Au doborât un record vechi de 17 ani Ștafeta României, nou record național la Europenele de la Paris: „În câțiva ani vom fi noi sus” +23 foto
Patrick Dinu, Denis Popescu, Matei Cristian State și Vlad Mihalache. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Înot

Au doborât un record vechi de 17 ani Ștafeta României, nou record național la Europenele de la Paris: „În câțiva ani vom fi noi sus”

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 15:50
  • Patrick Dinu (21 de ani), Denis Popescu (23 de ani), Matei Cristian State (18 ani) și Vlad Mihalache (20 de ani) au stabilit un nou record național în proba masculină de 4x100 m mixt, în ultima zi a Campionatului European de natație pentru seniori de la Paris.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ștafeta României a încheiat seriile cu timpul de 3:35.34, doborând un record național vechi de 17 ani.

S-a temut de ce e mai rău! FOTO: Saibari l-a ajutat pe Musiala, care a leșinat în timpul jocului. Și-a amintit drama prietenului
Citește și
S-a temut de ce e mai rău! FOTO: Saibari l-a ajutat pe Musiala, care a leșinat în timpul jocului. Și-a amintit drama prietenului
Citește mai mult
S-a temut de ce e mai rău! FOTO: Saibari l-a ajutat pe Musiala, care a leșinat în timpul jocului. Și-a amintit drama prietenului

Denis Popescu: „Am făcut record național. Am aflat abia ieri că înot din nou”

Denis Popescu a recunoscut că a resimțit oboseala acumulată și că aflase abia cu o zi înainte că va mai concura și în ștafetă.

„Pentru mine personal a fost greu să mă mai adun, pentru că se adună oboseala, mai ales că am aflat abia ieri că înot din nou. Am terminat proba semifinală ieri și am zis: «Gata, am terminat!». Apoi a venit vestea cea mare, că mai am și ștafeta, și a trebuit să mă mai concentrez un pic.

Nu contează, până la urmă am făcut record național, fiecare a dat tot ce a putut, sunt convins. Sunt mulțumit de rezultat și poate pe viitor o să fie și mai bine”, a spus Denis Popescu.

Ștafeta de 4x100 m mixt a României, nou record național (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Ștafeta de 4x100 m mixt a României, nou record național (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (23 imagini)

Ștafeta de 4x100 m mixt a României, nou record național (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ștafeta de 4x100 m mixt a României, nou record național (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ștafeta de 4x100 m mixt a României, nou record național (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ștafeta de 4x100 m mixt a României, nou record național (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) Ștafeta de 4x100 m mixt a României, nou record național (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+23 Foto
labels.photo-gallery

Înotătorul român a vorbit și despre perioada următoare:

„Vom avea o pauză bine meritată pentru toți și apoi înapoi la muncă, mult mai multă muncă. Toată lumea pare că știe ce face și o face foarte bine, adică rezultatele tuturor își spun cuvântul.

Asta nu face decât să ne motiveze mai departe, să ne autodepășim și să facem tot ce ne stă în putință pentru a fi mai buni și a ne bate cu ei”, a mai spus acesta.

Este prima mea experiență la o ștafetă de seniori și aproape prima experiență într-o ștafetă în general. Sunt foarte mândru de rezultatele tuturor, am făcut-o foarte bine și să sperăm că peste doi ani, la următorul Campionat European de seniori, vom prinde și o finală. Asta ar fi foarte frumos Matei Cristian State, înotător român

Vlad Mihalache a vorbit și despre nivelul tot mai ridicat al natației europene.

„Sunt fericit că am avut parte de această experiență cu colegii mei. Așa cum a spus și Matei, sunt sigur că data viitoare va fi mult mai bine.

A fost un Campionat European mult mai tare decât ne așteptam. S-a ridicat mult nivelul, dar și noi ne-am îmbunătățit.

Mai avem de muncit, dar ne apropiem de cei de sus. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun și în câțiva ani vom fi noi sus”, a spus Mihalache.

3:37.57
era vechiul record național, stabilit pe 2 august 2009, la Campionatele Mondiale de la Roma

La precedentul record, echipa era formată din Răzvan Florea, Dragoș Agache, Alexandru Maestru și Norbert Trandafir.

Actuala ștafetă a României s-a clasat pe locul 4 în seria a doua, după Germania, Danemarca și Polonia. „Tricolorii” au ocupat locul 14 în clasamentul general al seriilor și nu s-au calificat în finală.

Patrick Dinu, după cursa de la Paris: „Experiența de la ștafetă nu se compară cu una individuală”

Patrick Dinu, ultimul schimb al ștafetei, a subliniat importanța recordului național și diferența dintre o probă individuală și una de echipă.

