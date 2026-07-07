FIFA face anchetă Forul mondial va analiza incidentele de la Argentina - Capul Verde. Influencer faimos, agresat pe stadion

FIFA a emis un comunicat în care a transmis a transmis că nu va tolera nicio formă de rasism în cadrul Campionatului Mondial.

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Poziția forului mondial vine după incidentele de la meciul Argentina – Capul Verde, câștigat de sud-americani cu 3-2 după prelungiri, în „șaisprezecimile” CM 2026.

FIFA a demarat o anchetă după incidentele din Argentina - Capul Verde

Atunci, fanii sud-americani au avut mai multe gesturi rasiste și jignitoare la adresa creatorului de conținut Darren Jason Watkins Jr., cunoscut sub numele „IShowSpeed”.

„FIFA condamnă cu fermitate rasismul, ura și discriminarea sub orice formă. Aceste comportamente nu au ce căuta în fotbal, la Cupa Mondială FIFA sau în orice alt context social.

FIFA a fost informată cu privire la un incident în care au fost implicați un suporter și IShowSpeed la Miami Stadium, în timpul meciului dintre Argentina și Capul Verde din 3 iulie 2026, și a demarat imediat o anchetă.

Cupa Mondială FIFA este o sărbătoare a unității, diversității și respectului. Ea reunește oameni, culturi și comunități din întreaga lume, iar oricine acționează într-un mod care subminează aceste valori nu este binevenit în fotbalul nostru”, se arată în comunicatul FIFA.

VIDEO. Fanii Argentinei, gesturi rasiste și jignitoare la adresa lui IShowSpeed

În timpul partidei din șaisprezecimile turneului final, IShowSpeed a rămas uimit de faptul că un copil aflat și el în tribune îi arată mai multe semne obscene acestuia, în timp ce mama sa îl ținea în brațe.

IShowSpeed e considerat un „dușman” al argentinienilor pentru că este un mare fan al lui Cristiano Ronaldo, reușind chiar să asiste și la meciurile Portugaliei de la acest Mondial.

Într-un alt videoclip de pe rețelele de socializare, o fană a naționalei sud-americane a fost surprinsă în timp ce îi adresa mai multe injurii și expresii rasiste creatorului de conținut.

Cu toate acestea, IShowSpeed nu a băgat prea mult în seamă gesturile femeii și i-a făcut un semn cu mâna, sugerând că poate să continue să-l înjure.

ARGENTINE FANS DOING RACIST CHANTS TOWARDS SPEED



pic.twitter.com/Em9pa2A4x3 — fan (@NoodleHairCR7) July 4, 2026

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