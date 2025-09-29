„Dacă aș fi gay, care ar fi problema?!”  Federico Bernardeschi, despre momentul care l-a afectat când avea 20 de ani

Federico Bernardeschi (31 de ani), jucătorul celor de la Bologna, și fost campion european cu Italia la EURO 2020, a vorbit despre prejudecățile la care este expusă o figură publică.

Fotbalistul și-a amintit de un moment de la începutul carierei sale, în urma căruia a fost criticat și ironizat. Ba, mai mult, a primit insulte homofobe.

În urmă cu 8 ani, fostul fotbalist al lui Juventus sau Fiorentina, revenit în această vară în Serie A, a fost fotografiat purtând fustă.

Federico Bernardeschi: „Dacă aș fi gay, care ar fi problema?”

În cadrul unui podcast, atacantul a vorbit pe larg despre acest subiect.

„Am purtat o fustă acum 12 ani. Care e problema? Dacă îmi place o port. De câte ori mi s-a spus că sunt gay? Dacă aș fi crezi că nu aș spune? Care e problema?

Federico Bernardeschi, în anul 2017 înainte de prezentarea la Juventus/ Foto: captură gazzeta.it

De fapt, aș fi mândru. Cei care au făcut-o, jos pălăria. În lumea asta, fiecare e liber în cele din urmă să facă ce vrea.

Toate aceste lucruri pe care le spun mă dor îngrozitor. Acum 12 ani aveam 20 de ani când am ajuns în vestiarul Fiorentinei.

Citind acele cuvinte m-a durut, am suferit. Cred că, în general, ar trebui să ne întrebăm întotdeauna dacă părerea pe care o au alții despre noi este cu adevărat atât de importantă în viața noastră”, a spus Bernardeschi, citat de calcionapoli24.it

3.500.000 de euro este cota lui Bernardeschi, potrivit transfermarkt.ro. Este campion European cu Italia la EURO 2020

Pe lângă Fiorentina sau Juventus, atacantul a mai evoluat pentru Crotono sau Toronto FC.

