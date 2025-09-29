„Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul, prezent la Derby-ul Clujului

- Suporterii Universității Cluj au pregătit o coregrafie specială pentru Florin Piersic (89 de ani), la Derby-ul Clujului.
- Legendarul actor a fost prezent la partida de pe Cluj-Arena.
Suporterii Universității Cluj au creat o scenografie specială înaintea derby-ului contra celor de la CFR.
Universitatea Cluj a afișat o scenografie specială pentru Florin Piersic
Galeria „Șepcilor Roșii” a afișat o pânză pe care era pictat celebrul actor Florin Piersic, în timpul interpretării rolului principal din seria „Mărgelatu”.
Pictura dedicată actorului a fost însoțită de sigla celor de la Universitatea și de textul rostit în urmă cu peste un deceniu de acesta: „Haide «U», Haide «U», bagă golu', bagă golu' cum știi tu!”.
Florin Piersic a fost prezent la meciul de pe Cluj-Arena, fiind zărit pe marginea terenului, în timp ce purta la gât fularul „șepcilor roșii”.
Florin Piersic este fan declarat al Universității Cluj: „Hai, Știința!”
Povestea lui Florin Piersic cu Universitatea Cluj datează încă din primii ani de viață ai actorului.
Acesta a dezvăluit, într-un interviu acordat lui Ioan Chirilă, citat gsp.ro, că a practicat volei, baschet, înot și scrimă la secțiile „studenților”.
Deși destinul nu l-a dus pe parchetul sau gazonul arenelor Universității Cluj, actorul a rămas fanul echipei, pe care nu o poate trăda.
Ca orice clujean, «Hai Ştiinţa!» Florin Piersic