FCSB, în pericol! Încă trei fotbaliști riscă să rateze derby-ul cu Rapid » Apărarea ar fi decimată!

FCSB riscă să aibă încă trei jucători indisponibili pentru derby-ul cu Rapid.

Totul depinde de ce se va întâmpla în meciul cu Unirea Slobozia. Detalii, în rândurile de mai jos.

Partida care pune puncte etapei #20 din Liga 1 se va disputa luni, la Clinceni, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB a avut probleme de lot serioase și înaintea meciului cu Feyenoord, 4-3, din etapa #6 a fazei principale din Europa League. Acum, situația se poate complica și pentru ultimul duel al anului, cel cu Rapid.

Trei jucători de la FCSB riscă să rateze derby-ul cu Rapid

FCSB are probleme în compartimentul defensiv, din cauza mai multor accidentări, dar și din cauza Cupei Africii, Siyabonga Ngezana (Africa de Sud), David Kiki (Benin) și Baba Al Hassan (Uganda) fiind convocați la naționalele lor.

Înaintea duelului cu Unirea Slobozia, FCSB are trei jucători care au acumulat trei cartonașe galbene și sunt la un pas de suspendare.

În cazul în care Mihai Lixandru, Daniel Graovac și Risto Radunovic vor fi avertizați, vor fi indisponibili pentru derby-ul cu Rapid, din etapa viitoare.

Deși nu este postul său de bază, Mihai Lixandru a evoluat ca fundaș central, din cauza problemelor de lot cu care se confruntă campiona României.

Scenariul în care Graovac și Lixandru ar încasa un cartonaș galben contra celor de la Unirea Slobozia ar decima apărarea „roș-albaștrilor”, întrucât Elias Charalambous ar mai avea doar doi stoperi disponibili pentru derby: Vlad Chiricheș și Andrei Dăncuș.

În stânga, locul lui Radunovic ar putea fi luat de Alexandru Pantea, reprofilat din fundaș dreapta.

FCSB pregătește întăriri pentru returul sezonului

FCSB a început campania de transferuri pentru returul acestui sezon. După ce Andre Duarte a semnat cu „roș-albaștrii”, un alt lusitan este în vizorul echipei.

„Suntem în discuţii pentru un jucător pe care l-am remarcat în Portugalia. Am fi vrut să îl mai vedem, dar e accidentat şi nu va mai juca. Este un jucător de ax”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

