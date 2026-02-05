Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga

Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 16:51
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 17:37
  • După decizia Curții de Apel Timișoara, palmaresul istoric al „Craiovei Maxima” se întoarce la forma recunoscută în 2017, urmând ca verdictul final să fie stabilit de Înalta Curte de Casație și Justiție.
  • Adrian Mititelu susține că FC U Craiova SA este continuatoarea Universității Craiova, în timp ce clubul lui Mihai Rotaru afirmă: „Leul este acasă, iar palmaresul nu a plecat niciodată”.

Curtea de Apel Timișoara a pronunțat astăzi, 5 februarie 2026, decizia în dosarul controversat privind palmaresul istoric al Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!
Citește și
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!
Citește mai mult
Imperiul familiei Negoiță Au început lucrările la noul proiect-mamut din București. Unde se află + costuri de peste 350 de milioane de euro!

Verdictul Curții de Apel Timișoara în disputa privind palmaresul Universității Craiova

Soluția pe scurt publicată pe portalul just.ro: „Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L.

Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014**.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.

Ca urmare a acestei hotărâri, se păstrează decizia inițială a instanței, care îi respinsese lui CS Universitatea Craiova solicitarea de recunoaștere a palmaresului în perioada 1948–1991, de la înființare până la privatizare.

Astfel, se revine la situația din 2017, când palmaresul era atribuit FC U Craiova SA, echipa dezafiliată în 2011 și intrată ulterior în faliment.

Adrian Mititelu: „Noi avem palmaresul”

Adrian Mititelu se consideră victorios. Patronul FCU Craiova a declarat pentru GOLAZO.ro:

„Noi suntem continuatoarea echipei istorice Universitatea Craiova. Curtea de Apel a respins apelul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, condus de Pavel Badea, și a rămas definitivă sentința Tribunalului Dolj din 2017, în care s-a stabilit că noi avem palmaresul.

Șansele ca decizia să mai fie schimbat la recurs sunt de 0,01 la sută. E recurs pe cale extraordinară. Ideea este că echipa care și-a însușit din 2013 istoria Universității Craiova a făcut-o într-un mod abuziv și mincinos. Toate trofeele Universității Craiova sunt la noi. Vom juca din nou fotbal din vară.

Clubul lui Mihai Rotaru, care se autointitulează Universitatea Craiova, și Clubul Sportiv Universitatea Craiova, de drept public, condus de Pavel Badea, ne datorează foarte mulți bani.

Vom deschide un proces separat pentru recuperarea prejudiciului pe care ni l-au provocat Mihai Rotaru, primăria și Clubul Sportiv Universitatea Craiova”.

Reacția Craiovei lui Mihai Rotaru: „Leul este acasă, iar palmaresul nu a plecat niciodată!”

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a venit cu propria poziție oficială privind palmaresul istoric și drepturile asupra acestuia:

Până în acest moment nu există nicio informare oficială vis-a-vis de procesul de la Timișoara, doar informațiile apărute în mass-media. Pentru o mai bună înțelegere a procesului de la Curtea de Apel Timișoara, facem următoarele precizări:

Clubul Sportiv Universitatea Craiova de drept public a sesizat instanța printr-o cerere să se pronunțe asupra existenței palmaresului în patrimoniul său.

Instanța a respins această cerere fără a hotărî dacă acesta îi aparține sau nu, așa cum Înalta Curte de Casație l-a folosit ca argument pentru a stabili că stema cu leul aparține Clubului Sportiv Universitatea Craiova.

Pentru a exemplifica, este ca și cum o persoană, să spunem «Adrian Vasile» merge la instanță pentru a obține o hotărâre din care să reiasă că este acea persoană.

Instanța îi va respinge cererea îndrumându-l către evidența populației, dar fără a se pronunța dacă este sau nu acea persoană.

Ținem să precizăm că această hotărâre este cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție unde va urma să fie dată decizia finală.

Nu în ultimul rând societatea lui Adrian Mititelu înscrisă în Liga a IV-a Dolj nu are nicio calitate în acest dosar. Nu ne-am judecat cu niciuna dintre societățile lui acestea neavând cum să ridice pretenții asupra palmaresului istoric, așa cum de altfel Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât.

Leul este acasă, iar palmaresul nu a plecat niciodată!”.

Palmaresul istoric al Universității Craiova

  • De 4 ori campioană a României: 1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991
  • De 8 ori câștigătoare a Cupei României: 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1982-1983, 1990-1991, 1992-1993, 2017-2018, 2020-2021
  • Câștigătoare a Supercupei României: 2020-2021
  • Semifinalistă a Cupei UEFA: 1982-1983
  • Sfertfinalistă a Cupei Campionilor Europeni: 1981-1982

Recorduri

  • Este prima echipă  din România calificată în semifinalele unei cupe europene (1982/1983)
  • Este prima echipă din România calificată în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni (1981/1982)
  • Este prima echipă din România care a eliminat formații din Germania (FC Kaiserslautern) și Anglia (Leeds United)

Istoricul procesului de 12 ani

În 2023, Curtea de Apel Timișoara atribuise palmaresul „Științei” clubului condus de Mihai Rotaru. Adrian Mititelu a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în iunie 2025 magistrații au casat sentința și au dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Timișoara.

Litigiul privind palmaresul a început în 2014, ca urmare a disputelor dintre FC Universitatea Craiova (FCU Craiova) și CS Universitatea Craiova, referitoare la dreptul de a folosi brandul și istoria clubului.

De-a lungul anilor, procesul a trecut prin mai multe instanțe, inclusiv Tribunalul Dolj, Curtea de Apel Craiova și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu decizii parțiale, casări și rejudecări.

Citește și

Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Cât a pierdut statul din falimentul „Dinamo Badea” ANAF recuperează doar 3% din datoriile revendicate
Diverse
07:13
Cât a pierdut statul din falimentul „Dinamo Badea” ANAF recuperează doar 3% din datoriile revendicate
Citește mai mult
Cât a pierdut statul din falimentul „Dinamo Badea” ANAF recuperează doar 3% din datoriile revendicate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
Universitatea Craiova Adrian Mititelu PALMARES
Știrile zilei din sport
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Citește mai mult
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Citește mai mult
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Citește mai mult
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Citește mai mult
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
Top stiri din sport
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 27

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
06.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share