Au doborât un record vechi de 17 ani Ștafeta României, nou record național la Europenele de la Paris: „În câțiva ani vom fi noi sus”

Patrick Dinu (21 de ani), Denis Popescu (23 de ani), Matei Cristian State (18 ani) și Vlad Mihalache (20 de ani) au stabilit un nou record național în proba masculină de 4x100 m mixt, în ultima zi a Campionatului European de natație pentru seniori de la Paris.

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Ștafeta României a încheiat seriile cu timpul de 3:35.34, doborând un record național vechi de 17 ani.

Denis Popescu: „Am făcut record național. Am aflat abia ieri că înot din nou”

Denis Popescu a recunoscut că a resimțit oboseala acumulată și că aflase abia cu o zi înainte că va mai concura și în ștafetă.

„Pentru mine personal a fost greu să mă mai adun, pentru că se adună oboseala, mai ales că am aflat abia ieri că înot din nou. Am terminat proba semifinală ieri și am zis: «Gata, am terminat!». Apoi a venit vestea cea mare, că mai am și ștafeta, și a trebuit să mă mai concentrez un pic.

Nu contează, până la urmă am făcut record național, fiecare a dat tot ce a putut, sunt convins. Sunt mulțumit de rezultat și poate pe viitor o să fie și mai bine”, a spus Denis Popescu.

Înotătorul român a vorbit și despre perioada următoare:

„Vom avea o pauză bine meritată pentru toți și apoi înapoi la muncă, mult mai multă muncă. Toată lumea pare că știe ce face și o face foarte bine, adică rezultatele tuturor își spun cuvântul.

Asta nu face decât să ne motiveze mai departe, să ne autodepășim și să facem tot ce ne stă în putință pentru a fi mai buni și a ne bate cu ei”, a mai spus acesta.

Este prima mea experiență la o ștafetă de seniori și aproape prima experiență într-o ștafetă în general. Sunt foarte mândru de rezultatele tuturor, am făcut-o foarte bine și să sperăm că peste doi ani, la următorul Campionat European de seniori, vom prinde și o finală. Asta ar fi foarte frumos Matei Cristian State, înotător român

Vlad Mihalache a vorbit și despre nivelul tot mai ridicat al natației europene.

„Sunt fericit că am avut parte de această experiență cu colegii mei. Așa cum a spus și Matei, sunt sigur că data viitoare va fi mult mai bine.

A fost un Campionat European mult mai tare decât ne așteptam. S-a ridicat mult nivelul, dar și noi ne-am îmbunătățit.

Mai avem de muncit, dar ne apropiem de cei de sus. Asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun și în câțiva ani vom fi noi sus”, a spus Mihalache.

3:37.57 era vechiul record național, stabilit pe 2 august 2009, la Campionatele Mondiale de la Roma

La precedentul record, echipa era formată din Răzvan Florea, Dragoș Agache, Alexandru Maestru și Norbert Trandafir.

Actuala ștafetă a României s-a clasat pe locul 4 în seria a doua, după Germania, Danemarca și Polonia. „Tricolorii” au ocupat locul 14 în clasamentul general al seriilor și nu s-au calificat în finală.

Patrick Dinu, după cursa de la Paris: „Experiența de la ștafetă nu se compară cu una individuală”

Patrick Dinu, ultimul schimb al ștafetei, a subliniat importanța recordului național și diferența dintre o probă individuală și una de echipă.

„M-am obișnuit cu rolul de a pleca ultimul. Îmi place, e de departe poziția mea preferată în ștafetă. De obicei am cele mai bune performanțe când se întâmplă asta.

Am înțeles că am doborât un record național vechi de 17 ani, până la urmă acesta a fost obiectivul nostru. Calificarea în finală ar fi fost un bonus frumos, dar sunt sigur că toți am dat tot ce am putut și data viitoare va fi mult mai bine.

E superb la ștafetă! Experiența de la o ștafetă nu se compară cu cea dintr-o probă individuală.

Înotul a crescut foarte mult în ultimii ani, în special în ultimii doi ani. Acum, «back to the drawing board», cum ar spune americanii: înapoi la muncă, mai avem de mâncat!

Eu sunt foarte fericit cu această primă experiență la seniori și îmi doresc să mai am multe competiții de genul acesta, chiar mai puternice, în care să prestez și mai bine”, a spus Patrick Dinu.

Tot duminică dimineață, Eric Andrieș a concurat în seriile probei de 400 m liber. A încheiat cu timpul de 3:56.13.

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