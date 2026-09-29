Lukic, surprins Golgheterul sezonului trecut din Superliga, după România - Bosnia: „Nu ne-am așteptat deloc” +76 foto
Jovo Lukic. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Lukic, surprins Golgheterul sezonului trecut din Superliga, după România - Bosnia: „Nu ne-am așteptat deloc”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.09.2026, ora 10:22
alt-text Actualizat: 29.09.2026, ora 13:20
  • Jovo Lukic (27 de ani), atacantul Universității Cluj și al naționalei Bosniei, s-a declarat surprins de diferența de scor din victoria cu România, 4-2, din etapa a doua a Ligii Națiunilor.
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Golgheterul sezonului trecut din Superliga, cu 18 goluri, Jovo Lukic a bifat doar 16 minute în victoria Bosniei cu România.

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Lukic, după România - Bosnia: „Nu ne-am așteptat deloc”

Întrebat dacă se aștepta la un asemenea rezultat, Lukic a recunoscut că nici bosniacii nu anticipau o victorie atât de clară.

„Nu chiar așa. Bineînțeles că ne așteptam să câștigăm meciul, ne doream să-l câștigăm, dar să fie o asemenea diferență… nu ne-am așteptat deloc. Cred că am dominat întregul meci”, a spus Jovo Lukic.

Gigovic a deschis scorul în minutul 12, iar Muharemovic a făcut 2-0 șapte minute mai târziu.

Bîrligea a redus din diferență cu o lovitură de cap în minutul 28, însă Tabakovic a dus scorul la 3-1 în minutul 40.

Mahmic a marcat și el în minutul 55, iar Cicâldău a stabilit scorul final, 4-2, în minutul 62.

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Atacantul a subliniat și importanța rezultatului pentru situația Bosniei în grupă.

„E o victorie foarte importantă pentru naționala noastră pentru că am urcat pe primul loc în clasament, cred. Așa că nu e rău pentru noi. Este foarte bine”, a adăugat acesta.

Bosnia venea după remiza 0-0 cu Polonia din prima etapă, în timp ce România pierduse în Suedia, scor 1-2.

Clasamentul în Grupa B4

LocEchipaMeciuriPuncte
1Suedia26
2Bosnia și Herțegovina24
3Polonia21
4România20

Partida România - Bosnia s-a disputat fără spectatori, după sancțiunea dictată de UEFA în urma incidentelor provocate de suporteri în ediția precedentă a Ligii Națiunilor.

„În plus, fără fani. Nu e același lucru... Este atât de liniște încât poți auzi fiecare cuvânt pe care îl spunem. Nu suntem obișnuiți cu asta.

Este ca în perioada COVID, când era la fel”, a spus atacantul bosniac.

Lukic, care are 7 selecții și un gol pentru Bosnia, marcat la Cupa Mondială în remiza 1-1 cu Canada, a bifat 9 meciuri pentru U Cluj în acest sezon, în care a înscris de 4 ori și a oferit două pase decisive.

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