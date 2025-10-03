Radu Naum Daună totală
Radu Naum (Foto: GOLAZO.ro)
Opinii

Radu Naum Daună totală

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 03.10.2025, ora 13:30
alt-text Actualizat: 03.10.2025, ora 13:40
  • „Am fost fricoși” (Târnovanu). „Nu am intrat bine în meci, temători” (Bancu). „Poate că în viața reală Crețu e atacant și joacă fundaș dreapta la ordinul lui Becali” (Blick facând mișto de managementul de palat).
  • Asta e poza nopții de joi, în care FCSB și Craiova au murit liniștit, fără să se revolte, bătute la pas, aplicat, simplu, bătute la fotbal și la cap. Pentru că teama e de acolo, de la „mansardă”. Iar rătăcirea apare atunci când nu se mai știe cine face ce.

La Craiova eșecul cu Rakow era previzibil, deși avântul începutul de sezon (domolit între timp) te lăsa să speri. Doar că lipsa de experiență era greu de ucis. Nici eliminarea lui Screciu nu e chiar o surpriză. Câteodată are inițiative care par luate în lipsă de oxigen.

Craiova lui Rădoi e o echipă care încă se caută. A făcut-o în regim de succes, va trebui să o facă și acum, cu doar 5 puncte în ultimele 5 meciuri. Și să treacă de veșnica mare spaimă, aceea a unui picaj necontrolat.

Elevii lui Mirel Rădoi, învinși de Rakow în Polonia (FOTO: Universitatea Craiova) Elevii lui Mirel Rădoi, învinși de Rakow în Polonia (FOTO: Universitatea Craiova)
Elevii lui Mirel Rădoi, învinși de Rakow în Polonia (FOTO: Universitatea Craiova)

FCSB nu ar fi FCSB dacă nu ar semăna cu un cub al lui Rubik în perpetuă facere și desfacere

La FCSB înfrângerea era de asemenea anunțată. Cu Tot Înainte Vulturi au bătut cinic, aplicat și norocos și pentru că i-au avut pe teren pe Olaru, Cisotti, un fundaș dreapta
improvizat dar cu meciuri în picioare și un fundaș stânga modest, dar măcar obișnuit cu postul.

FCSB nu ar fi, însă, FCSB dacă nu ar semăna cu un cub al lui Rubik în perpetuă facere și desfacere. Formula cu Young Boys, cu Crețu nejucat, Pantea pe alt post, Oct. Popescu într-un rol care îți invoca un Dem Rădulescu pus să-l joace pe Scarface, era cel puțin naivă. Sau cel mult de o Cupă a României care nu valorează nici cât o ceapă
degerată.

FCSB i-a anunțat în acest fel pe adversari că duelul ei adevărat din această săptămână nu e ei, ci cu Craiova. Iar aceștia, oameni serioși, au acționat în consecință. O
repriză a fost de ajuns. Pac, pac, 0-2!

După pauză, oamenii de bază ai campioanei, introduși pentru a schimba situația, au alergat disperați după ziua de ieri. S-au precipitat, s-au călcat pe picioare, au tras oricum spre poartă. Au vrut să dea două goluri dintr-un șut și rezultatul a fost că nu au dat niciunul din 17.

Și apoi e mereu simpatic, după meciuri, cum caută toți cauzele căderii. Dar ele trebuie căutate înainte meciuri. Și sunt mereu aceleași. Haralambus e cel mai nostim. Aduce cu un general american pus să explice strategia militară a SUA avându-l pe Trump președinte.

Elias Charalambous, antrenor FCSB (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Elias Charalambous, antrenor FCSB (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Elias Charalambous, antrenor FCSB (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Fotbalul iubește șmecherii și pedepsește fraierii

Din fericire, vorbim despre fotbal, nu despre geopolitică. Fotbalul e mereu binevoitor cu corijenții. Loaza de azi poate fi premiantul de mâine. Fotbalul îți cere un
singur lucru: să nu repeți prostiile de ieri. Să nu îl păcălești la nesfârșit.

Fotbalul iubește șmecherii și pedepsește fraierii. Șmecher înseamnă să îți mai vrei și tu propriul bine. Să
nu te crezi mai deștept decât ești și să nu te iei mai de prost decât meriți. Asta e lecția zilei de vineri de după joi.

Și mai face ceva bun sportul. Mereu vine câte o duminică. Și duminica asta marea veste e că, spre deosebire de joi, nu se poate ca ambele echipe să plece cu zero puncte. Nu-i așa că e o mare bucurie?

Universitatea Craiova Young Boys Berna europa league fcsb conference league rakow
Știrile zilei din sport
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Superliga
03.10
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Citește mai mult
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Superliga
03.10
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Citește mai mult
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Superliga
03.10
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Citește mai mult
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?”
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Baschet
03.10
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Citește mai mult
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu
09:47
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”
23:01
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
Nicolescu, discurs furibund  Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs”
23:57
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român  marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Top stiri din sport
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Înot
03.10
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Citește mai mult
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz”
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Campionatul Mondial
03.10
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Citește mai mult
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Europa League
03.10
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB: „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Citește mai mult
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi
Diverse
03.10
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri, dar n-are bani pentru sportivi
Citește mai mult
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 24 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share