sport Special, Ionel Dănciuescu a adăugat:

„Știi care e chestia? De când a venit Mourinho, parcă l-am văzut mai liniștit, mai calm. Parcă n-a fost atât de agresiv, să intre în conflict cu spectatorii...”, a spus Dănciulescu.

Ulterior, fostul fotbalist de la Getafe și Real Sociedad a plasat vina, în primul rând, în dreptul antrenorului.

„Pentru mine, prima vină e a lui Mou (n.r. Mourinho). A vrut să încălzească meciul, uitați-vă la gesturile pe care le-a făcut. Inclusiv faptul că nu a vrut să se ducă la conferința de presă.

Pentru mine, e ceva grav. El a zis că a vrut să încălzească mai mult atmosfera, care era oricum fierbinte. El a zis că nu e «roșu»! S-a întors Mou din 2010, așa a scris presa spaniolă”, a mai spus Craioveanu.

Conform raportului întocmit de arbitru, Vinicius ar putea risca o suspendare de două sau chiar trei etape, ceea ce ar însemna ratarea derby-ului cu Barcelona, programat pe 25 octombrie.

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