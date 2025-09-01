CFR, aproape de un mega transfer Un câștigător al Ligii Campionilor  ar fi pe punctul să semneze cu echipa din Gruia
Kurt Zouma (foto: Imago)
CFR, aproape de un mega transfer Un câștigător al Ligii Campionilor ar fi pe punctul să semneze cu echipa din Gruia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 14:34
  • Kurt Zouma (30 de ani) ar fi pe punctul să semneze cu CFR Cluj.
  • Câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, fundașul francez a jucat ultima dată pentru West Ham.

CFR Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor pe final de mercato și să-l aducă pe Zouma, fundaș care a trecut pe la echipe precum Chelsea, Everton sau Saint Etienne.

Guiu, înapoi la Chelsea   Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge
Guiu, înapoi la Chelsea Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge
Guiu, înapoi la Chelsea   Abia împrumutat la Sunderland, fotbalistul revine pe Stamford Bridge

Kurt Zouma ar putea ajunge la CFR Cluj

Kurt Zouma, ultima dată jucător la West Ham, s-ar afla la Cluj în acest moment și ar fi gata să semneze cu CFR, anunță fanatik.ro.

Ardelenii vor să-și consolideze apărarea, mai ales după începutul slab de sezon pe care îl au. CFR se află pe locul 14 în campionat, cu 6 puncte obținute în 7 partide, și, de asemenea, au fost eliminați și din Conference League.

Când s-a semnat un contract îl punem pe site, atunci putem să discutăm. Nici nu pot să confirm, nici nu pot să infirm. Cristi Balaj, președinte CFR Cluj

Cine e Kurt Zouma

Kurt Zouma e un fundaș central francez care s-a remarcat în tricoul lui Chelsea, acolo unde a evoluat cele mai multe meciuri pentru o echipă de club.

De-a lungul carierei sale, acesta a trecut pe la Chelsea, West Ham, Everton, Stoke City, Saint Etienne și Al Orobah. A jucat 425 de meciuri până acum și a înscris 24 de goluri.

Ce trofee a câștigat Kurt Zouma:

  • 1X Liga Campionilor
  • 1X Conference League
  • 1X Supercupa Europei
  • 2X Premier League
  • 1X Nations League
  • 1X Cupa Ligii Franței
  • 1X Cupa Ligii Angliei
10 milioane de euro
valorează Kurt Zouma, conform Transfermarkt

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Cisotti l-a impresionat  Daniel Pancu a rămas plăcut surprins de prestația jucătorului de la FCSB în meciul cu CFR: „E inteligent"
Superliga
14:17
Cisotti l-a impresionat Daniel Pancu a rămas plăcut surprins de prestația jucătorului de la FCSB în meciul cu CFR: „E inteligent”
Cisotti l-a impresionat  Daniel Pancu a rămas plăcut surprins de prestația jucătorului de la FCSB în meciul cu CFR: „E inteligent”
Cât plătește Dinamo pentru Mazilu Nicolescu dă detalii din contract: „Am ajuns foarte greu la un numitor comun"
Superliga
14:07
Cât plătește Dinamo pentru Mazilu Nicolescu dă detalii din contract: „Am ajuns foarte greu la un numitor comun”
Cât plătește Dinamo pentru Mazilu Nicolescu dă detalii din contract: „Am ajuns foarte greu la un numitor comun”

Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!". De la ce a pornit totul
Superliga
01.09
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Nationala
01.09
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Superliga
01.09
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
„Am discutat cu tatăl lui"  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză" 
Superliga
01.09
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
