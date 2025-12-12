Întăriri puternice la FCSB Ce transferuri plănuiește campioana pentru pauza de iarnă: „Un jucător de ax” + Care e situația lui Kevin Ciubotaru

Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre transferurile pe care FCSB vrea să le bifeze în această iarnă.

În plus, oficialul campioanei a dezvăluit și stadiul în care se află achiziția lui Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt.

În urmă cu mai bine de o lună, Mihai Stoica a călătorit în Portugalia, unde a urmărit mai multe meciuri din primele două eșaloane, iar acum pare să fi pus ochii pe unul dintre jucătorii care evoluează acolo.

Mihai Stoica: „Suntem în discuții cu un jucător remarcat în Portugalia”

Președintele CA de la FCSB a confirmat discuțiile pentru un alt jucător din Portugalia, după transferul lusitanului Andre Duarte, care se va alături echipei în zilele următoarea.

„Suntem în discuţii pentru un jucător pe care l-am remarcat în Portugalia. Am fi vrut să îl mai vedem, dar e accidentat şi nu va mai juca. Este un jucător de ax.

Andre Duarte vine duminică. Va sta cu noi săptămâna viitoare şi va merge cu noi luni la meci să vorbim una-alta, să înţeleagă ce jucăm.

După care, vrem să mai aducem cel puţin doi jucători”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Kevin Ciubotaru nu este pregătit pentru o discuție”

Oficialul campioanei a venit cu detalii și despre situația fundașului Kevin Ciubotaru, pentru care FCSB și Hermannstadt au bătut palma în urmă cu câteva zile.

„Am vorbit cu Kevin Ciubotaru, cu permisiunea celor de la Hermannstadt. A zis că nu este pregătit pentru o discuţie şi că o să vorbim după ce se termină această parte a sezonului.

L-am întrebat pe cine are agent, mi-a spus că nu are agent. Am apreciat şi asta. Nu am mai discutat nimic. Am văzut că a apărut o doamnă care spune că e agentul jucătorului. Nu a avut nicio discuţie cu FCSB. Doar ce am discutat eu cu băiatul.

Dacă între timp şi-a luat agent, este ok. Vom avea o discuţie după ce se termină ultima etapă a anului. Cum se termină, îi scriem un mesaj şi vedem cum stăm. Dacă vrea să vină bine, dacă nu, niciun fel de problemă. Avem variante, dar nu jucători români”, a mai spus Mihai Stoica.

