Șocat: „Am abandonat" Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Van Persie, neînțelegând de ce jucătorii săi au făcut atât de multe erori în ultima jumătate de oră Foto: Imago
Europa League

Theodor Jumătate
Publicat: 12.12.2025, ora 09:00
Actualizat: 12.12.2025, ora 09:00
  • Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, nu-și poate explica de ce a pierdut echipa sa controlul jocului când conducea cu 3-1: „I-am oferit Bucureștiului erorile pe care le voia”. 
  • Ce a spus tehnicianul olandez după înfrângerea cu FCSB, ce le-au strigat fanii propriilor jucători și ce s-a întâmplat în vestiarul oaspeților joi noapte, în rândurile de mai jos.

După o asemenea înfrângere, conduci cu 3-1, ai controlul și totuși pierzi, 3-4, ești afectat, epuizat. Așa părea Robin van Persie joi noapte, la conferință, pe Arena Națională.

A vorbit îndelung cu jurnaliștii din Țările de Jos, în olandeză, apoi a răspuns în engleză la două întrebări, dar suficient cât să realizezi starea de spirit a legendei batave.

Van Persie: „La 3-1, jocul era al nostru. Greșelile noastre au decis. O mare dezamăgire”

Întrebat dacă în ultima jumătate de oră a învins FCSB sau a pierdut Feyenoord, a spus ce simte:

„La 3-1, jucam foarte bine. La 3-1, tot jocul era al nostru. Am renunțat, ca și cum am fi abandonat. Ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine la fiecare gol. E o mare dezamăgire”.

A continuat: „Alegerile noastre, deciziile noastre greșite au hotărât jocul. Le-am făcut totul ușor adversarilor”.

București (n.r. FCSB) aștepta greșelile noastre și i-am oferit erorile pe care le voia Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Van Persie: „Chiar și cele mai simple lucruri au funcționat prost”

Ce le-a zis reporterilor din țara sa? „Toți cei care au intrat în repriza a doua au fost slabi, toate schimbările noastre. Și noi suntem uluiți, e frustrant să abandonezi.

Am făcut totul greșit. E foarte rău ce s-a întâmplat, am devenit neglijenți, chiar și cele mai simple lucruri au funcționat prost”.

Fanii lui Feyenoord, pe Arena Națională: „Rușine să vă fie!”

Și un mesaj pentru propriii fani. „Doare, am un gust amar. Înțeleg dezamăgirea suporterilor, e corect că își arată emoția.

Au fost peste patru mii de susținători, din nou fantastici. Îmi pare rău pentru ei că s-a terminat așa. Le-am zis băieților că e foarte dureros”.

Ultrașii lui Feyenoord, pe Arena Națională Foto: Imago Ultrașii lui Feyenoord, pe Arena Națională Foto: Imago
Ultrașii lui Feyenoord, pe Arena Națională Foto: Imago

Când jucătorii lui Feyenoord le-au mulțumit fanilor veniți de la Rotterdam, au primit fluierături. „Rușine să vă fie!”, li s-a strigat, potrivit Algemeen Dagblad.

Furie în vestiarul lui Feyenoord: „Habar n-au pentru ce jucăm!”

În vestiarul oaspeților a ieșit scandal la Arena Națională, jucătorii și-au reproșat unii altora erorile.

Mijlocașul Luciano Valente, înlocuit la mijlocul reprizei secunde după două pase de gol, a reacționat vehement și la microfonul televiziunii Ziggo. „Habar n-au pentru ce jucăm!”, a declarat el despre coechipieri!

Valente, atacat de Tănase Foto: Imago Valente, atacat de Tănase Foto: Imago
Valente, atacat de Tănase Foto: Imago

„Asta se întâmplă când nu faci ce ți se cere. Dacă respecți sarcinile, nu ar trebui să fie probleme. Noi ne-am făcut singuri lucrurile grele. Ne-am zis totul în vestiar. Trebuie să ne spunem adevărul unii altora”.

Era furios când a fost întrebat de ce unii colegi nu au respectat ce le-a cerut Van Persie: „Habar n-au pentru ce jucăm! Ar trebui să știi că, dacă pierzi, ești eliminat din Europa League”.

Este absolut îngrozitor. Eredivisie e grozavă, dar în Europa vrei să strălucești Luciano Valente, mijlocaș Feyenoord

feyenoord Robin Van Persie europa league fcsb Luciano Valente
