Hendrik Klein (52 de ani), noul investitor de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție după preluarea clubului din Gruia.

Antreprenorul german stabilit la Zurich a explicat care sunt planurile sale din perioada următoare.

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Ioan Varga a anunțat o schimbare radicală la CFR Cluj. Finanțatorul clubului spune că face un pas în spate și că funcția sa va fi preluată de Hendrik Klein, un antreprenor cu experiență în fotbal, marketing și finanțe.

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Hendrik Klein: „Să stabilizăm situaţia şi să ajungem la pragul de rentabilitate”

Hendrik Klein a vorbit în premieră după ce a preluat clubul CFR Cluj și a explicat care sunt planurile sale pentru a redresa echipa.

„Planul meu pe termen scurt este să stabilizăm situaţia şi să ajungem la pragul de rentabilitate.

Proiecţia mea pe termen lung este legată de faptul că CFR Cluj este un club de fotbal foarte atractiv pentru jucătorii tineri care vor să fie remarcaţi, să joace în competiţiile europene, beneficiind în acelaşi timp de costuri de trai relativ scăzute în comparaţie cu alte zone ale Europei, de un oraş sigur şi curat, cu numeroase festivaluri, universităţi de top şi o cultură bogată.

Putem detalia peste câteva zile, după ce voi începe munca la Cluj”, a declarat omul de afaceri, conform primasport.ro.

Klein a vorbit și despre implicarea sa anterioară din fotbal, de la echipele FC Locarno şi Bellinzona, din ligile inferioare ale Elveției.

„Compania mea, Fieldoo AG, a participat la licitaţia pentru AC Bellinzona (Challenge League, a doua divizie din Elveţia), susţinută financiar de prietenii mei investitori Benjamin Ernst şi Frank Otto.

Din păcate, Pablo Bentancour a vândut în cele din urmă clubul lui Juan Carlos Trujillo. Aveam un concept foarte bun, cu echipe de juniori care se antrenau la Tenero, la baza de pregătire a Swiss Olympic, care oferă condiţii excelente, şi care beneficiau de cele mai noi tehnologii”, a mai completat omul de afaceri.

GOLAZO.ro a scris, miercuri, despre noii investitorii de la CFR Cluj, cu Hendrik Klein în prim-plan. Informații despre cine sunt aceștia pot fi găsite AICI.

Ioan Varga face un pas în spate la CFR Cluj. Elvețianul Hendrik Klein îi ia locul

Marți, Ioan Varga a anunțat că va renunța la funcția sa din cadrul clubului CFR Cluj, iar locul său va fi luat de Hendrik Klein.

„Va veni un preşedinte nou în funcţia mea, este din Elveţia, am înţeles că a sosit ieri şi va intra în pâine.

Hendrik Klein e numele lui, se schimbă conducerea. Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie şi să se ocupe el. De astăzi va fi, de astăzi!

Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap”, a declarat Varga, potrivit primasport.ro.

Este un om care a fost în acţionariat la Basel, e om serios şi care ştie joaca. Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut, acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează. Ioan Varga

Anunțul lui Varga vine într-un moment în care CFR Cluj traversează o perioadă complicată financiar. Clubul a cerut intrarea în insolvență, la o zi după eliminarea rușinoasă din cupele europene.

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