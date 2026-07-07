Probleme la CCA Mai mulți arbitri au picat teste fizice, înaintea startului noului sezon din Liga 1!

Probleme pentru CCA, cu doar 10 zile rămase până la debutul noii ediții de campionat.

Nouă arbitri și șapte asistenți au picat teste fizice.

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Arbitrii, asistenții și observatorii din lotul primei ligi au participat, în perioada 5-7 iulie, la seminarul de vară organizat de Comisia Centrală a Arbitrilor la Mogoșoaia și Buftea, cu câteva zile înaintea debutului noului sezon competițional.

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Nouă arbitri au picat testele fizice la cursul CCA

Pe lângă sesiunile teoretice, arbitrii au fost supuși și testelor fizice, însă mai mulți „centrali” nu au reușit să le ducă la bun sfârșit din cauza unor probleme musculare.

Este vorba de Radu Petrescu, Andrei Chivulete, Horia Mladinovici, Ionuț Coza, Bogdan Dumitrache, Marius Omuț, Ovidiu Mazilu Cătălin Buși și Lucian Rusandu.

Și în rândul arbitrilor asistenți există această problemă: Radu Ghinguleac, Doru Lucaciu, Marius Marchidanu, Marius Bobe, Andrei Constantinescu, Raul Ghiciulescu, Alexandru Cerei.

Prin urmare, cei 16 oficiali vor fi retestați și vor putea primi delegări pe teren la jocurile oficiale după ce vor promova probele fizice, scrie frf.ro.

FOTO. Imagini din noul HUB VAR de la Mogoșoaia

Începând cu noul sezon, Liga 1 va avea parte de o premieră.

FRF a anunțat că fotbalul românesc va beneficia de un HUB VAR la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, de unde arbitrii vor analiza fazele meciurilor din competițiile interne.

„Arbitrii s-au dezvoltat foarte mult. Noi am plecat cu un fluier și două cartonașe și acum au camere de luat vederi montate pe ei, sisteme de comunicație, totul evoluează. Trebuie să ținem pasul cu tot ce este nou.

Avem contract direct cu UEFA și FIFA de unde primit materiale proaspete, fiind un plus pentru noi, ne putem dezvolta și să creștem în prestații”, a declarat Sebastian Colțescu, membru CCA.

Noul sezon din Liga 1 va debuta pe 17 iulie, cu partida FC Voluntari - FC Botoşani.

Programul etapei #1 din Liga 1

Vineri, 17 iulie:

ora 18:30 - FC Voluntari - FC Botoşani

ora 21:30 - FCSB - FC Argeş

Sâmbătă, 18 iulie:

ora 18:30 - Oţelul Galaţi - CFR Cluj

ora 21:15 - Universitatea Craiova - UTA Arad

Duminică, 19 iulie:

ora 17:00 - Universitatea Cluj - Farul Constanţa

ora 19:30 - Petrolul - Dinamo

Luni, 20 iulie:

ora 18:30 - Corvinul - Csikszereda

ora 21:30 - Rapid - Sepsi Sfântu Gheorghe

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