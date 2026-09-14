Debut cu ezitări Muhar, tratament în stilul Becali: gafă, galben și schimbare după doar 45 de minute

Karlo Muhar a debutat la FCSB, la doar câteva zile după ce transferul său a fost oficializat.

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Dacă la derbyul cu Dinamo a urmărit partida din tribună, cu Petrolul mijlocașul croat a fost trimis direct titular și a făcut cuplu la mijlocul terenului cu Ofri Arad.

Muhar, tratament în stilul Becali: gafă, galben și schimbare după doar 45 de minute

Debutul a început însă prost. În minutul 3, Muhar a recuperat o minge, dar a fost imediat deposedat de Lucho Vega, iar faza s-a încheiat cu golul marcat de N’Lundulu. O eroare importantă chiar la primele secvențe în tricoul roș-albaștrilor.

Nici continuarea reprizei nu a fost mult mai bună. Încă nepregătit 100%, Muhar a avut un joc mai degrabă inexact, dar și dur, așa cum era cunoscut și din perioada CFR Cluj. În minutul 26 a primit cartonaș galben.

Chiar înainte de pauză, croatul i-a pus gheata pe glezna unui adversar, însă arbitrul Iulian Călin a fluierat finalul reprizei. Cu galben deja încasat și cu riscul unei eliminări, Muhar n-a mai revenit de la cabine, fiind înlocuit de Gnahore.

Gigi Becali a apelat astfel la o practică folosită de multe ori în trecut, adică schimbarea la pauză a unui jucător avertizat pentru a elimina riscul unui cartonaș roșu. Și Arad a fost schimbat la pauză cu Joao Paulo.

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