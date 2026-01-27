Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea +4 foto
Formula 1

Achiziție de 4 milioane de euro FOTO. Fernando Alonso și-a cumpărat un bolid pe care-l mai au doar 63 de persoane în toată lumea

alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 10:48
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 11:00
  • Fernando Alonso face senzație pe străzile din Monaco, unde a apărut, recent, cu ultima sa achiziție: un Lamborghini Sian FKP 37 .
  • Pilotul lui Aston Martin mai are câteva modele impresionante în garaj.

Dublul campion mondial a optat pentru un model hibrid, care folosește supercondensatoare pentru a gestiona energia electrică.

Fernando Alonso și-a luat un bolid de 4 milioane de euro

E doar o nouă „piesă” din colecția uluitoare pe care o deține și printre care se numără un Aston Martin Valkyrie și un Ferrari Enzo.

Sian FKP 37 este prima mașină super sport alimentată de un motor V12 și tehnologie hibridă bazată pe supercondensatoare.

Modelul ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 2,8 secunde și are o viteză maximă care depășește 350 km/h.

Lamborghini Sian FKP 37 , noua achiziție a lui Fernando Alonso (foto: lamborghini.com)
Lamborghini Sian FKP 37 , noua achiziție a lui Fernando Alonso (foto: lamborghini.com)

Galerie foto (4 imagini)

Lamborghini Sian FKP 37 , noua achiziție a lui Fernando Alonso (foto: lamborghini.com) Lamborghini Sian FKP 37 , noua achiziție a lui Fernando Alonso (foto: lamborghini.com) Lamborghini Sian FKP 37 , noua achiziție a lui Fernando Alonso (foto: lamborghini.com) Lamborghini Sian FKP 37 , noua achiziție a lui Fernando Alonso (foto: lamborghini.com)
+4 Foto
labels.photo-gallery

Valoarea bolidului a crescut de la lansarea sa, în 2019, întrucât au fost fabricate doar 64 de unități ale versiunii Coupé și 19 ale celei Roadster (în onoarea anului 1963, anul în care Lamborghini a debutat ca producător de mașini sport), scrie marca.com.

Cu monococa sa din fibră de carbon, supapele de admisie din titan, aerodinamica activă și direcția roților din spate, Sián FKP 37 folosește tehnologie de ultimă generație peste tot - nu doar în primul sistem hibrid cu supercondensator din lume. Descrierea de pe site-ul Lamborghini

De la prețul inițial, 3,3 milioane de euro, a ajuns acum la peste 4 milioane de euro și suma mai poate crește.

formula 1 Fernando Alonso Aston Martin Lamborghini Sian Ferrari Enzo
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
