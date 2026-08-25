„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”
Adrian Ilie
Superliga

„FCSB are o șansă acum” Fostul internațional crede că elevii lui Marius Baciu pot profita de situația actuală a rivalei U Craiova: „A lăsat-o mai ușor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.08.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 25.08.2026, ora 16:13
  • Adrian Ilie (52 de ani) a vorbit despre situația celor de la U Craiova și FCSB, în această primă parte de campionat.
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Fostul jucător al Stelei vede rezultatele oltenilor drept unele firești, ținând cont de rotația jucătorilor, necesară între meciurile interne și cele europene.

Însă, tocmai din acest motiv crede crede că FCSB poate profita, având în vedere că joacă doar pe plan intern.

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Adrian Ilie: „Craiova o sa recupereze pe parcurs”

„Mi se pare puţin normal pentru acest început de campionat, pentru că îşi doresc foarte mult să joace într-o competiţie europeană, Conference sau Europa League, cum a rămas acum.

La ei mi se pare normal să nu alinieze un prim 11 la fiecare meci. Au un lot valoros şi, cu siguranţă, în campionat o să recupereze pe parcurs.

Poate transferurile Craiovei nu s-au integrat pentru că s-a schimbat primul 11 la fiecare meci, dar e un campionat lung.

Ei o să joace sigur meciuri internaţionale şi o să se adapteze toţi şi o să treacă prin pasul ăsta de o lună în care trebuie să se antreneze şi să intre în ritmul echipei”, a declarat Ilie, pentru Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

U Craiova va lupta joi pentru un loc în faza principală din Europa League, pe terenul celor de la Ararat-Armenia, după 1-1 în tur.

Adrian Ilie: „FCSB a pierdut trenul, dar are o şansă acum să câștige puncte”

Într-o discuție despre situația echipelor româneşti în Europa, Adrian Ilie spera la un parcurs mai bun, însă crede că eliminarea timpurie din competiție o poate ajuta pe FCSB să se distanțeze în Liga 1.

„Speranţa moare ultima, e bine că îşi doresc. Craiova a achiziţionat jucători şi se gândeşte să se califice, dar poate o să reuşească la anul sau cine ştie cine o să câştige campionatul.

E bine că încearcă să-şi facă echipe, să se gândească să-şi mărească bugetul şi poate, într-o zi, să intrăm şi noi în Champions League.

Aş fi mizat pe două, pe FCSB şi pe Craiova, pentru că la CFR se petrec lucruri care nu sunt în regulă, iar U Cluj a întâlnit echipe puternice.

La două mă aşteptam. FCSB a pierdut trenul, dar are o şansă acum, la începutul ăsta de campionat, să câştige puncte, pentru că principala candidată, Craiova, joacă meciuri internaţionale şi poate a lăsat-o mai uşor în campionat.

Craiova are un lot valoros şi poate să joace pe două fronturi, şi în Europa League, şi în campionat”, a mai spus Adrian Ilie.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo613
2FCSB611
3Rapid611
4U Craiova610
5FC Argeș610
6Corvinul69
7Farul69
8Oțelul69
9U Cluj59
10Petrolul69
11Sepsi67
12CFR Cluj56
13FC Botoșani66
14FC Voluntari64
15UTA Arad63
16Csikszereda61

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