Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a dezvăluit că mai bine de o sută de arbitri, unii dintre ei activi la cel mai înalt nivel, au pariat pe meciuri de fotbal.

O anchetă internă, realizată la nivelul TFF, a vizat 571 de arbitri din toate eșaloanele competiționale pentru a-i identifica pe cei care au încălcat regulamentul prin participarea la pariuri sportive.

Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri

Rezultatele sunt alarmante: 371 dintre ei dețin conturi de pariuri, iar 152 plasează activ pariuri pe evenimente sportive, potrivit lequipe.fr.

„Suntem hotărâți să curățăm fotbalul de orice urmă de corupție. Nu vom face nicio excepție. Sancțiunile necesare vor fi aplicate chiar de astăzi”, a Ibrahim Haciosmanoglu, președintele TFF.

22 de arbitri dintre care 7 „centrali” și 15 asistenți, activează la nivel național, în Super Lig, prima divizie din Turcia

Zece dintre arbitrii implicați au plasat peste 10.000 de pariuri, iar unul dintre ei a pariat de 18.227 de ori.

În plus, 42 de arbitri au pariat fiecare pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal, potrivit datelor prezentate de conducerea TFF.

Conform Articolului 57 din Codul Disciplinar al TFF, cei găsiți vinovați de pariuri pe meciuri de fotbal riscă suspendări între trei luni și un an din activitățile de arbitraj sau alte funcții legate de fotbal, conform reuters.com

Pentru a reduce tensiunile privind corectitudinea arbitrajelor, TFF a decis, în primăvara anului 2024, să atribuie arbitrilor străini controlul VAR în mai multe meciuri importante din Super Lig.

„Centralii” care au oficiat meciurile din campionatul Turciei în sezonul 2025-2026:

Ali Yilmaz – 7 meciuri

– 7 meciuri Ali Şansalan – 6 meciuri

– 6 meciuri Adnan Deniz Kayatepe – 6 meciuri

– 6 meciuri Kadir Saglam – 5 meciuri

– 5 meciuri Yasin Kol – 5 meciuri

– 5 meciuri Halil Umut Meler – 5 meciuri

– 5 meciuri Atilla Karaoglan – 5 meciuri

– 5 meciuri Ozan Ergun – 5 meciuri

– 5 meciuri Cihan Aydin – 5 meciuri

– 5 meciuri Zorbay Kucuk – 5 meciuri

– 5 meciuri Mehmet Turkmen – 5 meciuri

– 5 meciuri Oguzhan Cakır – 5 meciuri

– 5 meciuri Cagdaș Altay – 4 meciuri

– 4 meciuri Alper Akarsu – 4 meciuri

– 4 meciuri Batuhan Kolak – 4 meciuri

– 4 meciuri Umit Ozturk – 3 meciuri

– 3 meciuri Arda Kardeșler – 3 meciuri

– 3 meciuri Yigit Arslan – 2 meciuri

– 2 meciuri Oguzhan Aksu – 2 meciuri

– 2 meciuri Omer Tolga Guldibi – 1 meci

– 1 meci Erdem Mertoglu – 1 meci

