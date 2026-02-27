Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
Fotomontaj GOLAZO.ro
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști

Silviu Dumitru
Publicat: 27.02.2026, ora 20:47
Actualizat: 27.02.2026, ora 20:53
  • Șapte persoane au fost arestate miercuri, în Norvegia, pentru trucare de meciuri.
  • Au fost reținuți și doi jucători ai unei echipe din prima ligă a țării. Detalii, în rândurile de mai jos.

Patru persoane din cadrul clubului CS Păulești au fost reținute în scandalul de pariuri ilegale care a lovit Liga 3 a României, însă și o țară precum Norvegia, care furnizează revelația sezonului în Liga Campionilor (vicecampioana Bodo/Glimt e calificată în optimi), se confruntă cu probleme asemănătoare.

Meciuri trucate în Norvegia. Jucători de la KFUM Oslo, implicați în scandal

Cele șapte persoane au fost acuzate de corupție gravă și fraudă în legătură cu pariuri pe meciuri de fotbal, a declarat procurorul Sahd Iqbal, potrivit nrk.no.

Conform sursei citate, mai mulți dintre cei arestați sunt jucători în Eliteserien, prima ligă a Norvegiei, iar doi sunt legitimați la KFUM Oslo, echipă care a terminat sezonul precedent pe locul 12 (din 16).

Thor-Erik Stenberg, directorul general al clubului din capitala țării, a reacționat:

„Ieri (n.r. joi) am fost informați despre cazul care a devenit public astăzi (vineri) în mass-media și care implică doi dintre jucătorii echipei noastre principale.

Desigur, este o chestiune pe care o tratăm cu foarte mare seriozitate. Nu dispunem de informații suficiente pentru a comenta detaliile cazului, dar putem confirma că doi dintre jucătorii noștri au fost acuzați în legătură cu acesta.

Menționăm că procurorul poliției a declarat astăzi după-amiază pentru TV2 că nu există suspiciuni că meciurile au fost aranjate sau că rezultatele acestora fi fost afectate.

Din partea noastră, acum este vorba de a facilita ancheta poliției și de a continua dialogul constructiv pe care îl avem cu Federația Norvegiană de Fotbal și cu Norsk Toppfotball (Liga Profesionistă) cu privire la acest caz.

Nu avem alte comentarii cu privire la cazul în stadiul actual al anchetei”, a transmis oficialul KFUM Oslo, pe siteul oficial al clubului.

7 meciuri consecutive
fără victorie a înregistrat KFUM Oslo în finalul sezonului 2025 al primei ligi norvegiene: 3 remize și 4 înfrângeri. Nu s-a descurcat mai bine nici în 2026, în amicale: 3 egaluri și 2 eșecuri

„Toleranță zero”

Secretarul general al Federației Norvegiene de Fotbal (NFF) a descris cazul drept unul „incredibil de trist pentru toate persoanele implicate și pentru fotbalul norvegian în ansamblu”.

Nu există toleranță pentru pariurile făcute pe meciurile în care ești implicat personal. Este deosebit de grav când jucătorii sunt acuzați că sunt implicați în manipularea directă a meciurilor, chiar dacă asta nu implică manipularea rezultatelor. În general, aranjarea meciurilor este una dintre cele mai mari amenințări la adresa sportului. Karl-Petter Løken, secretarul general al NFF

„Am aflat recent despre acest caz și îl considerăm foarte grav și trist”, a afirmat și Jens Haugland, directorul general al Norsk Toppfotball.

Poliția a efectuat mai multe percheziții la diferite adrese și a efectuat confiscări relevante.

„Cazul este în stadii incipiente și mai sunt multe măsuri de investigare de luat. Ancheta este în desfășurare și este o prioritate ridicată”, a mai afirmat procurorul Iqbal.

Lise Klaveness, președintele Federației Norvegiene, dar și avocații apărării au refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect.

pariuri sportive meciuri trucate norvegia pariuri ilegale kfum oslo
