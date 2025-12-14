Frustrat de FCSB Van Persie trece cu greu peste eșec: „Le-am făcut cadouri” + și-a băgat jucătorii în ședință

Robin Van Persie (42 de ani), antrenorul lui Feyenoord, a digerat cu greu înfrângerea împotriva celor de la FCSB, 3-4, din Europa League.

Înaintea derby-ului cu Ajax, fostul mare internațional olandez a dezvăluit că a urmărit din nou prestația echipei sale de la București și ulterior a discutat cu o parte dintre elevii săi.

Robin Van Persie a băgat șase jucători în ședință, după înfrângerea cu FCSB

„Am vorbit aseară individual cu șase jucători despre performanțele lor din meciul cu FCSB.

Le-am explicat ce așteptăm de la ei, ce li se cere, totul a decurs foarte pozitiv.

Au făcut multe lucruri bune, dar am fost destul de direct cu ei.

Am revăzut meciul. Am jucat incredibil de bine în prima oră. Apoi lucrurile au devenit dezordonate, iar în fazele finale am început să facem tot felul de lucruri ciudate. Pur și simplu alegerile noastre cu mingea le-au oferit cadouri. Ei nu și-au creat nicio ocazie”, a spus Van Persie, citat de vi.nl.

Feyenoord, învinsă și în derby-ul cu Ajax

Van Persie spera ca elevii săi să aibă o tresărire de orgoliu, în urma eșecului de pe Arena Națională, dar lucrurile nu au stat deloc așa.

Formația din Rotterdam a pierdut și derby-ul cu Ajax, scor 0-2.

„Lăncierii” au deschis rapid scorul prin Davy Klassen, în minutul 13.

Feyenoord a alergat cu disperare după egalare, dar tot gazdele au fost cele care au dat lovitura. Puștiul Jorthy Mokio (17 ani) a închis tabela cu reușita sa din minutul 90+4.

VOOR AJAX AMSTERDAM ❌❌❌ pic.twitter.com/uAfLHHdVXE — AFC Ajax (@AFCAjax) December 14, 2025

În urma acestui rezultat, Ajax a urcat pe locul 3, cu 29 de puncte, în timp ce Feyenoord a rămas pe 2, cu 34 de puncte, la 9 în spatele liderului PSV.

