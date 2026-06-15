FIFA World Cup 26™  vine la McDonald’s

Magia meciurilor este completată de meniul în ediție limitată și experiențe inedite pentru fanii fotbalului

Sărbătorește cele mai importante momente FIFA World Cup 26™ la McDonald’s, cu meniul în ediție limitată și unul dintre cele 6 pahare de colecție cu David Beckham, Ronaldinho Gaucho, Thierry Henry, Heung-Min Son și Lamine Yamal – și Grimace!

Familiile se pot bucura de magia fotbalului cu FIFA World Cup 26™ Happy Meal și una dintre cele 12 jucării de pluș Squishmallows, inspirate de competiție și echipate în tricouri tematice

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În această vară, McDonald’s celebrează pasiunea pentru fotbal printr-o campanie dedicată care include un meniu special, pahare de colecție și experiențe inedite atât în restaurante, cât și în aplicație. Campania aduce împreună fanii de toate vârstele și transformă fiecare meci într-un prilej de bucurie împărtășită alături de familie și prieteni. De la golurile sărbătorite în echipă până la emoțiile unui meci decisiv, McDonald’s continuă să aducă oamenii împreună în jurul pasiunii pentru fotbal și al spiritului FIFA World Cup 26™.

„Fotbalul este unul dintre cele mai iubite sporturi și un limbaj universal care aduce oamenii împreună. Prin parteneriatul cu FIFA World Cup 26™, ne bucurăm să le oferim fanilor din România experiențe care să completeze emoția competiției și să transforme fiecare meci într-un motiv de sărbătoare, alături de familie și prieteni. De la meniul special și paharele de colecție până la activările din restaurante și din aplicație, am creat o campanie care celebrează pasiunea pentru fotbal și momentele trăite împreună.” a declarat Irina Angelescu, Director de Marketing, Premier Restaurants România.

FIFA World Cup 26™ Meal: un meniu special creat pentru fani

Începând de astăzi, 9 iunie, fanii din România se pot bucura de FIFA World Cup 26™ Meal, disponibil în toate restaurantele McDonald’s până pe 19 iulie. Meniul este însoțit de un pahar de colecție din seria dedicată FIFA World Cup 26™, inspirată de unele dintre cele mai cunoscute nume ale fotbalului internațional: David Beckham, Ronaldinho Gaucho, Thierry Henry, Heung-Min Son și Lamine Yamal, alături de îndrăgitul Grimace. Paharele sunt oferite aleatoriu, în limita stocului disponibil.

„FIFA World Cup 26™ aduce împreună oameni, emoții și pasiunea pentru fotbal. McDonald’s face același lucru în fiecare zi, iar eu mă bucur să fac parte dintr-o campanie care celebrează aceste momente și îi aduce pe fani mai aproape de joc”, spune Ronaldinho Gaúcho.

FIFA World Cup 26™ Happy Meal aduce magia competiției și celor mai mici fani

În perioada 11 iunie – 15 iulie, și cei mai mici fani se pot bucura de experiența FIFA World Cup 26™ prin intermediul FIFA World Cup 26™ Happy Meal.

Fiecare Happy Meal include una dintre cele 12 jucării speciale Squishmallows™, inspirate de competiție și echipate în tricouri tematice, oferind copiilor și familiilor o nouă modalitate de a descoperi spiritul jocului și bucuria de a susține echipa preferată. Jucăriile sunt disponibile în limita stocului.

Experiențe și recompense dedicate fanilor fotbalului

Campania continuă dincolo de restaurante, prin experiențe și surprize pregătite special pentru iubitorii de fotbal din România. În aplicația McDonald’s, utilizatorii vor descoperi oferte speciale, activări dedicate, jocuri interactive care le oferă șansa de a câștiga produse McDonald’s și articole de colecție FIFA.

În plus, McDonald’s va aduce atmosfera FIFA World Cup 26™ mai aproape de fani printr-o serie de concursuri și vizionări de meciuri organizate atât în restaurante, cât și în cadrul unor evenimente speciale.

De la meniul dedicat și paharele de colecție, până la activările din aplicație și experiențele create pentru comunitatea de fani, McDonald’s îi invită pe români să trăiască împreună emoția FIFA World Cup 26™ și să transforme fiecare meci într-un prilej de bucurie alături de familie și prieteni.