„M-am obișnuit cu rolul de a pleca ultimul. Îmi place, e de departe poziția mea preferată în ștafetă. De obicei am cele mai bune performanțe când se întâmplă asta.

Am înțeles că am doborât un record național vechi de 17 ani, până la urmă acesta a fost obiectivul nostru. Calificarea în finală ar fi fost un bonus frumos, dar sunt sigur că toți am dat tot ce am putut și data viitoare va fi mult mai bine.

E superb la ștafetă! Experiența de la o ștafetă nu se compară cu cea dintr-o probă individuală.

Înotul a crescut foarte mult în ultimii ani, în special în ultimii doi ani. Acum, «back to the drawing board», cum ar spune americanii: înapoi la muncă, mai avem de mâncat!

Eu sunt foarte fericit cu această primă experiență la seniori și îmi doresc să mai am multe competiții de genul acesta, chiar mai puternice, în care să prestez și mai bine”, a spus Patrick Dinu.

Tot duminică dimineață, Eric Andrieș a concurat în seriile probei de 400 m liber. A încheiat cu timpul de 3:56.13.

Citește și

Conflict pe bancă, în La Liga! FOTO: Reacția furioasă a jucătorului schimbat și avertismentul dur al antrenorului.  Surprinde finalul
Campionate
12:24
Conflict pe bancă, în La Liga! FOTO: Reacția furioasă a jucătorului schimbat și avertismentul dur al antrenorului. Surprinde finalul
Citește mai mult
Conflict pe bancă, în La Liga! FOTO: Reacția furioasă a jucătorului schimbat și avertismentul dur al antrenorului.  Surprinde finalul
Dennis Man, ocazie uriașă Românul a ratat șansa de a înscrie primul său gol în acest sezon la PSV
Stranieri
12:22
Dennis Man, ocazie uriașă Românul a ratat șansa de a înscrie primul său gol în acest sezon la PSV
Citește mai mult
Dennis Man, ocazie uriașă Românul a ratat șansa de a înscrie primul său gol în acest sezon la PSV

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Directorul unei mari firme din România: „Am avut copii în clasa a 9-a, la profil electrotehnic, care nu știau că la priză curge curentul electric”. Câte concedieri a făcut și ce crede că se va întâmpla cu AI
Campionatele Europene stafeta inot denis popescu patrick dinu
Știrile zilei din sport
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Nationala
12:34
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Citește mai mult
Hagi a trasat obiectivul VIDEO. Selecționerul României, conferință-maraton. Mesaj ferm înainte de Liga Națiunilor
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Superliga
12:40
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat la metrou VIDEO. Parchetul detaliază faptele pentru care a fost arestat suporterul dinamovist
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Campionate
11:04
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Citește mai mult
Scene incredibile cu Neymar VIDEO: Noua regulă din arbitraj  l-a scos de pe teren în Vasco - Santos, iar Thiago Mendes a refuzat să-i strângă mâna: „Un idiot”
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Auto
11:06
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Citește mai mult
Ferrari Luce, vândut pentru un preț uluitor! Cel mai controversat model din istoria producătorului italian a intrat direct în  TOP 5 cele mai scumpe mașini din istorie
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:10
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Cristian Geambașu Hagi, tratat despre fotbal sănătos
14:46
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
Mourinho, cu ochiul vânăt! FOTO. Cum a fost surprins portughezul la amicalul cu Schalke: „Putea fi mai rău” » Ce s-a întâmplat
13:41
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
Ana Bărbosu vs. WADA! EXCLUSIV. Gimnasta din România află dacă va fi suspendată. Cazul ei se va judeca în câteva zile la TAS
13:16
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței, ignorată de politicieni. Ce prevedea
Jucătorii din România, băgați la sertar! O inițiativă legislativă care ar fi protejat fotbaliștii în fața insolvenței,  ignorată de politicieni. Ce prevedea
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Top stiri
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Box
10:28
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
Citește mai mult
Tragedie în viața lui Klitschko Hayden Panettiere, fosta logodnică a campionului mondial la box, a murit la 36 de ani
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Special
09:06
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
Citește mai mult
„Limbaj vulgar și bullying” Scrisoarea părinților unui supertalent de la Tottenham care a refuzat Republica Moldova și a ales România
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Superliga
07:45
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
Citește mai mult
„Acolo e valoarea lui” Gică Popescu, reacție tranșantă după ce Dan Petrescu a fost propus în conducerea FCSB
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
B365
01:00
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero
Citește mai mult
EXCLUSIV I Cine și cum a reconstruit vulturul și cei doi grifoni de pe Palatul Universității. Simboluri ale Bucureștiului, sculpturile au fost refăcute de la zero

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 31 rapid 42 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share