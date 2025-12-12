Robin van Persie, antrenorul lui Feyenoord, nu-și poate explica de ce a pierdut echipa sa controlul jocului când conducea cu 3-1: „I-am oferit Bucureștiului erorile pe care le voia”.

Ce a spus tehnicianul olandez după înfrângerea cu FCSB, ce le-au strigat fanii propriilor jucători și ce s-a întâmplat în vestiarul oaspeților joi noapte, în rândurile de mai jos.

După o asemenea înfrângere, conduci cu 3-1, ai controlul și totuși pierzi, 3-4, ești afectat, epuizat. Așa părea Robin van Persie joi noapte, la conferință, pe Arena Națională.

A vorbit îndelung cu jurnaliștii din Țările de Jos, în olandeză, apoi a răspuns în engleză la două întrebări, dar suficient cât să realizezi starea de spirit a legendei batave.

Van Persie: „La 3-1 , jocul era al nostru. Greșelile noastre au decis. O mare dezamăgire”

Întrebat dacă în ultima jumătate de oră a învins FCSB sau a pierdut Feyenoord, a spus ce simte:

„La 3-1, jucam foarte bine. La 3-1, tot jocul era al nostru. Am renunțat, ca și cum am fi abandonat. Ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine la fiecare gol. E o mare dezamăgire”.

A continuat: „Alegerile noastre, deciziile noastre greșite au hotărât jocul. Le-am făcut totul ușor adversarilor”.

București (n.r. FCSB) aștepta greșelile noastre și i-am oferit erorile pe care le voia Robin van Persie, antrenor Feyenoord

Van Persie: „Chiar și cele mai simple lucruri au funcționat prost”

Ce le-a zis reporterilor din țara sa? „Toți cei care au intrat în repriza a doua au fost slabi, toate schimbările noastre. Și noi suntem uluiți, e frustrant să abandonezi.

Am făcut totul greșit. E foarte rău ce s-a întâmplat, am devenit neglijenți , chiar și cele mai simple lucruri au funcționat prost”.

Fanii lui Feyenoord, pe Arena Națională: „Rușine să vă fie!”

Și un mesaj pentru propriii fani. „Doare, am un gust amar. Înțeleg dezamăgirea suporterilor, e corect că își arată emoția.

Au fost peste patru mii de susținători, din nou fantastici. Îmi pare rău pentru ei că s-a terminat așa. Le-am zis băieților că e foarte dureros”.

Ultrașii lui Feyenoord, pe Arena Națională Foto: Imago

Când jucătorii lui Feyenoord le-au mulțumit fanilor veniți de la Rotterdam, au primit fluierături. „Rușine să vă fie!”, li s-a strigat, potrivit Algemeen Dagblad.

Furie în vestiarul lui Feyenoord: „Habar n-au pentru ce jucăm!”

În vestiarul oaspeților a ieșit scandal la Arena Națională, jucătorii și-au reproșat unii altora erorile.

Mijlocașul Luciano Valente, înlocuit la mijlocul reprizei secunde după două pase de gol, a reacționat vehement și la microfonul televiziunii Ziggo. „Habar n-au pentru ce jucăm!”, a declarat el despre coechipieri!

Valente, atacat de Tănase Foto: Imago

„Asta se întâmplă când nu faci ce ți se cere. Dacă respecți sarcinile, nu ar trebui să fie probleme. Noi ne-am făcut singuri lucrurile grele. Ne-am zis totul în vestiar. Trebuie să ne spunem adevărul unii altora”.

Era furios când a fost întrebat de ce unii colegi nu au respectat ce le-a cerut Van Persie: „Habar n-au pentru ce jucăm! Ar trebui să știi că, dacă pierzi, ești eliminat din Europa League”.

Este absolut îngrozitor. Eredivisie e grozavă, dar în Europa vrei să strălucești Luciano Valente, mijlocaș Feyenoord

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport