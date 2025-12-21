„Fără public, sportul se stinge încet” Reprezentanții de la „Arcul de Triumf”, atac la Federație, după „finala fără spectatori” din Cupa României +7 foto
Suporterii prezenți la finala Cupei României FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

„Fără public, sportul se stinge încet” Reprezentanții de la „Arcul de Triumf”, atac la Federație, după „finala fără spectatori” din Cupa României

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 11:26
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 11:26
  • După ce finala Cupei României la Rugby s-a disputat cu o asistență dezolantă pe stadionul „Arcul de Triumf”, reprezentanții complexului sportiv din Capitală au criticat alegerea Federației de a programa meciul la București.
  • SCM USV Timișoara a câștigat, sâmbătă, Cupa României la rugby, după ce a învins Știința Baia Mare în finală, scor 11-18 (3-15).

La derby-ul dintre Timișoara și Baia Mare tribunele au fost în mare parte goale.

Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește și
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește mai mult
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”

Atmosferă dezolantă la finala Cupei României

La tribuna 1, puțini suporteri ai formației din Timișoara și-au încurajat echipa și au încercat să creeze o atmosferă demnă de un astfel de meci, fără succes însă.

Ulterior, reprezentanții complexului sportiv „Arcul de Triumf” au criticat dur decizia Federației Române de Rugby de a programa meciul la București, la mare distanță de orașele pe care le reprezintă cele două formații.

Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (6).jpg
Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (6).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (1).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (2).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (3).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (4).jpg Timișoara - Baia Mare, finala Cupei României la Rugby FOTO Raed Krishan (GOLAZO (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

„Fără public, sportul se stinge încet”

Reprezentanții de la „Arcul de Triumf” consideră că, prin deciziile sale, Federația Română de Rugby îndepărtează fanii de fenomen.

„Finala fără spectatori. Cronica unui eșec care nu mai poate fi ascuns.

La acest sfârșit de săptămână, pe Stadionul Arcul de Triumf, s-a jucat finala Cupei României la rugby.

Un meci care ar fi trebuit să însemne emoție, rivalitate, zgomot, culoare și mândrie. Două orașe cu tradiție, istorie și identitate în acest sport – Timișoara și Baia Mare.

Și totuși, imaginea care rămâne nu este cea a unei sărbători, ci una dureroasă: tribune aproape goale.

Nu este prima dată. Nu este o întâmplare. Și, mai ales, nu mai poate fi explicată prin scuze convenabile.

Această finală nu s-a jucat „fără public” din cauza vremii. Nu din cauza datei din calendar. Nu din cauza lipsei de interes a oamenilor.

Această finală s-a jucat fără spectatori pentru că, de prea mult timp, cineva a confundat administrarea sportului cu organizarea de evenimente fără suflet.

Oricâte eforturi declarative ar face Federația Română de Rugby, realitatea din tribune este mai sinceră decât orice comunicat: Ceva esențial se rupe, încet și constant, între rugby și oamenii săi.

Cum ajungi să organizezi o finală între două echipe reprezentative pentru comunitățile lor și să o muți într-un oraș neutru, fără o strategie reală de aducere a suporterilor?

Cum ajungi să scoți trofeul din mijlocul celor care îl simt, pentru a-l așeza într-un context steril, apoi să te întrebi de ce stadionul tace?

Aceasta nu este o eroare punctuală. Este un mod de gândire. Sportul nu trăiește din rapoarte. Nu se dezvoltă din tabele. Nu crește din decizii luate departe de pulsul comunității.

Sportul trăiește din emoție. Din apartenență. Din oameni care vin, stau în frig, aplaudă, suferă și se întorc acasă cu sentimentul că au fost parte din ceva.

Fără public, sportul nu dispare brusc. Se stinge încet. Se golește de sens. Devine o simulare corect organizată, dar complet lipsită de viață.

Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf nu este și nu va fi niciodată problema. Stadionul este deschis. Este pregătit. Este disponibil în orice zi – de Crăciun, de Paște, de Revelion. Pentru orice sport, pentru orice competiție, pentru orice miză.

Arcul de Triumf oferă infrastructură, siguranță, profesionalism și continuitate. Ceea ce nu poate oferi în locul altora este sensul. Și nu poate înlocui deciziile care ar trebui să aducă oamenii aproape de sport, nu să-i îndepărteze.

Utilitatea publică a unui stadion nu se măsoară doar în gazon perfect sau instalații moderne, ci în tribune vii. Iar când tribunele sunt goale, vina nu este a betonului. Este a managementului.

Poate că rugby-ul românesc nu mai pierde din cauza adversarilor. Poate că adevărata înfrângere vine din decizii care ignoră comunitățile, tradiția și logica elementară a sportului.

Arcul de Triumf va rămâne deschis. Disponibil. Implicat.

Dar rămâne o întrebare pe care nimeni nu ar mai trebui să o evite: Cât timp mai putem vorbi despre performanță, când nu mai avem public?

Finalele fără spectatori nu sunt ghinion. Nu sunt context. Nu sunt excepție. Sunt consecință”, au transmis reprezentanții de la „Arcul de Triumf”.

Citește și

„N-am mai văzut-o dominată așa”  Dinamo i-a surprins neplăcut pe specialiști, după înfrângerea cu UTA Arad: „Poate se gândeau la vacanță”
Superliga
10:45
„N-am mai văzut-o dominată așa” Dinamo i-a surprins neplăcut pe specialiști, după înfrângerea cu UTA Arad: „Poate se gândeau la vacanță”
Citește mai mult
„N-am mai văzut-o dominată așa”  Dinamo i-a surprins neplăcut pe specialiști, după înfrângerea cu UTA Arad: „Poate se gândeau la vacanță”
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Campionate
10:17
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”
Citește mai mult
Pleacă Vinicius de la Real Madrid? FOTO: Ce a făcut imediat după meciul cu Sevilla, după ce a fost huiduit de propriii fani, pe „Bernabeu”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Cupa Romaniei rugby FINALA arcul de triumf stiinta baia mare scm timisoara
Știrile zilei din sport
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Superliga
21.12
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Citește mai mult
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
Superliga
21.12
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Citește mai mult
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21.12
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Citește mai mult
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Superliga
21.12
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Citește mai mult
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:38
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
14:15
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
13:18
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după  postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
13:45
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Coman, salariu record la FCSB?  Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Stranieri
21.12
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Citește mai mult
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Campionate
21.12
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Citește mai mult
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
21.12
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
21.12
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 30 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share