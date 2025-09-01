- Kurt Zouma (30 de ani) ar fi pe punctul să semneze cu CFR Cluj.
- Câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, fundașul francez a jucat ultima dată pentru West Ham.
CFR Cluj vrea să dea lovitura pe piața transferurilor pe final de mercato și să-l aducă pe Zouma, fundaș care a trecut pe la echipe precum Chelsea, Everton sau Saint Etienne.
Kurt Zouma ar putea ajunge la CFR Cluj
Kurt Zouma, ultima dată jucător la West Ham, s-ar afla la Cluj în acest moment și ar fi gata să semneze cu CFR, anunță fanatik.ro.
Ardelenii vor să-și consolideze apărarea, mai ales după începutul slab de sezon pe care îl au. CFR se află pe locul 14 în campionat, cu 6 puncte obținute în 7 partide, și, de asemenea, au fost eliminați și din Conference League.
Când s-a semnat un contract îl punem pe site, atunci putem să discutăm. Nici nu pot să confirm, nici nu pot să infirm. Cristi Balaj, președinte CFR Cluj
Cine e Kurt Zouma
Kurt Zouma e un fundaș central francez care s-a remarcat în tricoul lui Chelsea, acolo unde a evoluat cele mai multe meciuri pentru o echipă de club.
De-a lungul carierei sale, acesta a trecut pe la Chelsea, West Ham, Everton, Stoke City, Saint Etienne și Al Orobah. A jucat 425 de meciuri până acum și a înscris 24 de goluri.
Ce trofee a câștigat Kurt Zouma:
- 1X Liga Campionilor
- 1X Conference League
- 1X Supercupa Europei
- 2X Premier League
- 1X Nations League
- 1X Cupa Ligii Franței
- 1X Cupa Ligii Angliei