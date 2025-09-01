Kurt Zouma (30 de ani) ar fi pe punctul să semneze cu CFR Cluj.

Câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, fundașul francez a jucat ultima dată pentru West Ham.

CFR Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor pe final de mercato și să-l aducă pe Zouma, fundaș care a trecut pe la echipe precum Chelsea, Everton sau Saint Etienne.

Kurt Zouma ar putea ajunge la CFR Cluj

Kurt Zouma, ultima dată jucător la West Ham, s-ar afla la Cluj în acest moment și ar fi gata să semneze cu CFR , anunță fanatik.ro.

Ardelenii vor să-și consolideze apărarea, mai ales după începutul slab de sezon pe care îl au. CFR se află pe locul 14 în campionat, cu 6 puncte obținute în 7 partide, și, de asemenea, au fost eliminați și din Conference League.

Când s-a semnat un contract îl punem pe site, atunci putem să discutăm. Nici nu pot să confirm, nici nu pot să infirm. Cristi Balaj, președinte CFR Cluj

Cine e Kurt Zouma

Kurt Zouma e un fundaș central francez care s-a remarcat în tricoul lui Chelsea, acolo unde a evoluat cele mai multe meciuri pentru o echipă de club.

De-a lungul carierei sale, acesta a trecut pe la Chelsea, West Ham, Everton, Stoke City, Saint Etienne și Al Orobah. A jucat 425 de meciuri până acum și a înscris 24 de goluri.

Ce trofee a câștigat Kurt Zouma:

1X Liga Campionilor

1X Conference League

1X Supercupa Europei

2X Premier League

1X Nations League

1X Cupa Ligii Franței

1X Cupa Ligii Angliei

10 milioane de euro valorează Kurt Zouma, conform Transfermarkt

