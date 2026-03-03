Scandal la pauza meciului Mihai Stoica l-ar fi înjurat pe Odada la vestiare, chiar după ce jucătorul și-a cerut scuze pentru faultul asupra lui Olaru
Mihai Stoica și Richard Odada. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Scandal la pauza meciului Mihai Stoica l-ar fi înjurat pe Odada la vestiare, chiar după ce jucătorul și-a cerut scuze pentru faultul asupra lui Olaru

Ionuț Cojocaru
Publicat: 03.03.2026, ora 15:22
  • UTA - FCSB 2-4. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, ar fi avut un schimb dur de replici cu Richard Odada (25 de ani), mijlocașul formației arădene.

Mijlocașul kenyan l-a călcat pe gleznă pe Darius Olaru și a fost eliminat, deși a protestat față de decizie. La pauză, acesta s-ar fi dus la jucătorul FCSB pentru a-i cere scuze, conform sportarad.ro.

După ce jucătorii și-au strâns mâna, Odada se îndrepta spre vestiarul echipei sale, dar ar fi fost abordat de Mihai Stoica, oficialul FCSB-ului, care s-ar fi repezit la el și i-ar fi adresat injurii în limba engleză.

UTA - FCSB 2-4. Mihai Stoica l-ar fi înjurat pe Odada la vestiare: „Rămâne doar un tip superorgolios”

Codru Grădinariu, directorul sportiv al UTA, susține varianta prezentată în presa arădeană.

„Din păcate, la pauza meciului, a existat un incident. Nu voi reproduce cuvintele, dar, în mare, povestea e cam așa: jucătorul nostru s-a dus să își ceară scuze jucătorului advers și, în momentul în care se întorcea de la vestiar, s-a intersectat domnul Stoica cu dumnealui și jucătorul nostru a fost înjurat.

Un conflict supradimensionat, absolut nepotrivit, o dezamăgire pentru mine modul în care a reacționat. Am îndrăznit doar să îi spun că universul nu se învârte în jurul clubului dumnealui, că toți suntem frustrați că nu am prins play-off, nu doar starea lui este importantă. Atât.

Ca final al poveștii, în interacțiunea dumnealor nu a putut să intervină nimeni, pentru că se urla prea tare și nu a mai fost loc de altfel de discuție.

Cred că a fost o exagerare, considerăm că, dacă ar fi fost o discuție între patru ochi, într-un cerc restrâns, ar fi fost o discuție cu niște subiecte interesante, dar după episodul acesta cred că rămâne doar un tip superorgolios și cam atât”, a spus Codru Grădinariu, conform iamsport.ro.

Întrebat dacă în timpul incidentului au existat remarci rasiste, oficialul celor de la UTA a declarat:

Nu. Am insistat după meci la domnul observator să ia imaginile de pe cameră, vreau ca lucrurile să fie așa cum trebuie Codru Grădinariu

După intervenția lui Grădinariu și a agenților de securitate, Odada a părăsit zona, însă discuțiile au continuat între oficialii celor două cluburi. Mihai Stoica ar fi susținut că Darius Olaru „e copilul lui”.

În cele din urmă, spiritele s-au liniștit, deși arădenii și-ar fi dorit ca observatorul de joc, Florin Bătrânu, să întocmească un raport suplimentar pentru oficialul roș-albaștrilor.

La finalul meciului, Darius Olaru ar fi urcat în autocar pe propriile picioare, fără semne că ar fi suferit o accidentare gravă.

FCSB ar avea altă versiune, diferită de cea a oficialilor de la UTA

Oficialii FCSB-ului ar fi avut la finalul meciului o altă versiune a scandalului.

Și anume că în timp ce Mihai Stoica îi reproșa pe un ton ridicat lui Codru Grădinariu intrarea brutală a lui Odada asupra lui Olaru, fotbalistul kenyan al celor de la UTA, care era la vestiare, ar fi intervenit în discuție și ar fi sărit amenințător spre managerul campioanei.

În acel moment, agenții de pază ar fi fost solicitați și ei au fost cei care l-au oprit pe Odada și l-au îndepărtat de acolo.

Camerele TV de supraveghere erau, conform organizatorilor, pornite și au înregistrat toată scena.

VIDEO. Golurile marcate de Mihai Lixandru în UTA Arad - FCSB 2-4

FCSB ocupă locul 7 în Superliga, cu 46 de puncte, și nu mai are șanse de a prinde play-off-ul, chiar dacă mai are un meci de disputat.

UTA Arad se află pe poziția 9, cu 42 de puncte.

Mihai Stoica uta arad fcsb darius olaru richard odada codru gradinariu
11:53
„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză”
„E peste CFR Cluj!” Victor Angelescu a numit cea mai în formă echipă din Liga 1: „Nu e o surpriză”
11:28
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
Griezmann s-a răzbunat Ce a postat atacantul imediat după ce Atletico a eliminat Barcelona în Cupei Spaniei
10:48
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
Atac la FCSB Vedeta de la U Cluj, mesaj acid înainte de meciul direct: „Credeau că suntem echipa mai slabă, dar noi suntem în play-off”
09:50
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Victima era pe trecerea de pietoni! Noi detalii despre accidentul produs de Kader Keita. Șanse mari să fie arestat preventiv + Rapid, decizie în privința jucătorului
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Gimnastica
03.03
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Citește mai mult
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Campionate
03.03
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Citește mai mult
Ronaldo a rămas în Arabia Saudită! Prima confirmare după ce avionul privat al portughezului a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.: „Este fals”
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
03.03
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
03.03
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
