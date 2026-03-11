Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal, programate pe 18 martie, au ajuns pe masa arbitrilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

Ilie Drăgan contestă dreptul lui Răzvan Burleanu de a candida pentru al patrulea mandat și a încercat inclusiv suspendarea scrutinului până la o decizie a TAS. Tribunalul București i-a respins cererea.

Candidatura lui Răzvan Burleanu (41 de ani) la alegerile pentru președinția Federația Română de Fotbal (FRF) a fost contestată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de contracandidatul său, Ilie Drăgan (41 de ani).

Contestația lui Ilie Drăgan a fost judecată la Tribunalul București și respinsă. Astfel, rămâne în judecare doar cea de la TAS.

Decizia de pe portal.just.ro:

„Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale formulată de reclamantul Drăgan Ilie – Ștefan, prin mandatar Plăcintă Ticu Ștefan, în contradictoriu cu pârâta Federația Română de Fotbal.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a V-a Civilă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 11.03.2026.

Document: Hotarâre 11.03.2026”.

Știrea inițială:

Ilie Drăgan a contestat la TAS candidatura lui Răzvan Burleanu

Acesta încearcă, în paralel, să obțină și suspendarea alegerilor programate pe 18 martie 2026, până când judecătorii de la Lausanne vor decide dacă actualul președinte mai are sau nu dreptul să candideze pentru un nou mandat.

Ilie Drăgan a confirmat pentru GOLAZO.ro că procedurile au fost deja demarate atât la TAS, cât și la Tribunalul București.

„Pe 9 martie am depus la TAS și am achitat taxa de înregistrare, 1.000 de franci elvețieni. Pe 10 martie am depus și la tribunal”, a declarat Drăgan.

Acesta susține că obiectivul principal este obținerea unei decizii înainte de data alegerilor.

„Încercăm să obținem în instanță suspendarea alegerilor”

Contracandidatul lui Burleanu spune că, dacă dosarul nu va fi judecat în regim de urgență la TAS, va încerca să obțină în instanță suspendarea procesului electoral.

„În cazul în care nu se judecă la TAS interdicția candidaturii domnului Răzvan Burleanu, încercăm să obținem în instanță suspendarea alegerilor până când TAS va decide dacă are sau nu dreptul să candideze pentru al patrulea mandat.

Nu vrem să se desfășoare alegerile cu doi candidați în contextul în care este nestatutar, iar apoi să se judece. Fiind timpul scurt, încercăm să luăm toate măsurile astfel încât până pe 18 martie să avem niște decizii”, a mai spus Drăgan.

„Potrivit Statutului, nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de trei mandate”

Argumentul principal invocat de Drăgan este articolul 50, alineatul 1 din Statutul FRF:

„Potrivit Statutului nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de trei mandate.

Asta înseamnă interdicție: odată ce ai trei mandate, nu mai ai voie să candidezi. Dacă ar candida și ar fi ales, ar fi al patrulea mandat pentru Răzvan Burleanu”, susține Drăgan.

Ilie Drăgan afirmă că a solicitat și măsuri provizorii, inclusiv suspendarea alegerilor până la soluționarea contestației de către TAS.

Potrivit acestuia, FRF trebuie să comunice dacă este de acord cu judecarea rapidă a cazului.

„Cei de la FRF trebuie să spună dacă vor să se judece repede cazul. Dacă nu vor procedură accelerată la TAS, atunci până pe 16 martie trebuie să vină cu o poziție în ceea ce privește măsurile provizorii pe care noi le-am cerut, suspendarea alegerilor până la soluționarea procesului de la TAS”, a mai spus Drăgan.

Ilie Ștefan Drăgan a mai candidat la șefia FRF și este un oponent declarat al lui Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului Federației.

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi

În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78

⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

