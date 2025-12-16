Dembele, The Best Jucătorul  lui PSG a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume , la doar câteva luni după ce a cucerit și Balonul de Aur

- Ousmane Dembele (28 de ani), jucătorul celor de la PSG, a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume.
- Theodor Jumătate, reporter special GOLAZO.ro, și Ioana Mihalcea, editor GOLAZO.ro, au fost sunt singurii jurnaliști români care au votat la gala FIFA.
După ce a câștigat și Balonul de Aur, Ousmane Dembele a fost încoronat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, cu doar o zi înaintea finalei Cupei Intercontinentale, dintre PSG și Flamengo.
19:40 Ousmane Dembele, desemnat cel mai bun jucător din lume
Jucătorul celor de la PSG a a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, după ce în urmă cu câteva luni cucerise și primul său „Balon de Aur”
19:38 Aitana Bonmati, desemnată cea mai bună jucătoare din lume
După ce a câștigat al treilea „Balon de Aur ” consecutiv, Aitana Bonmati a fost desemnată și de FIFA cea mai bună jucătoare din lume.
19:35 Cel mai bun „11” al anului în fotbalul masculin
19:30 Luis Enrique, desemnat cel mai bun antrenor al anului 2025
19:25 Cel mai bun „11” al anului în fotbalul feminin
19:20 Sarina Wiegman a fost desemnată cea mai bun antrenor al anului în fotbalul feminin
Patru din cele 8 premii au fost deja acordate, după cum urmează:
- Gianluigi Donnarumma (26 de ani, Manchester City și Italia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul masculin.
- Hannah Hampton (25 de ani, Chelsea și Anglia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul feminin.
- Santiago Montiel (25 de ani, Independiente) - Trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului 2025 în fotbalul masculin.
- Lizbeth Ovalle (26 de ani, Orlando Pirates și Mexic) - Trofeul Marta, pentru cel mai frumos gol al anului reușit în fotbalul feminin.
Celelalte patru premii urmează să fie decernate în timpul galei.
Nominalizările FIFA pentru trofeul The Best
- Ousmane Dembele (Franţa şi PSG)
- Achraf Hakimi (Maroc şi PSG)
- Harry Kane (Anglia şi Bayern München)
- Kylian Mbappe (Franţa şi Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugalia şi PSG)
- Cole Palmer (Anglia şi Chelsea)
- Pedri (Spania şi Barcelona)
- Raphinha (Brazilia şi Barcelona)
- Mohamed Salah (Egipt şi Liverpool)
- Vitinha (Portugalia şi PSG)
- Lamine Yamal (Spania şi Barcelona)
Nominalizările FIFA pentru cea mai bună jucătoare din lume
- Sandy Baltimore (Franţa şi Chelsea)
- Nathalie Bjorn (Suedia şi Chelsea)
- Aitana Bonmati (Spania şi Barcelona)
- Lucy Bronze (Anglia şi Chelsea)
- Mariona Caldentey (Spania şi Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi şi Kansas City Current)
- Diani Kadidiatou (Franţa şi Lyon)
- Melchie Dumornay (Haiti şi Lyon)
- Patri Guijarro (Spania şi Barcelona)
- Lindsey Heaps (SUA şi Lyon)
- Lauren James (Anglia şi Chelsea)
- Chloe Kelly (Anglia şi Manchester City/Arsenal)
- Ewa Pajor (Polonia şi Barcelona)
- Claudia Pina (Spania şi Barcelona)
- Alexia Putellas (Spania şi Barcelona)
- Alessia Russo (Anglia şi Arsenal)
- Leah Williamson (Anglia şi Arsenal)
Nominalizările FIFA pentru cel mai bun antrenor al anului
- Javier Aguirre (Mexic)
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Roberto Martinez (Portugalia)
- Arne Slot (Liverpool)
Nominalizările FIFA pentru cel mai bun antrenor al anului în fotbalul feminin
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Lyon)
- Seb Hines (Orlando Pride)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Anglia)