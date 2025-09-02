Final spectaculos la L’Étape Romania by Tour de France

S-a încheiat ediția a patra L’Etape Romania by Tour de France

Cine s-a impus în cel mai mare eveniment de ciclism din Europa de Est

Pe 31 august, legendara competiție și-a reconfirmat statutul de cel mai mare eveniment de ciclism de șosea din România și din Europa de Est, un adevărat festival desfășurat într-o atmosferă încărcată de bucurie, emoție și spirit competitiv, cu start din Piața Constituției.

Deși aflată doar la a patra ediție, L’Étape Romania este în top 3 curse dintre cele 30 organizate la nível mondial, un rezultat care consolidează poziția României pe harta internațională a ciclismului de șosea.

Pe 31 august, au luat startul 2.500de cicliști amatori și profesioniști, din 20 de țări și 180 de orașe. Fie că au fost din Bulgaria, Polonia, Portugalia, Austria, Emiratele Arabe Unite, SUA, Grecia, Elveția sau chiar Malaezia, India ori Norvegia, cu toții au trăit o experiență memorabilă! Printre participanții la cursa City Adventure, de 14 kilometri, s-au numărat peste 350 de copii și adolescenți, în timp ce peste 60 de persoane cu dizabilități au pedalat la 42 de kilometri. The Ride 42km a fost, de altfel, și cursa cu cel mai mare număr de participanți în acest an – peste 1.100. Alți peste 550 de concurenți au ales să-și testeze forța și anduranța în cursa The Race, de 85 de kilometri. Cicliștii au putut participa în cursă cu bicicletă de șosea sau MTB.

În ediția a patra L’Etape Romania by Tour de France presented by Decathlon au făcut echipă, pentru ca totul să se desfășoare în cele mai bune condiții, 300 de tehnicieni și specialiști în comunicare și implementare, 400 de voluntari și peste 400 de polițiști și jandarmi. Echipajele de ordine au fost la datorie cu peste 100 de autovehicule de securitate și intervenție și peste 5.000 de garduri de siguranță. Toate acestea au fost rezultatul a 10 luni de pregătiri minuțioase și a mii de ore de muncă ale echipei de organizare.

Câștigătorii ediției a patra L’Etape Romania by Tour de France

După o zi încărcată de emoție, de adrenalină și de bucuria de a descoperi Bucureștiul altfel, pe bulevarde închise circulației, s-au desemnat câștigătorii acestei ediții. S-a înregistrat și o reușită remarcabilă, concurenta Mara Perșoiu-Târâtu obținând toate cele 3 tricouri oficiale L’Etape!

Conform tradiției L’Etape, celebrul tricou galben, simbol al victoriei, excelenței și determinării, revine primilor cicliști amatori sosiți la masculin/feminin în cursa The Race de 85 km, respectiv The Ride 42 km. Tricoul galben a fost câștigat de Covalciuc Andrei și de Daria Khandozhko pe traseul de 85 km, campionii pe traseul de 42 km fiind Ghennadi Morgun și Mara Perșoiu-Târâtu.

Tricoul verde, marcă a îndrăznelii, vitezei și explozivității, revine cicliștilor amatori cu cel mai bun timp la masculin/feminin pe secțiunea de SPRINT (300m). Aceștia au fost Dominik Ujlaky și Sonia-Teodora Cibu, participanți pe traseul de 85 km, respectiv Vladimir Cârlan și Mara Perșoiu-Târâtu, înscriși pe traseul de 42 km.

Tricoul alb revine celor mai rapizi tineri, cu vârsta sub 25 de ani, la masculin/feminin, pentru cursa The Race 85 km, respectiv The Ride 42 km. Câștigătorii sunt: Semion Culicenco și Alina Baletchi, participanți pe traseul de 85 km, respectiv Ghennadi Morgun și Mara Perșoiu-Târâtu, înscriși pe traseul de 42 km.

Primii trei cicliști amatori clasați în cursa The Race 85 km, la feminin și masculin, care s-au calificat pentru programul internațional L’Étape Championship și care vor primi câte o invitație de a participa la celebra L’Étape du Tour din Franța sunt: Filip Grigorescu, Marian Frunzeanu, Covalciuc Andrei, Irina Stoica, Elena Dobranitsa și Daria Khandozhko.

