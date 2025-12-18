Prăbușire după FCSB Feyenoord, eliminată și din Cupa Olandei. Ultrașii, clipe de furie în fața lui Van Persie: „Dispari!”

Feyenoord, situație critică. După înfrângerea cu FCSB, 3-4 la București în Europa League, echipa din Rotterdam a fost învinsă și în campionat, 0-2 cu Ajax, și în Cupa Olandei, 2-3 cu Heerenveen.

Fanii i-au cerut demisia antrenorului Robin van Persie, urlând la el când simbolul clubului a venit să-și ceară scuze în fața peluzei.

Situația lui Feyenoord oricum nu era bună când a venit la București, săptămâna trecută. Dar victoria de la Rotterdam, 6-1 în campionat cu Zwolle, îi mai liniștise puțin pe ultrași.

Feyenoord a cedat inexplicabil cu FCSB. Și picajul continuă

Pe 11 decembrie, a avut 3-1 cu FCSB în minutul 51. S-a prăbușit inexplicabil și a pierdut, 3-4 pe Arena Națională.

Nu și-a mai putut reveni. Duminică, a fost învinsă și în „Clasicul” Țărilor de Jos, 0-2 la Amsterdam cu Ajax, în Eredivisie.

Van Persie le-a cerut scuze suporterilor după alt eșec al lui Feyenoord Foto: Imago

Miercuri seară, a părăsit și Cupa Olandei, eliminată de Heerenveen (2-3) chiar acasă.

Dintr-odată, rata toate cele trei obiective la jumătatea lui decembrie, după prima parte a sezonului.

Locul 31 în Europa League, cu doar 3 puncte în șase etape.

Exclusă din Cupa Olandei.

Locul 2 în Eredivisie, însă la nouă puncte distanță de liderul PSV Eindhoven.

8 înfrângeri a suferit Feyenoord în ultimele 11 meciuri jucate în toate competițiile

Van Persie s-a certat cu ultrașii în fața peluzei: „Dispari!”

Fanii scandau în timpul partidei: „Arătați că meritați acest tricou!”. La sfârșit, doar asta se auzea pe „De Kuip”: „Rușine să vă fie!”. La fel ca la București.

Van Persie a avut o discuție încinsă cu ultrașii Foto: Imago

Principala țintă, Robin van Persie. Fostul mare atacant, simbolul clubului, care și-a început și încheiat cariera de jucător la Feyenoord, s-a oprit în fața peluzei după eșec.

Antrenorul, 42 de ani, de zece luni pe banca roș-albilor, i-a ascultat pe ultrași, care urlau și gesticulau furioși. S-a certat cu ei.

Când a părăsit terenul, puțini îl aplaudau. Cei mai mulți îi cereau zgomotos un singur lucru: „Dispari!”.

Van Persie: „E vina mea”. Nu vrea să demisioneze. Clubul ezită

„Înțeleg perfect această emoție. Pentru un club ca Feyenoord, atâtea înfrângeri sunt inacceptabile. În cele din urmă, este vina mea”, a declarat tehnicianul la conferință, potrivit Algemeen Dagblad. Nu renunță, nu se gândește la demisie.

Ultrașii vor ca directorul sportiv să-l dea afară, dar Dennis te Kloese ezită. „Nu-l va concedia”, a susținut analistul batav Hans Kraay Jr la ESPN.

