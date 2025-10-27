Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri

- Federația Turcă de Fotbal (TFF) a dezvăluit că mai bine de o sută de arbitri, unii dintre ei activi la cel mai înalt nivel, au pariat pe meciuri de fotbal.
O anchetă internă, realizată la nivelul TFF, a vizat 571 de arbitri din toate eșaloanele competiționale pentru a-i identifica pe cei care au încălcat regulamentul prin participarea la pariuri sportive.
Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri
Rezultatele sunt alarmante: 371 dintre ei dețin conturi de pariuri, iar 152 plasează activ pariuri pe evenimente sportive, potrivit lequipe.fr.
„Suntem hotărâți să curățăm fotbalul de orice urmă de corupție. Nu vom face nicio excepție. Sancțiunile necesare vor fi aplicate chiar de astăzi”, a Ibrahim Haciosmanoglu, președintele TFF.
Zece dintre arbitrii implicați au plasat peste 10.000 de pariuri, iar unul dintre ei a pariat de 18.227 de ori.
În plus, 42 de arbitri au pariat fiecare pe mai mult de 1.000 de meciuri de fotbal, potrivit datelor prezentate de conducerea TFF.
Conform Articolului 57 din Codul Disciplinar al TFF, cei găsiți vinovați de pariuri pe meciuri de fotbal riscă suspendări între trei luni și un an din activitățile de arbitraj sau alte funcții legate de fotbal, conform reuters.com
Pentru a reduce tensiunile privind corectitudinea arbitrajelor, TFF a decis, în primăvara anului 2024, să atribuie arbitrilor străini controlul VAR în mai multe meciuri importante din Super Lig.
„Centralii” care au oficiat meciurile din campionatul Turciei în sezonul 2025-2026:
- Ali Yilmaz – 7 meciuri
- Ali Şansalan – 6 meciuri
- Adnan Deniz Kayatepe – 6 meciuri
- Kadir Saglam – 5 meciuri
- Yasin Kol – 5 meciuri
- Halil Umut Meler – 5 meciuri
- Atilla Karaoglan – 5 meciuri
- Ozan Ergun – 5 meciuri
- Cihan Aydin – 5 meciuri
- Zorbay Kucuk – 5 meciuri
- Mehmet Turkmen – 5 meciuri
- Oguzhan Cakır – 5 meciuri
- Cagdaș Altay – 4 meciuri
- Alper Akarsu – 4 meciuri
- Batuhan Kolak – 4 meciuri
- Umit Ozturk – 3 meciuri
- Arda Kardeșler – 3 meciuri
- Yigit Arslan – 2 meciuri
- Oguzhan Aksu – 2 meciuri
- Omer Tolga Guldibi – 1 meci
- Erdem Mertoglu – 1 meci