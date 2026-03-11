Candidatura lui Burleanu, contestată la TAS Tribunalul de Arbitraj Sportiv va decide dacă actualul președinte al FRF mai are dreptul la un nou mandat
Ilie Drăgan, candidat la funcția de președinte al FRF (foto: Sport Picutres)
Diverse

Candidatura lui Burleanu, contestată la TAS Tribunalul de Arbitraj Sportiv va decide dacă actualul președinte al FRF mai are dreptul la un nou mandat

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 13:34
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 18:24
  • Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal, programate pe 18 martie, au ajuns pe masa arbitrilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).
  • Ilie Drăgan contestă dreptul lui Răzvan Burleanu de a candida pentru al patrulea mandat și a încercat inclusiv suspendarea scrutinului până la o decizie a TAS. Tribunalul București i-a respins cererea.

Candidatura lui Răzvan Burleanu (41 de ani) la alegerile pentru președinția Federația Română de Fotbal (FRF) a fost contestată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de contracandidatul său, Ilie Drăgan (41 de ani).

Amețeală cu programul LPF a modificat din nou programul primei etape din play-off și play-out! Meciul FCSB - Metaloglobus a fost mutat încă o dată
Citește și
Amețeală cu programul LPF a modificat din nou programul primei etape din play-off și play-out! Meciul FCSB - Metaloglobus a fost mutat încă o dată
Citește mai mult
Amețeală cu programul LPF a modificat din nou programul primei etape din play-off și play-out! Meciul FCSB - Metaloglobus a fost mutat încă o dată

17:30 Contestația din România a fost respinsă

Contestația lui Ilie Drăgan a fost judecată la Tribunalul București și respinsă. Astfel, rămâne în judecare doar cea de la TAS.

Decizia de pe portal.just.ro:

„Soluția pe scurt: Respinge ca neîntemeiată cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale formulată de reclamantul Drăgan Ilie – Ștefan, prin mandatar Plăcintă Ticu Ștefan, în contradictoriu cu pârâta Federația Română de Fotbal.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul București – Secția a V-a Civilă.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 11.03.2026.
Document: Hotarâre 11.03.2026”.

Știrea inițială:

Ilie Drăgan a contestat la TAS candidatura lui Răzvan Burleanu

Acesta încearcă, în paralel, să obțină și suspendarea alegerilor programate pe 18 martie 2026, până când judecătorii de la Lausanne vor decide dacă actualul președinte mai are sau nu dreptul să candideze pentru un nou mandat.

Ilie Drăgan a confirmat pentru GOLAZO.ro că procedurile au fost deja demarate atât la TAS, cât și la Tribunalul București.

„Pe 9 martie am depus la TAS și am achitat taxa de înregistrare, 1.000 de franci elvețieni. Pe 10 martie am depus și la tribunal”, a declarat Drăgan.

Acesta susține că obiectivul principal este obținerea unei decizii înainte de data alegerilor.

Încercăm să obținem în instanță suspendarea alegerilor

Contracandidatul lui Burleanu spune că, dacă dosarul nu va fi judecat în regim de urgență la TAS, va încerca să obțină în instanță suspendarea procesului electoral.

„În cazul în care nu se judecă la TAS interdicția candidaturii domnului Răzvan Burleanu, încercăm să obținem în instanță suspendarea alegerilor până când TAS va decide dacă are sau nu dreptul să candideze pentru al patrulea mandat.

Nu vrem să se desfășoare alegerile cu doi candidați în contextul în care este nestatutar, iar apoi să se judece. Fiind timpul scurt, încercăm să luăm toate măsurile astfel încât până pe 18 martie să avem niște decizii”, a mai spus Drăgan.

Potrivit Statutului, nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de trei mandate”

Argumentul principal invocat de Drăgan este articolul 50, alineatul 1 din Statutul FRF:

„Potrivit Statutului nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF pentru mai mult de trei mandate.

