Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Ousmane Dembele, cu premiul FIFA The Best 2025 Foto: FIFA.com
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro

Theodor Jumătate
Publicat: 16.12.2025, ora 22:11
Actualizat: 16.12.2025, ora 22:13
  • Mircea Lucescu și Ianis Hagi au participat la ancheta FIFA The Best 2025, premiile anuale ale forului mondial. 
  • La fotbal feminin, au decis din partea naționalei noastre Massimo Pedrazzini și Maria Mihaela Ficzay. 
  • La media, au votat pentru România jurnaliștii GOLAZO.ro, Ioana Mihalcea și Theodor Jumătate. 
  • Descoperă mai jos cum a votat fiecare pentru jucătorul și antrenorul anului la masculin și feminin. 

FIFA a oferit premiile sale anuale, The Best, în gala organizată la Doha marți seară, cu o zi înaintea finalei Cupei Intercontinentale, PSG - Flamengo (miercuri, 19:00, tot în capitala Qatarului).

Dembele, The Best Jucătorul lui PSG a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, la doar câteva luni după ce a cucerit și Balonul de Aur
Dembele, The Best Jucătorul lui PSG a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, la doar câteva luni după ce a cucerit și Balonul de Aur
Dembele, The Best Jucătorul lui PSG a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, la doar câteva luni după ce a cucerit și Balonul de Aur

Campionii Balonului de Aur au primit și FIFA The Best

Starurile care au cucerit Balonul de Aur în 2025 au câștigat și FIFA The Best și la masculin, și la feminin.

  • Ousmane Dembele, 28 de ani, vârful lui PSG și al naționalei Franței, a fost cel mai bun fotbalist. 
  • Luis Enrique, 55 de ani (PSG), antrenorul anului. 
  • Aitana Bonmati, 27 de ani, mijlocașul Barcelonei și al reprezentativei Spaniei, a fost jucătoarea numărul unu. 
  • Sarina Wiegman, 56 de ani (naționala Angliei), antrenoarea anului. 

La FIFA The Best, au votat căpitanii și selecționerii, dar și jurnaliștii, și fanii, fiecare categorie având 25% din voturi.

Hagi l-a ales pe Yamal, Lucescu pe Kane. La antrenorii, ambii pe Luis Enrique

Iată cum au votat românii pentru jucători și antrenori la masculin și feminin.

CEL MAI BUN JUCĂTOR

Ianis Hagi (căpitan): 1. L. Yamal (Barcelona/Spania), 2. Raphinha (Barcelona/Brazilia), 3. O. Dembele (PSG/Franța).

Ousmane Dembele și președintele FIFA, Gianni Infantino
Ousmane Dembele și președintele FIFA, Gianni Infantino

Mircea Lucescu (selecționer): 1. H. Kane (Bayern/Anglia), 2. Raphinha (Barcelona/Brazilia), 3. K. Mbappe (Real Madrid/Franța).

Theodor Jumătate (media/GOLAZO.ro): O. Dembele (PSG/Franța), 2. L. Yamal (Barcelona/Spania), 3. M. Salah (Liverpool/Egipt). 

CEL MAI BUN ANTRENOR

Ianis Hagi (căpitan): 1. L. Enrique (PSG), 2. H. Flick (Barcelona), 3. E. Maresca (Chelsea).

Mircea Lucescu (selecționer): 1. L. Enrique (PSG), 2. M. Arteta (Arsenal), 3. H. Flick (Barcelona).

Theodor Jumătate (media/GOLAZO.ro): 1. L. Enrique (PSG), 2. H. Flick (Barcelona), 3. A. Slot (Liverpool). 

Ficzay a votat cu Caldentey, Pedrazzini cu Bonmati. La antrenoare, doar Wiegman

CEA MAI BUNĂ JUCĂTOARE

Maria Mihaela Ficzay (căpitan): 1. M. Caldentey (Arsenal/Spania), 2. L. Bronze (Chelsea/Anglia), 3. A. Bonmati (Barcelona/Spania).

Aitana Bonmati și al 3-lea premiu The Best câștigat în carieră
Aitana Bonmati și al 3-lea premiu The Best câștigat în carieră

Massimo Pedrazzini (selecționer): 1. A. Bonmati (Barcelona/Spania), 2. E. Pajor (Barcelona/Polonia), 3. N. Bjorn (Chelsea/Suedia).

Ioana Mihalcea (media/GOLAZO.ro): 1. A. Russo (Arsenal/Anglia), 2. M. Caldentey (Arsenal/Spania), 3. A. Putellas (Barcelona/Spania). 

CEA MAI BUNĂ ANTRENOARE

Maria Mihaela Ficzay (căpitan): 1. S. Wiegman (Anglia), 2. R. Slegers (Arsenal), 3. S. Bompastor (Chelsea).

Massimo Pedrazzini (selecționer): 1. S. Wiegman (Anglia), 2. R. Slegers (Arsenal), 3. S. Bompastor (Chelsea).

Ioana Mihalcea (media/GOLAZO.ro): 1. S. Bompastor (Chelsea), 2. S. Wiegman (Anglia), 3. J. Giraldez (Washington Spirit). 

