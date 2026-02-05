FCSB, noi negocieri După Politic, încă un jucător poate pleca de la campioană: „Am discutat cu domnul Becali” + noi detalii despre Ciubotaru
FCSB l-a trimis pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt, sub formă de împrumut. Extrema campioanei ar putea fi urmată la Sibiu și de portarul Lukas Zima (32 de ani).
FCSB, noi negocieri După Politic, încă un jucător poate pleca de la campioană: „Am discutat cu domnul Becali" + noi detalii despre Ciubotaru

Publicat: 05.02.2026, ora 20:14
Actualizat: 05.02.2026, ora 20:14
  • FCSB l-a trimis pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt, sub formă de împrumut. Extrema campioanei ar putea fi urmată la Sibiu și de portarul Lukas Zima (32 de ani).

Claudiu Rotar, finanțatorul sibienilor, a vorbit despre tranzacția cu FCSB și a dezvăluit că echipa sa va plăti jumătate din salariul lui Politic. Adică 10.000 din cei 20.000 de euro încasați lunar de extremă.

Citește și
Imagini pentru istorie! VIDEO Cristi Chivu a preluat torța olimpică: ce i s-a strigat din public
Imagini pentru istorie! VIDEO Cristi Chivu a preluat  torța olimpică: ce i s-a strigat din public

FCSB, noi negocieri! Transferul lui Kevin Ciubotaru, amânat

Acesta a abordat și subiectul transferului lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Fundașul stânga e dorit de campioană, iar cluburile se înțeleseseră pentru transfer. Jucătorul a tras de timp până pe finalul perioade de transferuri, în așteptarea unei mutări în străinătate, iar clubul n-a mai fost dispus să-l cedeze.

Oficialul a explicat însă că mutarea s-ar putea perfecta în vară, când se vor relua discuțiile.

„Politic a venit împrumut până în vară, dar Kevin Ciubotaru nu merge la FCSB. Discutăm la vară. Avem nevoie de el ca să ne salvăm de la retrogradare. Nu l-au cerut acum, discutăm la vară. Am stabilit de la bun început acest lucru. Salariul lui Politic îl împărțim 50-50 cu FCSB.

Antrenorul l-a cerut, iar noi l-am dus. Politic n-a dat satisfacție la FCSB, dar la Dinamo da. Cine să vină la Hermannstadt? Doar jucători care nu sunt folosiți la echipe mai mari sau care nu au jucat la alte echipe mai mici. N-avem bani de transferuri”, a spus Claudiu Rotar la Digi Sport.

Hermannstadt mai vrea un jucător de la FCSB

După transferul lui Politic, Rotar susține că a discutat cu Gigi Becali și de Lukas Zima, dorit și el la echipă de antrenorul Dorinel Munteanu:

„Am discutat cu domnul Becali să ni-l dea și pe Zima. Așteptăm răspunsul său. Aducem tot ce vrea antrenorul. Eu zic că Zima vrea la noi. Tot împrumut până în vară, apoi discutăm. N-am vorbit, dar decât să stea fără să joace”.

„Roș-albaștrii” i-au explicat clar în momentul transferului că aparițiile sale vor fi episodice, iar numărul 1 va fi Ștefan Târnovanu, rol pe care cehul l-a acceptat.

10 meciuri
în toate competițiile a bifat Zima pentru FCSB de când a fost transferat de la Petrolul, la începutul lui 2025

VIDEO. Golul marcat de Cisotti în FCSB - Hermannstadt 1-0

Special
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Superliga
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
Nationala
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Stranieri
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Handbal
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Superliga
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Campionate
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Superliga
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Campionate
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

