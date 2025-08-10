Anthony Joshua vs. Jake Paul Avertisment dur al englezului: „Ai grijă ce-ți dorești, nu suntem pe YouTube sau Disney”

Eddie Hearn, promotorul lui Anthony Joshua, îl avertizează pe Jake Paul despre riscurile unui meci împotriva dublului campion mondial.

Partida împotriva youtuber-ului ar putea fi următoarea pentru boxerul britanic.

Promoterul Eddie Hearn a crezut inițial că este vorba despre o glumă sau o campanie publicitară, însă a înțeles ulterior că Jake Paul chiar vrea un meci oficial.

Eddie Hearn: „Ai grijă ce-ți dorești, nu suntem pe YouTube sau Disney”

„La început am crezut că este o cascadorie publicitară din partea lui Jake, dar acum, cu cât vorbesc mai mult cu ei, cu atât înțeleg mai bine: Jake Paul crede că îl poate învinge pe Anthony Joshua.

Acesta este un pas prea mare. Așa că ai grijă ce îți dorești, pentru că acesta nu este un joc. Aici nu e YouTube sau Disney. Asta e o zonă periculoasă”, a declarat Hearn, potrivit bbc.com.

Joshua este dublu campion mondial la categoria grea, cu 32 de lupte la profesioniști, în timp ce Jake Paul a adunat până acum 13 lupte.

Directorul MVP: „Jake Paul nu este îngrijorat de siguranța sa”

Nakisa Bidarian, directorul general al Most Valuable Promotions, compania lui Jake Paul, a transmis că, deși meciul nu va fi similar celui cu Myke Tyson, Paul nu este preocupat de riscuri.

„Nu este deloc îngrijorat de siguranță. Aceasta ar fi o luptă profesionistă directă.

Există cu siguranță o diferență de experiență între cei doi în ceea ce privește stadiul în care se află în carieră. Din perspectiva mea, Joshua este un greu al sportului.

Probabilitatea ca Anthony Joshua să poată da o lovitură la categoria grea este mult mai mare decât cea pe care a avut-o Mike Tyson.

Vreau să-i dau lui Jake cât mai mult timp posibil pentru a-și îmbunătăți abilitățile de box, astfel încât să poată neutraliza eficient principalul atribut al lui Anthony Joshua.

Singurul lucru pe care îl vreau de la el este să aștepte mai mult înainte să o facă. Dar când apare o oportunitate, uneori, dacă nu profiți de ea, nu se mai întoarce niciodată”, a spus Bidarian.

