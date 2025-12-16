Dembele, The Best Jucătorul  lui PSG a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume , la doar câteva luni după ce a cucerit și Balonul de Aur
Ousmane Dembele/ Foto: Captura ecran Youtube @FIFA
Dembele, The Best Jucătorul lui PSG a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, la doar câteva luni după ce a cucerit și Balonul de Aur

16.12.2025, ora 19:46
16.12.2025, ora 19:46
  • Ousmane Dembele (28 de ani), jucătorul celor de la PSG, a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume.
  • Theodor Jumătate, reporter special GOLAZO.ro, și Ioana Mihalcea, editor GOLAZO.ro, au fost sunt singurii jurnaliști români care au votat la gala FIFA.

După ce a câștigat și Balonul de Aur, Ousmane Dembele a fost încoronat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, cu doar o zi înaintea finalei Cupei Intercontinentale, dintre PSG și Flamengo.

19:40 Ousmane Dembele, desemnat cel mai bun jucător din lume

Jucătorul celor de la PSG a a fost desemnat de FIFA drept cel mai bun jucător din lume, după ce în urmă cu câteva luni cucerise și primul său „Balon de Aur”

Ousmane Dembele/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA Ousmane Dembele/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA
Ousmane Dembele/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA

19:38 Aitana Bonmati, desemnată cea mai bună jucătoare din lume

După ce a câștigat al treilea „Balon de Aur ” consecutiv, Aitana Bonmati a fost desemnată și de FIFA cea mai bună jucătoare din lume.

Aitana Bonmati/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA Aitana Bonmati/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA
Aitana Bonmati/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA

19:35 Cel mai bun „11” al anului în fotbalul masculin

19:30 Luis Enrique, desemnat cel mai bun antrenor al anului 2025

19:25 Cel mai bun „11” al anului în fotbalul feminin

19:20 Sarina Wiegman a fost desemnată cea mai bun antrenor al anului în fotbalul feminin

Sarina Wiegman/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA Sarina Wiegman/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA
Sarina Wiegman/ Foto: captura ecran Youtube @FIFA

Patru din cele 8 premii au fost deja acordate, după cum urmează:

  • Gianluigi Donnarumma (26 de ani, Manchester City și Italia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul masculin.
  • Hannah Hampton (25 de ani, Chelsea și Anglia) - cel mai bun portar al anului 2025 în fotbalul feminin.
  • Santiago Montiel (25 de ani, Independiente) - Trofeul Puskas, pentru cel mai frumos gol al anului 2025 în fotbalul masculin.
  • Lizbeth Ovalle (26 de ani, Orlando Pirates și Mexic) - Trofeul Marta, pentru cel mai frumos gol al anului reușit în fotbalul feminin.

Celelalte patru premii urmează să fie decernate în timpul galei.

Nominalizările FIFA pentru trofeul The Best

  • Ousmane Dembele (Franţa şi PSG)
  • Achraf Hakimi (Maroc şi PSG)
  • Harry Kane (Anglia şi Bayern München)
  • Kylian Mbappe (Franţa şi Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugalia şi PSG)
  • Cole Palmer (Anglia şi Chelsea)
  • Pedri (Spania şi Barcelona)
  • Raphinha (Brazilia şi Barcelona)
  • Mohamed Salah (Egipt şi Liverpool)
  • Vitinha (Portugalia şi PSG)
  • Lamine Yamal (Spania şi Barcelona)

Nominalizările FIFA pentru cea mai bună jucătoare din lume

  • Sandy Baltimore (Franţa şi Chelsea)
  • Nathalie Bjorn (Suedia şi Chelsea)
  • Aitana Bonmati (Spania şi Barcelona)
  • Lucy Bronze (Anglia şi Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Spania şi Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi şi Kansas City Current)
  • Diani Kadidiatou (Franţa şi Lyon)
  • Melchie Dumornay (Haiti şi Lyon)
  • Patri Guijarro (Spania şi Barcelona)
  • Lindsey Heaps (SUA şi Lyon)
  • Lauren James (Anglia şi Chelsea)
  • Chloe Kelly (Anglia şi Manchester City/Arsenal)
  • Ewa Pajor (Polonia şi Barcelona)
  • Claudia Pina (Spania şi Barcelona)
  • Alexia Putellas (Spania şi Barcelona)
  • Alessia Russo (Anglia şi Arsenal)
  • Leah Williamson (Anglia şi Arsenal)

Nominalizările FIFA pentru cel mai bun antrenor al anului

  • Javier Aguirre (Mexic)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (PSG)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martinez (Portugalia)
  • Arne Slot (Liverpool)

Nominalizările FIFA pentru cel mai bun antrenor al anului în fotbalul feminin

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Lyon)
  • Seb Hines (Orlando Pride)
  • Renee Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Anglia)

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share