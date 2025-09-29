„Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul, prezent la Derby-ul Clujului

Suporterii Universității Cluj au pregătit o coregrafie specială pentru Florin Piersic (89 de ani), la Derby-ul Clujului.

Legendarul actor a fost prezent la partida de pe Cluj-Arena.

Suporterii Universității Cluj au creat o scenografie specială înaintea derby-ului contra celor de la CFR.

Universitatea Cluj a afișat o scenografie specială pentru Florin Piersic

Galeria „Șepcilor Roșii” a afișat o pânză pe care era pictat celebrul actor Florin Piersic, în timpul interpretării rolului principal din seria „Mărgelatu”.

Pictura dedicată actorului a fost însoțită de sigla celor de la Universitatea și de textul rostit în urmă cu peste un deceniu de acesta: „Haide «U», Haide «U», bagă golu', bagă golu' cum știi tu!”.

Florin Piersic a fost prezent la meciul de pe Cluj-Arena, fiind zărit pe marginea terenului, în timp ce purta la gât fularul „șepcilor roșii”.

Florin Piersic este fan declarat al Universității Cluj: „Hai, Știința!”

Povestea lui Florin Piersic cu Universitatea Cluj datează încă din primii ani de viață ai actorului.

Acesta a dezvăluit, într-un interviu acordat lui Ioan Chirilă, citat gsp.ro, că a practicat volei, baschet, înot și scrimă la secțiile „studenților”.

Deși destinul nu l-a dus pe parchetul sau gazonul arenelor Universității Cluj, actorul a rămas fanul echipei, pe care nu o poate trăda.

Ca orice clujean, «Hai Ştiinţa!» Florin Piersic

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport