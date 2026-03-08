„Un egal nu mă va face niciodată fericit” Filipe Coelho, după Rapid - U Craiova 1-1: „Cred că merităm să fim pe primul loc” +37 foto
Filipe Coelho. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Un egal nu mă va face niciodată fericit” Filipe Coelho, după Rapid - U Craiova 1-1: „Cred că merităm să fim pe primul loc”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 09.03.2026, ora 00:20
  • Rapid - U Craiova 1-1. Filipe Coelho (45 de ani), tehnicianul oltenilor, a vorbit despre derby-ul etapei #30 din Superliga.

Tehnicianul oltenilor a văzut meciul din tribună, după ce a fost eliminat în partida din Cupa României cu CFR, câștigată de U Craiova cu scorul de 3-1, după prelungiri.

Filipe Coelho, după Rapid - U Craiova 1-1: „Cred că merităm să fim pe primul loc”

„Cred că am făcut un meci bun, dacă ținem cont că am jucat 120 de minute în Cupa României acum patru zile. Am venit aici să încercăm să obținem toate cele trei puncte, jucând în stilul nostru împotriva unei echipe foarte bune, de asemenea.

Sunt foarte mândru de jucători. De felul în care se luptă, de felul în care își arată personalitatea, iar asta mă face fericit.

Un egal nu mă va face niciodată fericit, pentru că noi vrem toate cele trei puncte. Dar, până la urmă, este încă un punct

Ca antrenor al Universității Craiova, de când am venit aici, singurul lucru pe care îl simt este o motivație foarte mare. Nimic altceva”, a declarat Coelho, după meci.

Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Rapid - U Craiova, în etapa #30 din Superliga. Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

După înjumătățirea punctelor pentru play-off, oltenii vor porni tot din postura de lider, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid va fi pe locul 2, cu 28 de puncte.

Întrebat dacă giuleștenii sunt principalii adversari, Coelho a răspuns:

„Nu mă gândesc la principalul adversar. Toată atenția este pe echipa noastră, pe echipa mea, pe ceea ce avem noi de îmbunătățit. Nu stau să mă gândesc cine e principalul adversar.

Desigur, toate echipele sunt bune, toate au antrenori buni, jucători buni, iar noi vom încerca să facem tot ce putem, meci de meci”.

Cred că merităm să fim pe primul loc, din punctul meu de vedere. Când am ajuns aici, eram la șase puncte în spatele primei poziții. Am terminat această fază cu patru puncte peste, deci am recuperat zece puncte. Nu mă uit prea mult la clasament. Trebuie să păstrăm același comportament, aceleași principii, să ne gândim la următorul meci. Dar un lucru e sigur: nu va fi ușor. Filipe Coelho

VIDEO: Golul marcat de Alex Dobre în meciul Rapid - U Craiova

Coelho, despre suspendare: „A fost nedrept”

Coelho a fost trimis la vestiare după ce a traversat tot terenul pentru a sărbători golul marcat de Ștefan Baiaram în minutul 118, la victoria cu CFR, 3-1, gest care i-a adus o suspendare de două etape.

A fost nedrept. Eram concentrat pe meci. M-am bucurat să-mi văd jucătorii jucând, pentru că sunt grozavi. În același timp, m-am bucurat de joc, de atmosferă, care este, de asemenea, una bună”, a mai spus Coelho.

Pentru Universitatea Craiova, la următorul meci (primul din play-off) vor fi suspendați:

  • Anzor Mekvabishvili
  • Tudor Băluță
  • David Matei
Vom începe meciul cu unsprezece jucători, asta nu va fi o problemă. Desigur, ca antrenor, mi-aș dori să-i am pe toți jucătorii disponibili, dar în cazul acesta am pierdut trei jucători. Asta e situația. Filipe Coelho

Întrebat dacă este nemulțumit de faptul că, deși oltenii au încheiat sezonul regulat la patru puncte avans, intră în play-off cu doar două puncte avantaj, Coelho a spus:

„Așa este concepută liga. Am venit aici, trebuie să accept regulile. Acestea sunt regulile și trebuie să continuăm să muncim.

Nu contează regulile. Încercăm să ne pregătim pentru următorul adversar și să muncim din greu, pentru că acesta este singurul mod de a obține puncte.

Nu sunt supărat. Știu regulile încă de la început, de când am venit aici. Așa că, dacă sunt aici, este pentru că le accept. Regulile sunt la fel pentru toate echipele”.

Coelho, mesaj pentru Gâlcă: „Este un gentleman”

Tehnicianul Craiovei i-a transmis lui Gâlcă un mesaj de la mulți ani, cu ocazia zilei sale de naștere:

„Este un antrenor care, ca jucător, a fost extraordinar pentru mine. Cunosc unii jucători care au jucat împotriva lui. Este un gentleman.

Toată lumea vorbește frumos despre el. Face o treabă foarte bună. Felicitări și la mulți ani pentru el. Și, bineînțeles, îi doresc tot ce e mai bun”.

De asemenea, lusitanul a comentat și plecarea lui Elias Charalambous de la FCSB, antrenor pe care l-a întâlnit de două ori – o dată în campionat (1-0) și o dată în Cupă (2-2) – după ratarea calificării în play-off.

În fotbal sunt puține lucruri care mă mai pot surprinde. Sunt de mult timp în fotbal. Nu voi fi niciodată fericit când un antrenor este demis. Acestea sunt genul de lucruri care nu mă bucură, pentru că se pot întâmpla oricui. Asta este meseria noastră și îi doresc mult noroc. Nu sunt fericit când văd un coleg plecând de la club Filipe Coelho

Întrebat despre faptul că Mirel Rădoi, fostul antrenor al Universității Craiova, va prelua rivala FCSB, Coelho a răspuns:

„El nu este important pentru mine. Ceea ce este important este echipa mea. Cel mai important lucru este echipa mea. Sunt foarte fericit aici. Sunt foarte fericit cu jucătorii mei”.

Universitatea Craiova liga 1 fcsb Filipe Coelho
