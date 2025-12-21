„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

Sadettin Saran, 61 de ani, președintele lui Fenerbahce, este în centrul unei investigații majore în Turcia.

Procurorii au descoperit un schimb de mesaje compromițătoare între Saran și Ela Rumeysa Cebeci, 37 de ani, faimoasă actriță și prezentatoare TV.

Hurriyet a dezvăluit ce și-au scris Saran și Cebeci, aluziile la droguri. Cum s-a apărat președintele lui Fenerbahce, ce se întâmplă acum cu el.

Scandalul stupefiantelor e tot mai mare la Istanbul. În centrul său, Sadettin Saran, 61 de ani, omul de afaceri americano-turc devenit președintele lui Fenerbahce în septembrie 2025.

Procurorii îl anchetează pentru trei acuzații: furnizare de droguri, facilitarea utilizării drogurilor și folosirea drogurilor.

Urme de droguri găsite la ferma președintelui lui Fenerbahce

Totul a plecat de la mesajele găsite în telefonul unei actrițe și prezentatoare de televiziune faimoase în Turcia, Ela Rumeysa Cebeci, 37 de ani (Show TV, Haberturk TV).

Ea a fost arestată după ce probele sale au ieșit pozitive.

Sâmbătă, audiat la tribunal, Saran a fost confruntat cu acest schimb de mesaje între el și Cebeci. Și cu ceea ce s-a găsit la percheziția fermei lui din Assos, Canakkale, și a casei din Istanbul: urme de droguri!

Nu doar că a dat declarație procurorului, a fost trimis la Institutul de Medicină Legală pentru a i se preleva probe de sânge și păr. A fost eliberat sub control judiciar, cu interdicție de călătorie.

Cebeci spre Saran: „Sunt eu Escobar? Unde le-aș putea găsi?”

Cotidianul local Hurriyet a dezvăluit mesajele descoperite în celularul Elei și cum s-a apărat liderul lui Fenerbahce.

Sadettin Saran, în octombrie, pe stadionul lui Fenerbahce, la meciul contra Karagumruk Foto: Imago

„Ai așa ceva? Hai să confirmăm duminică dimineață. Există o șansă de 70% să am. Merg curând la Assos”, a scris Saran.

Cebeci a reacționat menționând numele unuia dintre marii traficanți columbieni.

Sunt eu Escobar? Unde le-aș putea găsi? Tu erai cel care le cultiva, șefu’! Să luăm câteva și să ne întâlnim Ela Rumeysa Cebeci, actriță și prezentatoare TV

„Adună câteva din grădină și adu-mi -le!”. Saran: „A fost o glumă”

Milionarul a explicat în fața procurorului: „Aceste mesaje sunt de acum 17-18 luni. Conținutul lor e o glumă făcută de noi după un film văzut mai devreme.

Nu am absolut nicio legătură cu cultivarea drogurilor. A fost o glumă”.

Ela Rumeysa Cebeci, prezentatoare la Show TV și Haberturk TV Foto: Instagram

Alt mesaj al lui Cebeci: „Am dormit atât de profund! A fost incredibil. Adună câteva din grădină și adu-mi-le data viitoare!”.

Nu uita să aduci câteva când vii, dar nu cele ambalate. Cele naturale. Ai spus că le-ai plantat, acum e permis. Ar trebui să le plantezi imediat, ai putea chiar să cumperi teren și să le vinzi! Ela Rumeysa Cebeci, actriță și prezentatoare TV

Saran a dezmințit tot la tribunal: „Faptul că vorbim despre asta atât de deschis arată că a fost o glumă”.

Președintele lui Fenerbahce a negat tot. Saran: „Nu erau droguri”

Afaceristul a afirmat că substanțele găsite de anchetatori în casa lui „nu erau droguri”.

A pretins că erau ”reziduuri din medicamentele fiicei mele” și „reziduuri din arderea cafelei, lavandei și salviei împrăștiate pentru alungarea muștelor”.

Totuși, susține Hurriyet, testele inițiale făcute asupra acestor substanțe au relevat urme de droguri.

Singura mea mea dependență în viață este sportul. Doar când am avut cancer, când mi-au murit părinții și în timpul alegerilor de la Fenerbahce mi s-au administrat tranchilizante organice, dar cred că nu conțineau substanțe narcotice Sadettin Saran, președinte Fenerbahce

