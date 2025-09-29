Florin Tănase, elogiat „Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” + detalii despre situația lui Malcom Edjouma +30 foto
Florin Tănase/ Foto: Raed Krishan
Florin Tănase, elogiat „Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” + detalii despre situația lui Malcom Edjouma

Publicat: 29.09.2025, ora 21:43
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit la superlativ despre Florin Tănase (30 de ani).
  • Atacantul a marcat unicul gol al partidei FCSB - Oțelul Galați, în minutul 48, din lovitură de pedeapsă.

Mihai Stoica a remarcat evoluțiile lui Malcom Edjouma și Juri Cisotti, jucători care au intrat la pauza meciului de pe Arena Națională, în locul lui Mamadou Thiam, respectiv Baba Alhassan.

I-a lăudat și pe Darius Olaru sau Florin Tănase, cel pe care îl consideră cel mai bun executant de lovituri de pedeapsă, din Europa.

Mihai Stoica: „Tănase este cel mai bun executant de penalty-uri din Europa”

„Am avut jucători care au avut o evoluție slabă în prima repriză. În a doua au intrat foarte bine cei care au venit de pe bancă. Adică Malcom (n.r. Edjouma) a fost de excepție.

A pierdut o singură minge într-o acțiune personală. În rest, a jucat impecabil și a avut niște intercepții extraordinare. A jucat mult, a avut substanță.

Cisotti a scos penalty. Poate mulți jucători căutau să-și păstreze integritatea corporală. El a ajuns extraordinar la minge. OK, pasul foarte bun, dar eu am avut senzația că ajunge Dur-Bozoancă.

Dar a dezvoltat o viteză extraordinară. Și aici o să vă spun ceva despre penalty-ul ăsta.

Florin Tănase este, cred că, cel mai bun executant din Europa la procentaj. Știu procentajul lui Kane, lui Lewandowski, care sunt buni.

Poate că sunt unii care au executat foarte puține. Dar el are peste 40 de penalty-uri bătute și a ratat doar două.

O dată, la Botoșani, i-a apărat Pap când se oprea Și o dată în meciul de Cupă cu Universitatea Cluj. A apărat Bozoancă, care era împrumutat.

Și i-a apărat tot din colțul asta. (n.r. din dreapta lui Tănase). Dacă țin eu bine minte, tot de aici. Și am zis «bă, dar să nu dea dreapta lui». Că poate intuiește din nou. Dar a dat foarte bine acum.

Nu mai contează dacă pleacă portarul. Mai ales un portar fără statură.

Salut evoluția lui Olaru. Care a început în primele minute mai greu. Dar după aia a jucat senzațional și din punct de vedere al efortului. Și al realizărilor”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro
FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro FCSB - Oțelul (Foto meci). Sursa: Raed Krishan / GOLAZO.ro
+30 Foto
Mihai Stoica: „Edjouma poate a semnat cu altcineva”

Oficialul celor de la FCSB a vorbit și despre situația lui Malcom Edjouma, al cărui contract expiră la sfârșitul acestui an.

„Nu i-am făcut nicio propunere. Poate că a semnat cu altceva, cine știe. Nu l-am întrebat.

(n.r. Dacă vă întreabă patronul care ar fi recomandarea?) Să prelungim”, a concluzionat Mihai Stoica.