Asta înseamnă interdicție: odată ce ai trei mandate, nu mai ai voie să candidezi. Dacă ar candida și ar fi ales, ar fi al patrulea mandat pentru Răzvan Burleanu”, susține Drăgan.

Ilie Drăgan afirmă că a solicitat și măsuri provizorii, inclusiv suspendarea alegerilor până la soluționarea contestației de către TAS.

Potrivit acestuia, FRF trebuie să comunice dacă este de acord cu judecarea rapidă a cazului.

„Cei de la FRF trebuie să spună dacă vor să se judece repede cazul. Dacă nu vor procedură accelerată la TAS, atunci până pe 16 martie trebuie să vină cu o poziție în ceea ce privește măsurile provizorii pe care noi le-am cerut, suspendarea alegerilor până la soluționarea procesului de la TAS”, a mai spus Drăgan.

Ilie Ștefan Drăgan a mai candidat la șefia FRF și este un oponent declarat al lui Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Răzvan Burleanu se află la conducerea FRF din 5 martie 2014, fiind la cel de-al treilea său mandat consecutiv în funcția de președinte al instituției, și ultimul, conform statutului Federației.

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

  • În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi
  • În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78
  • ⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

Citește și

Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”
Superliga
12:06
Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”
Citește mai mult
Atac dur la adresa lui Rădoi U Craiova nu-l iartă pe antrenorul revenit la FCSB: „Vorbeai de Rotaru și acum unde te duci?”
„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”
Superliga
09:31
„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”
Citește mai mult
„Îi doresc să nu aibă succes!” Gică Popescu, mesaj dur după ce Rădoi a revenit la FCSB: „Nu știu care sunt argumentele pentru care l-au adus”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FRF TAS razvan burleanu ilie dragan alegeri frf
Știrile zilei din sport
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Nationala
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Citește mai mult
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Superliga
13:38
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Citește mai mult
Unde va juca Dinamo „Câinii” au ales stadionul pe care vor disputa ultimele meciuri din play-off
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Cupa Romaniei
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Citește mai mult
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Campionate
12:53
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Citește mai mult
Ce pregătește Chivu „Scudetto, apoi revoluția” » Cine e fotbalistul care ar putea schimba fața echipei și cât e dispusă Inter să plătească pentru el
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:33
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc, coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
„Românilor le e frică de noi” Ce spune un internațional turc,  coleg cu Mihăilă la Rizespor: „Nu am nicio îndoială”
14:19
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
„Poate face surpriza” Marcel Răducanu și-a ales favorita la titlu + Comparație neașteptată: „În Germania nu văd așa ceva”
14:02
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
Tarom reface orarul de zbor pentru Lucescu A apelat FRF la Ministerul Transporturilor? Ministrul Ciprian Șerban: „Cu Burleanu n-am vorbit, dar vă spun ce m-a întrebat directorul Tarom!”
13:44
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Săpunaru, bun de plată Prima decizie în procesul de două milioane de euro cu sponsorul Cupei României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Top stiri
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Tenis
13:12
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Citește mai mult
Djokovic, ce show! FOTO+VIDEO. Sârbul a oferit faza anului la Indian Wells, dar s-a confruntat cu probleme serioase » Ce a pățit
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Campionatul Mondial
12:02
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Citește mai mult
Soluție post-Iran la Mondial Ce s-ar putea întâmpla la CM dacă FIFA confirmă retragerea Iranului. Cine se califică. Olăroiu, în baraj?
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Tenis
11:41
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
Citește mai mult
Imperiul financiar al lui Roger Federer Cum a ajuns legenda tenisului la o avere fabuloasă. Doar o mică parte din bani provine din turnee
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
B365
11.03
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate
Citește mai mult
ALERTĂ | Blocaj total pe Bd. Iuliu Maniu în această dimineață, din cauza unui accident la trecerea de pietoni de dinaintea intrării pe A1. Opt linii STB circulă cu dificultate

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
12.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share