Imaginile care au cucerit internetul FOTO. Fanul lui Atletico, surprins făcând sandvișuri în tribună în timp ce echipa sa umilea Tottenham!

Atletico - Tottenham 5-2. Un suporter a oferit un moment amuzant, devenit viral pe rețelele de socializare.

Madrilenii s-au distrat, marți, cu formația lui Radu Drăgușin, iar confortul oferit de rezultatul dur, stabilit în mare parte încă din prima repriză, i-a permis unui fan al gazdelor să se relaxeze.

Un fan al lui Atletico a făcut sandvișuri pe stadion, la meciul de Liga Campionilor

Rezervă neutilizată la această partidă, Radu Drăgușin a privit de pe bancă jocul dezastruos al echipei sale, care a comis gafă după gafă în întâlnirea cu Atletico Madrid.

În minutul 22, scorul era deja 4-0 pentru gruparea lui Diego Simeone, iar golul marcat imediat de Tottenham nu i-a dat emoții unui suporter madrilen aflat în tribune.

Cu puțin timp înainte de pauză, fanul a fost surprins de camere în timp ce își pregătea mai multe sandvișuri pe balustrada tribunei.

Un episod similar a mai avut loc în toamna lui 2025, tot pe „Metropolitano”, în timpul meciului Atletico - Eintracht Frankfurt, când un suporter, poate chiar același, a devenit viral cu același tip de sandviș.

Returul de la Londra are loc miercurea viitoare, de la ora 22:00, unde echipa lui Drăgușin e nevoită să recupereze un handicap de 3 goluri pentru a mai spera la sferturile de finală.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport