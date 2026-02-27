Ilie Stan a revenit pe bancă FOTO. Poza bizară cu care a fost prezentat antrenorul la noua sa echipă. „Ilie Stan”, recreat cu AI?
Ilie Stan/ Foto: sportpictures.eu
Ilie Stan a revenit pe bancă FOTO. Poza bizară cu care a fost prezentat antrenorul la noua sa echipă. „Ilie Stan”, recreat cu AI?

27.02.2026, ora 11:29
  • Ilie Stan (58 de ani) a semnat cu Saham Club, formație care ocupă locul 8 în Oman.
  • Clubul a comis și o gafă în momentul în care l-a prezentat oficial pe tehnicianul român.

Liber de contract de mai bine de nouă luni, după despărțirea de Gloria Buzău, Ilie Stan își va relua cariera de antrenor în Oman, acolo unde a mai condus-o pe Al-Seeb în anul 2022.

Gafa comisă de Saham la prezentarea oficială a lui Ilie Stan

Tehnicianul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului cu Saham Club, formație ce ocupă locul 8, cu 16 puncte, la doar patru de zona roșie.

„Iliesta” are ca obiectiv principal menținerea echipei în prima ligă scrie sport.ro.

În momentul prezentării oficiale, gruparea din Oman au publicat o imagine bizară, cel mai probabil creată cu ajutorul inteligenței artificiale, care nu avea nimic de a face cu înfățișarea reală a antrenorului.

Poza cu care a fost prezentat Ilie Stan/ Foto: Instagram @Saham Club Poza cu care a fost prezentat Ilie Stan/ Foto: Instagram @Saham Club
Poza cu care a fost prezentat Ilie Stan/ Foto: Instagram @Saham Club

Pe lângă imagine, aceștia au mai adăugat: „Putem anunța oficial că antrenorul român Ilie Stan a semnat și va conduce prima echipă în următoarea perioadă”, au anunțat inițial cei de la Saham, pe Instagram.

Ulterior, postarea a fost ștearsă și nu se mai regăsește pe paginile oficiale ale clubului.

Ilie Stan este așteptat să-și facă debutul pe banca noii sale echipe pe 12 martie, atunci când Saham are programat duelul cu Sur Club, în etapa #17 din Oman.

  • De-a lungul carierei sale, Ilie Stan le-a mai antrenat pe Al-Seeb Club, UTA Arad, FCM Târgoviște, Dunărea Giurgiu, Victoria Brănești, CS Mioveni, FCSB (în perioada respectivă Steaua), Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov, Zakho FC, Farul Constanța, Al-Shamal SC, Foolad FC, Kazma SC, Corona Brașov, Al-Seeb Club, Al-Taraji și Gloria Buzău.

Ilie Stan gafa oman prezentare oficiala Saham Club
