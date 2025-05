Final de poveste Două fotbaliste cu peste 300 de selecții în naționala României se retrag de la prima reprezentativă: „După 24 de ani!”

Florentina Olar (39 de ani), căpitanul naționalei feminine de fotbal, și Ioana Bortan (36 de ani) și-au anunțat retragerea din lotul primei reprezentative a României.

Cele două fotbaliste vor îmbrăca pentru ultima oară tricoul României în fața fanilor tricolori pe data de 30 mai, la ora 18:00, la Ovidiu, împotriva Bosniei-Herțegovina, în grupele UEFA Women’s Nations League.

Florentina Olar, la meciul 200 la naționala României

Florentina Olar a debutat la prima reprezentativă a României în urmă cu 24 de ani, pe 30 septembrie 2001, într-o partidă împotriva Croației, încheiată cu scorul de 2-2, în care fotbalista a și marcat.

De la debutul său, fotbalista în vârstă de 39 de ani a devenit jucătoarea cu cele mai multe selecții din istoria naționalei României, atât la masculin, cât și la feminin. La meciul cu Bosnia poate bifa meciul cu numărul 200 în tricoul României.

„Acum 24 de ani, o copilă energică, având o dorință arzătoare de a juca fotbal și de a-și depăși limitele, pășea timid în inima naționalei de fotbal feminin. Nu știa ce implică acest lucru, dar nici nu conta, pentru că mândria de a-și reprezenta țara era mai presus de toate!

Echipa națională a reprezentat și va reprezenta a doua casă. În decursul acestor 24 de ani am trăit momente unice, de neuitat! Am învățat să respect și să mă fac respectată! Am învățat că perseverența și dorința de a deveni o jucătoare cât mai completă pot atinge culmi mărețe, chiar și când puține persoane cred în tine.

Am învățat să mă autodepășesc în momente grele, să știu să gestionez și să profit de energia pozitivă pe care susținătorii fotbalului feminin mi-o transmit de fiecare dată când ei sunt în tribune, iar eu pe teren.

A fost o călătorie lungă, cu multe bucurii, dar și cu multe obstacole. Dar ce poate fi mai frumos pentru un sportiv decât atunci când pășește cu propriii copii pe terenul de fotbal pentru a-și reprezenta țara?

Așadar, nu am niciun regret și mă consider norocoasă că am avut privilegiul de a face parte din această familie (colege, staff tehnic, Federația Română de Fotbal), pentru că au crezut în mine și m-au susținut necondiționat. Vă mulțumesc tuturor!”, a declarat Olar, potrivit frf.ro.

Ioana Bortan FOTO Imago

Și Ioana Bortan se retrage de la echipa națională

Alături de Florentina Olar, și Ioana Bortan își agăță ghetele în cui la echipa națională, după o carieră de 15 ani la prima reprezentativă. A debutat pe 27 martie 2010, într-o partidă chiar împotriva Bosniei, câștigată de „tricolore” cu scorul de 5-0.

„Am știut de la prima convocare că într-o zi o să fie și ultima… Acel legământ născut în 2010 s-a consumat, dar ce a fost scris va rămâne pentru totdeauna.

A fost o mare onoare pentru mine să port acest tricou pentru această lungă perioadă de timp. A fost o călătorie minunată. Mi-am dat inima și sufletul cu mândrie și pasiune. Le mulțumesc din adâncul inimii tuturor oamenilor din jurul acestei echipe minunate (de la conducere, la antrenori, colege, doctori, kineto, team și kit manageri).

Mulțumesc și tuturor fanilor care m-au încurajat și m-au susținut, dar și criticilor care m-au motivat în plus. Și, nu în ultimul rând, mulțumesc familiei pentru sprijinul necondiționat, fără de care nu aș fi reușit.

Rămân cu regretul că nu am reușit o calificare la un turneu final, dar cu bucuria că am câștigat oameni și amintiri. Pe curând!”, a transmis și Ioana Bortan, potrivit sursei citate mai sus.

120 de selecții are Ioana Bortan la echipa națională

