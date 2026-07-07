Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”

VITEBSK - CRAIOVA. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul Universității, a prefațat primul meci al sezonului pentru campioană.

Tehnicianul s-a enervat în momentul în care s-a adus în discuție meciul cu AEK Atena (2-3) din sezonul trecut din Conference League, eșec în urma căruia oltenii au ratat primăvara europeană.

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Craiova revine în Liga Campionilor după mai bine de trei decenii și are parte de un debut facil în fața lui Vitebsk. Campioana Belarusului nu poate juca în Europa pe teren propriu, după ce a ajutat Rusia la invadarea Ucrainei și își dispută meciurile de acasă în Ungaria, la Mozokovesd.

VITEBSK - CRAIOVA. Coelho a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal așa ceva!?”

Coelho a lăudat adversara Craiovei, însă crede că echipa sa se poate întoarce cu o victorie care să-i ofere prima șansă la calificarea în turul 2 pe „Oblemenco”.

„Este primul meci din acest sezon împotriva unui adversar bun. Un adversar care vine cu un ritm bun de joc, pentru că ei au disputat deja 17 meciuri în campionat. Au și jucători foarte buni. Știm că va fi un meci dificil, dar știm și că noi putem obține un rezultat bun.

Lucrăm foarte bine, sunt extrem de mulțumit de cum au arătat jucătorii. Urmează partea cea mai bună importantă. Știm ce am lucrat și ce trebuie să facem.

Trebuie să găsim cele mai bune soluții. Chiar dacă ei vin intrați deja în ritm, nu e suficient ca să și câștige. E foarte important să uităm ce am făcut sezonul trecut și să ne concentrăm la prezent”, a spus Coelho la conferința de presă.

Dacă va trece de Vitebsk, Craiova va da în turul 2 peste învingătoarea dintre Levski Sofia (Bulgaria) și Borac Banja Luka (Bosnia). Dacă este eliminată, va retrograda direct în turul 2 din Conference League, unde va înfrunta pierzătoarea dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Sutjeska (Muntenegru).

Pe finalul discuției, un jurnalist a amintit de eșecul din sezonul trecut cu AEK Atena (2-3), din ultima etapă a fazei ligii din Conference League. Înfrângerea a costat-o pe Craiova calificarea în primăvara europeană.

Coelho n-a avut răbdare să asculte finalul întrebării și a intervenit: „Atena? Vorbești și acum de Atena? De ce nu întrebi de Mainz, pe care i-am bătut după mai bine de 13 de ani? Nu m-ai întrebat despre asta.

Băieții ăștia au bătut-o pe Mainz. Prima victorie după mai bine de 13 de ani a unei echipe din România împotriva uneia din Germania! După 13 ani! Și înainte de noul sezon veniți să mă întrebați din nou de Atena?”.

Jurnalistul a încercat să explice: „E normal, pentru că e primul meci de la acel moment”.

Însă portughezul n-a acceptat: „E normal? E normal pentru că vreți să vorbiți despre lucruri rele. La echipa noastră vrem să vorbim despre lucruri bune”.

Bancu: „Facem tot posibilul să ne calificăm încă din tur”

Nicușor Bancu (33 de ani), căpitanul oltenilor, a vorbit și el la conferință despre șansele echipei sale.

„O partidă grea. Și pentru mine, și pentru echipă este ceva nou. Sperăm cu toții să facem o partidă foarte bună și să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Ei au un avantaj, au multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează.

Ne-am pregătit destul de bine în cantonament și credem că o să fie bine. Avem un ritm destul de bun la antrenamente și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.

Emoții nu sunt azi, dar probabil vor fi ceva mâine. Trebuie să trecem peste ele, să ne gândim fiecare doar la ce trebuie să facem, să ne facem treaba cât mai bine și să obținem un rezultat bun ca să avem mari șanse la retur”, a spus Bancu.

Noi facem tot posibilul să reușim să ne calificăm încă din prima manșă. Vom vedea cum va decurge jocul. Nu ține doar de noi că nu jucăm singuri. Noi trebuie să ne ridicăm la nivelul partidei, iar la final sperăm să avem șanse mai mari decât ei la calificare. Nicușor Bancu

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