„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho,  dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”
Foto: captură video
Europa League

„Știi? Nu știi!” VIDEO. Filipe Coelho, dialog cu un jurnalist la conferința dinainte de Craiova - Ararat-Armenia: „E mai bine să verifici înainte”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 19.08.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 19.08.2026, ora 22:33
  • Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității Craiova, a prefațat meciul cu Ararat-Armenia, din turul play-off-ului din Europa League.
  • Partida se va juca joi, de la ora 20:00, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Arena și Voyo.
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Oltenii lui Filipe Coelho au început aventura europeană în Liga Campionilor, unde au fost eliminați de Levski Sofia în turul doi preliminar, scor 2-3 la general.

Craiova și-a continuat apoi parcursul în Europa League, unde au trecut de KuPS, scor 3-2 la general, și au ajuns la un pas de faza ligii.

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U Craiova - Ararat-Armenia. Filipe Coelho: „Vrem să scriem din nou istorie”

„Mâine (n.r. joi) vrem să scriem din nou istorie. Suntem plini de energie și de ambiție, dar este foarte importantă și energia din tribune, mai ales că suporterii ne pot susține permanent, din prima secundă și până în ultima.

Iar dorința mea personală este ca mâine să avem parte din nou de o seară extraordinară aici, pentru întregul oraș”, a declarat Filipe Coelho la conferința de presă.

Când i s-a spus că lotul Craiovei este de aproape 5 ori mai valoros decât al celor de la Ararat-Armenia, Coelho a răspuns:

„Pentru mine, acest aspect nu este important. Nu contează dacă suntem sau nu favoriți, ci contează ceea ce vom face mâine pe teren. Este un meci pe care ne dorim foarte mult să-l jucăm.

Este un meci de play-off care ne poate permite să scriem din nou istorie și vom face tot ce putem pentru a merge mai departe. Mâine este prima manșă și trebuie să încercăm să obținem un rezultat bun.

Sunt o echipă foarte, foarte bună, asta vă pot spune. Trebuie să fim la cel mai înalt nivel al nostru pentru a merge mai departe. Nu am nicio îndoială în această privință”, a mai completat antrenorul.

«Teamă» este un cuvânt pe care, de obicei, nu îl folosesc. În fotbal, nu mi-e niciodată teamă, să fiu sincer.. Am încredere în jucătorii mei, am încredere în munca mea. Suntem împreună, am construit toate acestea împreună, așa că nu este o problemă Filipe Coelho, antrenor Craiova

Filipe Coelho: „Un aspect pe care trebuie să-l îmbunătățim”

În cadrul conferinței, lui Filipe Coelho i s-a amintit de punctele slabe ale echipei din acest sezon: fazele fixe, cartonașele roșii primite și golurile încasate în primul sfert de oră.

„Atunci când analizăm datele trebuie să analizăm totul. În campionat am primit gol din fază fixă în meciul cu Dinamo. În ceea ce privește cartonașele roșii, toate au fost, de asemenea, în campionat.

Este un aspect pe care trebuie să-l îmbunătățim, mă refer la golurile primite foarte devreme. În ceea ce privește fazele fixe, încercăm să ne îmbunătățim și chiar facem progrese”, a mai adăugat Filipe Coelho.

Antrenorul Craiovei a anunțat că: „Până acum, nu avem jucători cu accidentări grave. Acest lucru este foarte bun”.

E un meci foarte important. Nu simțim presiune pentru că ne place să jucăm acest timp de meciuri. În viață nu ai multe meciuri de acest fel, trebuie să ne bucurăm cu suporterii de această seară. Va fi dificil, e campioana Armeniei, țară care a avut sezonul trecut echipă în fazele principale ale cupelor europene. Așteptăm meciul cu nerăbdare! Anzor Mekvabishvili, mijlocaș Craiova

Filipe Coelho: „Ar trebui să fim foarte mândri de băieți”

Tehnicianul portughez a ținut să-și laude și jucătorii, după tot ce au realizat până acum.

„Am câștigat deja campionatul. Ne-am calificat în Conference League. Vom face tot ce putem pentru a ajunge în Europa League. Și, la fel ca toate echipele, avem lucruri de îmbunătățit și încercăm să le îmbunătățim. Dar nu vă concentrați doar pe aceste două probleme.

Suntem foarte fericiți. Ar trebui să fim foarte mândri de băieți. Foarte mândru de jucători. Și permiteți-mi să-i apăr pe băieți, pentru că merită. Unii dintre ei au avut doar 10-12 zile libere după încheierea sezonului trecut.

Se adaugă și jucătorii care au mers la echipele naționale. Iar ei au venit la toate meciurile, au dat tot ce au putut, au câștigat și au luptat de fiecare dată, de fiecare dată. Și nu este ușor.

Așa că ar trebui să fim foarte mândri de ei. Eu sunt foarte mândru de ei. Foarte mândru.

Nu putem analiza doar rezultatul. Pentru că, dacă vreți să analizați rezultatul, așa cum am spus deja, pierdeți din vedere totul: rezultatele sunt bune. Ceea ce am realizat până acum este bun”, a mai spus Coelho.

  • Returul Craiovei din Armenia este programat o săptămână mai târziu, pe 27 august de la ora 19:00.
  • Câștigătoarea dublei se califică în faza principală din Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în faza ligii din Conference League.

Coelho: „Dacă ar fi ușor, n-am fi doar noi în Europa acum”

Portughezul a avut un scurt dialog cu un jurnalist prezent la conferința de presă, pe tema valorii adversarilor din acest sezon european.

  • Lech Poznan a eliminat-o pe KuPS în optimile Conference League 25/26

„Din păcate, doar noi mai suntem în cupele europene. Nu sunt fericit, dar ăsta e adevărul. Doar noi mai putem aduce puncte și coeficient pentru România. Avem o înfrângere în 6 meciuri, împotriva unei campioane, la Sofia. Și de fiecare dată parcă ne uităm numai la lucruri negative. Hai să ne uităm și la lucrurile pozitive!

Nu e ușor, dacă ar fi, nu am fi doar noi în Europa acum. Noi jucăm contra campioanelor, cu tot respectul, față de sezonul trecut.

Am făcut egal la KuPS, s-a zis «Vai ce rezultat prost!». Apoi am câștigat împotriva lui KuPS... Dar ei anul trecut au fost campioni și au jucat în faza principală a Conference League.

(n.r. către jurnalist) Știi până unde au ajuns? Nu? Ar trebui să știi! Întreabă-l, să-mi spună (n.r. către ofițerul de presă, care traducea). De ce echipă a fost eliminată KuPS? Nu știi. E mai bine să verifici înainte să spui «E ușor adversarul, nu e așa bun». Nu, e foarte dificil să joci fotbal împotriva unor astfel de echipe”, a spus Coelho.

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