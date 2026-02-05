FCSB, noi negocieri După Politic, încă un jucător poate pleca de la campioană: „Am discutat cu domnul Becali” + noi detalii despre Ciubotaru

FCSB l-a trimis pe Dennis Politic (25 de ani) la Hermannstadt, sub formă de împrumut. Extrema campioanei ar putea fi urmată la Sibiu și de portarul Lukas Zima (32 de ani).

Claudiu Rotar, finanțatorul sibienilor, a vorbit despre tranzacția cu FCSB și a dezvăluit că echipa sa va plăti jumătate din salariul lui Politic. Adică 10.000 din cei 20.000 de euro încasați lunar de extremă.

Acesta a abordat și subiectul transferului lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Fundașul stânga e dorit de campioană, iar cluburile se înțeleseseră pentru transfer. Jucătorul a tras de timp până pe finalul perioade de transferuri, în așteptarea unei mutări în străinătate, iar clubul n-a mai fost dispus să-l cedeze.

Oficialul a explicat însă că mutarea s-ar putea perfecta în vară, când se vor relua discuțiile.

„Politic a venit împrumut până în vară, dar Kevin Ciubotaru nu merge la FCSB. Discutăm la vară. Avem nevoie de el ca să ne salvăm de la retrogradare. Nu l-au cerut acum, discutăm la vară. Am stabilit de la bun început acest lucru. Salariul lui Politic îl împărțim 50-50 cu FCSB.

Antrenorul l-a cerut, iar noi l-am dus. Politic n-a dat satisfacție la FCSB, dar la Dinamo da. Cine să vină la Hermannstadt? Doar jucători care nu sunt folosiți la echipe mai mari sau care nu au jucat la alte echipe mai mici. N-avem bani de transferuri”, a spus Claudiu Rotar la Digi Sport.

Hermannstadt mai vrea un jucător de la FCSB

După transferul lui Politic, Rotar susține că a discutat cu Gigi Becali și de Lukas Zima, dorit și el la echipă de antrenorul Dorinel Munteanu:

„Am discutat cu domnul Becali să ni-l dea și pe Zima. Așteptăm răspunsul său. Aducem tot ce vrea antrenorul. Eu zic că Zima vrea la noi. Tot împrumut până în vară, apoi discutăm. N-am vorbit, dar decât să stea fără să joace”.

„Roș-albaștrii” i-au explicat clar în momentul transferului că aparițiile sale vor fi episodice, iar numărul 1 va fi Ștefan Târnovanu, rol pe care cehul l-a acceptat.

10 meciuri în toate competițiile a bifat Zima pentru FCSB de când a fost transferat de la Petrolul, la începutul lui 2025

