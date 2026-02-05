Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”

După decizia Curții de Apel Timișoara, palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” se întoarce la forma recunoscută în 2017, urmând ca verdictul final să fie stabilit de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Adrian Mititelu susține că FC U Craiova SA este continuatoarea Universității Craiova, în timp ce clubul lui Mihai Rotaru afirmă: „Leul este acasă, iar palmaresul nu a plecat niciodată”.

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat astăzi, 5 februarie 2026, decizia în dosarul controversat privind palmaresul istoric al Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Verdictul Curții de Apel Timișoara în disputa privind palmaresul Universității Craiova

Soluția pe scurt publicată pe portalul just.ro: „Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L.

Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014**.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Ca urmare a acestei hotărâri, se păstrează decizia inițială a instanței, care îi respinsese lui CS Universitatea Craiova solicitarea de recunoaștere a palmaresului în perioada 1948–1991, de la înființare până la privatizare.

Astfel, se revine la situația din 2017, când palmaresul era atribuit FC U Craiova SA, echipa dezafiliată în 2011 și intrată ulterior în faliment.

Adrian Mititelu: „Noi avem palmaresul”

Adrian Mititelu se consideră victorios. Patronul FCU Craiova a declarat pentru GOLAZO.ro:

„Noi suntem continuatoarea echipei istorice Universitatea Craiova. Curtea de Apel a respins apelul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, condus de Pavel Badea, și a rămas definitivă sentința Tribunalului Dolj din 2017, în care s-a stabilit că noi avem palmaresul.

Șansele ca decizia să mai fie schimbat la recurs sunt de 0,01 la sută. E recurs pe cale extraordinară. Ideea este că echipa care și-a însușit din 2013 istoria Universității Craiova a făcut-o într-un mod abuziv și mincinos. Toate trofeele Universității Craiova sunt la noi. Vom juca din nou fotbal din vară.

Clubul lui Mihai Rotaru, care se autointitulează Universitatea Craiova, și Clubul Sportiv Universitatea Craiova, de drept public, condus de Pavel Badea, ne datorează foarte mulți bani.

Vom deschide un proces separat pentru recuperarea prejudiciului pe care ni l-au provocat Mihai Rotaru, primăria și Clubul Sportiv Universitatea Craiova”.

Reacția Craiovei lui Mihai Rotaru: „Leul este acasă, iar palmaresul nu a plecat niciodată!”

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a venit cu propria poziție oficială privind palmaresul istoric și drepturile asupra acestuia:

„Până în acest moment nu există nicio informare oficială vis-a-vis de procesul de la Timișoara, doar informațiile apărute în mass-media. Pentru o mai bună înțelegere a procesului de la Curtea de Apel Timișoara, facem următoarele precizări:

Clubul Sportiv Universitatea Craiova de drept public a sesizat instanța printr-o cerere să se pronunțe asupra existenței palmaresului în patrimoniul său.

Instanța a respins această cerere fără a hotărî dacă acesta îi aparține sau nu, așa cum Înalta Curte de Casație l-a folosit ca argument pentru a stabili că stema cu leul aparține Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Pentru a exemplifica, este ca și cum o persoană, să spunem «Adrian Vasile» merge la instanță pentru a obține o hotărâre din care să reiasă că este acea persoană.

Instanța îi va respinge cererea îndrumându-l către evidența populației, dar fără a se pronunța dacă este sau nu acea persoană.

Ținem să precizăm că această hotărâre este cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție unde va urma să fie dată decizia finală.

Nu în ultimul rând societatea lui Adrian Mititelu înscrisă în Liga a IV-a Dolj nu are nicio calitate în acest dosar. Nu ne-am judecat cu niciuna dintre societățile lui acestea neavând cum să ridice pretenții asupra palmaresului istoric, așa cum de altfel Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât.

Leul este acasă, iar palmaresul nu a plecat niciodată!”.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

De 4 ori campioană a României: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991

De 8 ori câștigătoare a Cupei României: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021

Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021

Semifinalistă a Cupei UEFA: 1982-1983

Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri

Este prima echipă din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)

Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)

Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

Istoricul procesului de 12 ani

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul „Științei” clubului condus de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în iunie 2025 magistrații au casat sentința și au dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Timișoara.

Litigiul privind palmaresul a început în 2014, ca urmare a disputelor dintre FC Universitatea Craiova (FCU Craiova) și CS Universitatea Craiova, referitoare la dreptul de a folosi brandul și istoria clubului.

De-a lungul anilor, procesul a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu decizii parțiale, casări și rejudecări.

