Planurile lui Adi Mihalcea Cum vede antrenorul de la UTA șansele la play-off după un final de 2025 foarte bun + Ce spune despre posibilele oferte +5 foto
Adrian Mihalcea
Superliga

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 11:31
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 13:36
  • Adrian Mihalcea (49 de ani) a venit cu câteva declarații „la rece”, după victoria împotriva lui Dinamo, scor 2-0.
  • Tehnicianul a vorbit despre performanțele sale ca antrenor și speră ca UTA Arad să gestioneze bine următoarea perioadă de transferuri.

UTA Arad s-a impus pe teren propriu cu Dinamo și va încheia anul 2025 la un punct în spatele ultimului loc de play-off.

Forma actuală îi dă speranțe tehnicianului Adrian Mihalcea pentru accederea în primele 6 poziții la finalul sezonului regulat.

Adrian Mihalcea: „Ne batem, cu puțină speranță, la locurile de play-off

„Când joci împotriva unei echipe bune, și n-a fost pentru prima dată, nu cred că mai ai nevoie de motivație sau de un extra bonus.

Plus că noi venim după o perioadă destul de bună, ne dorim să facem puncte acolo în continuare și ne batem, cu puțină speranță, pentru locurile acelea de play-off.

Nu ne ascundem că suntem o echipă bună sau că ne dorim lucruri importante, însă, în momentul de față, ne legăm de speranțele din acest sfârșit bun de campionat.

M-am călit. Acum, la sfârșit de an, pot să spun că 2025, pentru mine, a fost un an extrem de important și cred că e cel mai bun an al meu de când antrenez.

Cumva, toate aceste stări, toate aceste probleme, toate aceste nopți nedormite m-au făcut doar să progresez.

În momentul de față sunt așa un pic bucuros pentru ceea ce am realizat. În același timp am nevoie de o pauză. Eu nu am avut nici o zi de pauză. Am terminat foarte târziu la fosta echipă, am venit imediat la Arad și am schimbat starea de spirit și a trebuit să încep o altă muncă.

Acum, intram în vacanță, într-adevăr, am avut o victorie frumoasă, o victorie muncită, o victorie de necontestat, dar la anul trebuie să o luăm de la capăt, pentru că nu am realizat nimic în acest moment”, a declarat Mihalcea, la Digi Sport Matinal.

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)

Galerie foto (5 imagini)

UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures) UTA - Dinamo 2-0, etapa 21, Superliga (foto: Sport Pictures)
Adrian Mihalcea: „Am acceptat din start că pot exista oferte pentru jucători”

Întrebat apoi ce va face clubul dacă Alin Roman, aflat într-o formă foarte bună, va primi o ofertă în iarnă, Mihalcea a transmis:

„Acum sunt convins că, în eventualitatea unor oferte, clubul va lua o decizie corectă. Eu știam de la început că pot exista aceste oferte pentru unii jucători, la un moment dat.

Am acceptat din start că, spre binele clubului, orice ban care intră în club este binevenit și foarte bun pentru problemele de care știți că sunt la club. Așa că nu e nicio problemă.

Cum l-am găsit pe Roman sau cum am avut ochi pentru el, pentru Costache, pentru mult mai mulți, mai putem găsi. Costache are cel mai bun an de când este în Liga 1. Cel mai bun an, cu cele mai bune cifre”.

VIDEO. Golul marcat de Valentin Costache în UTA Arad - Dinamo 2-0

dinamo bucuresti Adrian Mihalcea liga 1 uta arad play-off
12:38
