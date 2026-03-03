Analiza UEFA 2025 România, pe locul 20 la venituri în Europa » Cum stă țara noastră în celelalte clasamente

UEFA a publicat raportul „ The European Club Finance and Investment Landscape 2025 ”, care oferă o imagine detaliată a situației financiare a fotbalului din Europa, la nivel de club.

Analiza include peste 700 de cluburi din 54 de asociații naționale, acoperind anul financiar 2024, cu estimări pentru 2025 și o privire retrospectivă asupra ultimului deceniu.

România, clasată pe locul 20 în Europa la venituri conform raportului UEFA 2025

În 2024, cluburile din prima divizie din România au avut venituri totale de 115 milioane de euro, în creștere cu 18% față de 2023, conform frf.ro.

Cele mai mari creșteri au venit din încasările din bilete, care au atins 18 milioane de euro (+40%) și au adus România pe locul 11 în Europa.

Veniturile din competițiile UEFA au fost de 11 milioane de euro și au situat România pe locul 29 la acest capitol.

Piața transferurilor continuă să fie importantă pentru cluburile românești, care au obținut un profit net de 19 milioane de euro, cu 14 milioane mai mult decât în 2023.

Totuși, rezultatul total înainte de taxe rămâne negativ, cu o pierdere de 12 milioane de euro, mai mică cu 16 milioane față de anul precedent.

95 de milioane de euro reprezintă costul total al salariilor din prima divizie, dintre care 78 de milioane sunt salariile jucătorilor. Rata salariilor raportată la venituri este de 79%, ceea ce plasează România pe locul 7 în Europa la acest capitol. Cheltuielile operaționale au fost de 55 de milioane de euro, aproape neschimbate față de anul trecut

România se află pe locul 8 în Europa la infrastructură sportivă, cu 10 stadioane noi construite în ultimul deceniu și alte proiecte în curs. Finanțarea depinde însă parțial de autoritățile locale.

România are în prezent un singur club implicat într-o structură de tip multi-club: Rapid, deținut de Dan Șucu, care este acționar majoritar și la Genoa (Serie A).

Alte date relevante din raportul UEFA

Veniturile totale ale cluburilor din prima divizie europeană vor depăși 30 de miliarde de euro în 2025, crescând în medie cu 1,3 miliarde pe an în ultimul deceniu.

Transferurile și competițiile UEFA au fost principalele surse: veniturile din transferuri au urcat cu 211%, iar cele din competițiile europene cu 153% între 2014 și 2024.

Veniturile comerciale și cele din bilete continuă să crească:

în 2024, veniturile comerciale au ajuns la 9,7 miliarde de euro.

încasările din bilete vor ajunge aproape de 5 miliarde de euro în 2025, susținute în special de pachetele VIP și premium.

36% din venituri vor reprezenta costurile operaționale non-salariale în 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani. În același timp, cluburile devin mai profesioniste, numărul angajaților full-time din administrație și zona tehnică crescând cu 33% față de 2019

Proprietatea privată devine tot mai răspândită, 52% dintre cluburi fiind controlate de entități interne sau străine.

Structurile multi-club au crescut de la sub 60 acum zece ani la 345 în prezent.

Ivestitorii nord-americani au fost implicați în aproximativ o treime din preluările majore din 2025.

Investițiile în infrastructură ating niveluri record: stadioanele și bazele de antrenament sunt modernizate, iar valoarea jucătorilor din bilanțurile cluburilor ajunge la 14,6 miliarde de euro, majoritatea concentrată în primele cinci campionate, Anglia deținând 44% din total.