Toate rezultatele acestei ediții se găsesc pe site-ul oficial romania.letapeseries.com, în secțiunea dedicată – Rezultate.

Activări inedite, sustenabilitate și un muzeu Tour de France, în Race Village

Și la această ediție, Race Village-ul din Piața Constituției a adus laolaltă parteneri, sponsori și colaboratori cu valori comune. Cu toții au pregătit activări speciale și concursuri cu premii, pentru ca experiența celor prezenți să fie de neuitat.

A.S.O., organizatorul internațional al evenimentului, a amenajat expoziția Tour de France, unde cei prezenți au putut descoperi proiecții dedicate istoriei Turului Franței și cicliștilor de top, dar și exponate simbolice care evidențiază unicitatea acestui eveniment.

Sustenabilitatea a făcut și ea echipă bună cu toți cei prezenți. Ei au putut colecta separat deșeurile reciclabile, în locuri special amenajate, datorită partenerilor Reciclad’OR și Remat Holding, promovând grija pentru mediu și transformând L’ Etape Romania în cursa fără poluare.

„L’Etape Romania by Tour de France este, pentru echipa MPG, cea mai mare provocare dintre miile de evenimente organizate în cei 28 de ani de activitate, asta pentru că trebuie să ținem cont de toate exigențele cu care vine la pachet licența Tour de France. Dar și satisfacția e pe măsură! Am simțit și la această ediție entuziasmul participanților, emoția lor, iar asta e cel mai important pentru noi, alături de preocuparea noastră constantă de a organiza evenimente la cele mai înalte standarde de calitate.

Felicitări câștigătorilor, dar și tuturor celor care au concurat, un mare <bravo> susținătorilor pentru energia transmisă și mulțumiri autorităților care s-au implicat în organizarea în siguranță a curselor, dar și sponsorilor, partenerilor media și voluntarilor.

Vă așteptăm la ediția 2026, să continuăm povestea L’Etape!” - Tudor Ștefan Mocuța, CEO MPG.

Numeroase companii de top din România s-au alăturat celui mai puternic brand de ciclism din lume. Ediția 2025 are ca Presenting Partner compania Decathlon și este susținută de CTMB și Primăria Capitalei. Acestora li s-au alăturat, în calitate de sponsori, SKODA și RTPR. Furnizorii oficiali ai evenimentului sunt: Powerbar, URSUS, WASA, Reciclad’Or, Remat Holding, Agriro Fresh, Black Cab, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Artesia, Secom, Sweeteria, AIRE, CPI Security, Artesana. Partenerii evenimentului sunt: MTB Academy și Bălașa Percussion.

Partenerii instituționali care susțin evenimentul sunt Ambasada Franței și Federația Română de Ciclism.

Mulțumiri speciale voluntarilor Proedus, Zenezia și Team Behind the Team, Brigăzii Rutiere, Jandarmeriei București, Poliției Locale București, Polițiilor de sector, SABIF, ISU-BIF și DGSU, pentru implicarea și sprijinul acordat în buna desfășurare a evenimentului. De asemenea, mulțumiri Primăriei Capitalei și CTMB pentru susținerea constantă.

Decathlon a fost presenting sponsor pentru al treilea an consecutiv. Implicarea Decathlon reflectă angajamentul pe termen lung față de comunitatea sportivilor și dorința de a încuraja un stil de viață activ și sănătos. La această ediție, Decathlon a contribuit prin:

Parte din kit-ul oficial al participanților , tricouri și săculeți pentru încălțăminte;

, tricouri și săculeți pentru încălțăminte; Un stand de activare interactiv și zonă expo ;

; Un service de reparații rapide, unde tehnicienii Decathlon au ajutat cicliștii la nevoie.

„A fost o zi fantastică trăită împreună cu miile de participanți și cu susținătorii lor la ediția a patra a L’Etape Romania. Ne-am bucurat să vedem cât de multă energie poate aduce sportul concurenților, dar și câtă se poate oferi. Impresionantă și mobilizarea de forțe, dar și comunitatea creată în jurul acestui eveniment. Felicitări tuturor! Într-adevăr am demonstrat că putem mișca oamenii prin minunile sportului, "Move people through the wonders of sport" fiind intocmai misiunea noastră la Decathlon”, a declarat Raluca Hristea, Lider de Evenimente și Parteneriate Decathlon România.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport