Situație neverosimilă la FCSB Decizie stranie luată de campioană: ce s-a întâmplat pe banca de rezerve

Unirea Slobozia - FCSB. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul oaspeților, a recurs la o soluție inedită pentru a completa foaia de joc.

Formația „roș-albastră” are numeroase probleme de lot.

Problemele de lot pe care FCSB le-a avut la partida contra celor de la Feyenoord, 4-3, din etapa #6 a fazei principale din Europa League, continuă să afecteze echipa.

FCSB, decizie stranie pentru meciul cu Unirea Slobozia

Elias Charalambous a convocat, pentru duelul de la Clinceni, nu mai puțin de 4 portari.

Titular este Ștefan Târnovanu, iar pe banca de rezerve se află Lukas Zima, Mihai Udrea și Matei Popa, fiul de 18 ani al lui Marius Popa, antrenorul de portari de la FCSB.

Pe lângă cei 3 portari, pe bancă apar și trei jucători de la juniori: Andrei Dăncuș, David Popa și Alexandru Stoian.

Malcom Edjouma, Dennis Politic, Vlad Chiricheș și Risto Radunovic au fost singurii jucători de câmp cu experiență pe care FCSB s-a putut baza la Clinceni

Unirea Slobozia - FCSB, echipele de start

Unirea Slobozia : R. Popa - Dorobanțu, I. Dinu, Antoche, Șerbănică - Coadă, Hamdiju, V. Pop - Deaconu, Espinosa, Papeau

Rezerve : Ciupercă, Negru, Ibrian, Safronov, Lemnaru, Dragu, Bărbuț, Dulcea, Nkama, Said, Rotund

Antrenor : Ion Vlădoiu

Rezerve: A. Popa, Udrea, Zima, Dăncuș, D. Andronic Popa, Edjouma, Politic, Chiricheș, Radunovic, A. Stoian

Antrenor: Elias Charalambous

Trei jucători de la FCSB riscă să rateze derby-ul cu Rapid

Înaintea duelului cu Unirea Slobozia, FCSB are trei jucători care au acumulat trei cartonașe galbene și sunt la un pas de suspendare.

În cazul în care Mihai Lixandru, Daniel Graovac și Risto Radunovic vor fi avertizați, vor fi indisponibili pentru derby-ul cu Rapid, din etapa viitoare.

Scenariul în care Graovac și Lixandru ar încasa un cartonaș galben contra celor de la Unirea Slobozia ar decima apărarea „roș-albaștrilor”, întrucât Elias Charalambous ar mai avea doar doi stoperi disponibili pentru derby: Vlad Chiricheș și Andrei Dăncuș.

