Întăriri puternice la FCSB Ce transferuri plănuiește campioana pentru pauza de iarnă: „Un jucător de ax” + Care e situația lui Kevin Ciubotaru +74 foto
Mihai Stoica
Superliga

Întăriri puternice la FCSB Ce transferuri plănuiește campioana pentru pauza de iarnă: „Un jucător de ax” + Care e situația lui Kevin Ciubotaru

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 17:55
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 17:55
  • Mihai Stoica (60 de ani) a venit cu detalii despre transferurile pe care FCSB vrea să le bifeze în această iarnă.
  • În plus, oficialul campioanei a dezvăluit și stadiul în care se află achiziția lui Kevin Ciubotaru, de la Hermannstadt.

În urmă cu mai bine de o lună, Mihai Stoica a călătorit în Portugalia, unde a urmărit mai multe meciuri din primele două eșaloane, iar acum pare să fi pus ochii pe unul dintre jucătorii care evoluează acolo.

FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Citește și
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR! Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public

Mihai Stoica: „Suntem în discuții cu un jucător remarcat în Portugalia”

Președintele CA de la FCSB a confirmat discuțiile pentru un alt jucător din Portugalia, după transferul lusitanului Andre Duarte, care se va alături echipei în zilele următoarea.

„Suntem în discuţii pentru un jucător pe care l-am remarcat în Portugalia. Am fi vrut să îl mai vedem, dar e accidentat şi nu va mai juca. Este un jucător de ax. 

Andre Duarte vine duminică. Va sta cu noi săptămâna viitoare şi va merge cu noi luni la meci să vorbim una-alta, să înţeleagă ce jucăm.

După care, vrem să mai aducem cel puţin doi jucători”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (74 imagini)

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+74 Foto
labels.photo-gallery

Mihai Stoica: „Kevin Ciubotaru nu este pregătit pentru o discuție”

Oficialul campioanei a venit cu detalii și despre situația fundașului Kevin Ciubotaru, pentru care FCSB și Hermannstadt au bătut palma în urmă cu câteva zile.

„Am vorbit cu Kevin Ciubotaru, cu permisiunea celor de la Hermannstadt. A zis că nu este pregătit pentru o discuţie şi că o să vorbim după ce se termină această parte a sezonului. 

L-am întrebat pe cine are agent, mi-a spus că nu are agent. Am apreciat şi asta. Nu am mai discutat nimic. Am văzut că a apărut o doamnă care spune că e agentul jucătorului. Nu a avut nicio discuţie cu FCSB. Doar ce am discutat eu cu băiatul. 

Dacă între timp şi-a luat agent, este ok. Vom avea o discuţie după ce se termină ultima etapă a anului. Cum se termină, îi scriem un mesaj şi vedem cum stăm. Dacă vrea să vină bine, dacă nu, niciun fel de problemă. Avem variante, dar nu jucători români”, a mai spus Mihai Stoica.

VIDEO. Bucuria jucătorilor de la FCSB, după 4-3 cu Feyenoord

Care credeți că e victoria cea mai mare obținută de FCSB în Europa?

2-0 Valencia (2005) %
3-0 Betis Sevilla (2006) %
4-1 Dinamo Kiev (2006) %
1-0 Chelsea (2013) %
2-0 Ajax (2013) %
4-3 Feyenoord (2025) %

Citește și

Liga 1, etapa #20 Remiză între FC Argeș și Botoșani! Cum arată programul + Clasamentul actualizat
Superliga
18:56
Liga 1, etapa #20 Remiză între FC Argeș și Botoșani! Cum arată programul + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #20 Remiză între FC Argeș și Botoșani! Cum arată programul + Clasamentul actualizat
Liga 2, Etapa #17 CSM Reșița, victorie în derby-ul rundei cu ASA Târgu Mureș. Steaua, învinsă de Bistrița » Clasamentul actualizat
Liga 2
14:26
Liga 2, Etapa #17 CSM Reșița, victorie în derby-ul rundei cu ASA Târgu Mureș. Steaua, învinsă de Bistrița » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, Etapa #17 CSM Reșița, victorie în derby-ul rundei cu ASA Târgu Mureș. Steaua, învinsă de Bistrița » Clasamentul actualizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
portugalia Mihai Stoica TRANSFERURI fcsb kevin ciubotaru
Știrile zilei din sport
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
09:30
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
11:36
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Alte sporturi
12:45
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA: „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Citește mai mult
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
09:00
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:06
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
18:43
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
17:08
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
18:59
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis!
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Campionate
12:09
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Superliga
10:03
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Citește mai mult
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Superliga
12.12
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Citește mai mult
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Europa League
12.12
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR! Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public

Echipe/Competiții

fcsb 95 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share