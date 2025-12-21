Se încinge Arena la FCSB - Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul de diseară + Giuleștenii, prezență masivă pe cel mai mare stadion al țării

Aproximativ 30.000 de suporteri sunt așteptați pe Arena Națională la derby-ul etapei #21 din Liga 1, FCSB - Rapid.

FCSB - Rapid se va juca în această seară, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Partida dintre cele două rivale bucureștene are o miză importantă pentru ambele formații.

FCSB are nevoie de victorie pentru a se apropia de locurile de play-off, în timp ce Rapid poate încheia anul pe primul loc, în cazul unui succes.

Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Rapid

La derby-ul dintre FCSB și Rapid sunt așteptați aproximativ 30.000 de suporteri.

În această dimineață s-a trecut de 25.000 de bilete vândute pentru partida de pe Arena Națională. Numărul mai poate crește în cursul zilei, casele de bilete fiind deschise inclusiv astăzi, începând cu ora 13:00.

Suporterii rapidiști au primit o peluză întreagă pe cel mai mare stadion al țării, 6.000 de bilete fiind deja vândute până la acest moment în peluza alb-vișinie.

Prețurile biletelor la FCSB - Rapid:

PELUZA – INEL 1 – 30 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 - 60 LEI

VIP 3 - 150 LEI

VIP 2 - 200 LEI

VIP 1 - 300 LEI

FOTO. Imagini de la Rapid - FCSB, din august, scor 2-2

Detalii interesante despre FCSB - Rapid

FCSB şi Rapid sunt singurele echipe care, de-a lungul timpului, s-au confruntat în cinci competiţii majore diferite: Liga 1, Cupa României, Supercupa, Cupa Ligii şi cupele europene.

Campioana României se află pe locul 9 și se luptă pentru calificarea în play-off-ul încampionatului. De partea cealaltă, Rapid se află pe prima poziție a Ligii 1, cu 39 de puncte.

27 aprilie 2024, Rapid - FCSB 1-2: a fost ultimul succes bifat de gazdele din această rundă în duelurile cu giuleștenii

27 mai 2023, FCSB - Rapid 1-5: cea mai clară victorie bifată în derby de către giuleşteni din postura de vizitatori.

Cea mai recentă dispută directă din Liga 1: 17 august 2025, Rapid - FCSB 2-2.

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a obținut „tripla” alături de FCSB, în sezonul 2014-2015, câștigând Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.

