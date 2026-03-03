Craiova a depășit Dinamo și Rapid! Surprize: în 2026, clubul din Bănie a urcat în topul audiențelor TV. Și CFR trece peste un club din București
Media

Craiova a depășit Dinamo și Rapid! Surprize: în 2026, clubul din Bănie a urcat în topul audiențelor TV. Și CFR trece peste un club din București

alt-text Dan Udrea
Publicat: 03.03.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 03.03.2026, ora 16:07
  • Sezonul excelent al Universității Craiova vine cu un bonus: echipa a reușit să bată în acest an două nume de mare tradiție, în privința interesului generat în fața televizoarelor.
  • FCSB conduce detașat în audiența ratingurilor TV, însă Craiova urcă pe 2 în această ierarhie, în timp ce la spectatorii pe stadion e lider detașat, cu 50% peste clubului lui Becali.
  • O altă mare surpriză în ratingurile televiziunilor din acest an e reprezentată de faptul că CFR Cluj lasă în spate un nume important din București. Toate cifrele, în rândurile de mai jos.

O lună și jumătate cu 8 etape disputate în 2026 din Liga 1. Peste 60 de meciuri jucate de la reluarea campionatului reprezintă un volum suficient de mare pentru ca ierarhia audiențelor TV să fie relevantă.

Pe baza ratingurilor fiecărui meci în parte, date analizate etapă de etapă de GOLAZO.ro, rezultă un clasament, exclusiv pentru jocurile din 2026, doar pentru cele din campionat, nu și cele din Cupa României, în care pe locul 2 apare o surpriză de proporții.

Craiova, cu aproape 30% peste Rapid!

Dacă fotoliul de lider e în continuare ocupat de FCSB, echipa care e de departe cea care suscită cel mai mare interes, pe poziția secundă a urcat Universitatea Craiova.

Formație care face cel mai bun sezon de la promovarea pe prima scenă și e în joc pentru a realizat eventul după 35 de ani: e pe primul loc, iar miercuri va disputa sfertul de finală din Cupa României.

Universitatea a reușit o performanță rară: să fie în 2026 peste Dinamo și Rapid. Raportarea e realizată pe suma ratingurilor celor 8 etape din acest an. Măsurătoarea e pentru publicul comercial, cel cuprins cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Craiova a reușit să treacă de 3,3% rating ca medie pentru fiecare dintre cele 8 meciuri. Dinamo și Rapid n-au reușit să atingă 3%. Iar afișul jocurilor nu a fost nici pe departe unul mai atractiv pentru trupa din Bănie:

  • Craiova a disputat un singur meci cu o echipă care acum e pe loc de play-off, la care se adaugă derby-ul cu FCSB
  • Dinamo n-a avut derby cu FCSB în 2026, însă a jucat 4 meciuri directe cu formații pe care le va întâlni în play-off: U Cluj, Rapid, Craiova și FC Argeș
  • Rapid: nici ea n-a jucat cu FCSB în acest an, dar a avut două jocuri de play-off: U Cluj și Dinamo

O altă mare surpriză o reprezintă interesul trezit în rândul telespectatorilor de CFR Cluj. Echipa a avut victorii pe linie în 2026 și a reușit să adune un rating mai mare decât Rapid.

Clujeni sunt, la limită, peste giuleșteni, dar au avut avantajul derby-ului cu FCSB, care a făcut o audiență foarte mare.

Care e ordinea primelor 5 cluburi, ca rating TV cumulat în meciurile din Liga 1 în 2026

  1. FCSB 42,2%
  2. Craiova 26,7
  3. Dinamo 23,85
  4. CFR 21,25
  5. Rapid 20,75

FCSB, practic n-are rival la acest capitol. Toate cele 8 meciuri ale roș-albaștrilor sunt pe primele 8 locuri în clasamentul partidelor din Liga 1 în 2026 cu cel mai mare rating.

Pe 9 e Rapid - Dinamo, iar pe 10 e Dinamo - Craiova, cele două find aproape la egalitate, dar la mai puțin de jumătate din nivelul înregistrat de Craiova - FCSB!

Top 3 meciuri ca audiență TV pentru FCSB în 2026

  • Craiova - FCSB 1-0 7,9%
  • FCSB - CFR 1-4 6,1
  • FCSB - Botoșani 2-1 5,2

Top 3 meciuri ca audiență TV pentru Craiova în 2026

  • Craiova - FCSB 1-0 7,9
  • Dinamo - Craiova 1-1 3,8
  • Farul - Craiova 4-1 3,2

Top 3 meciuri ca audiență TV pentru Dinamo în 2026

  • Rapid - Dinamo 2-1 3,9
  • Dinamo - Craiova 1-1 3,8
  • Farul - Dinamo 2-3 3,5

Top 3 meciuri ca audiență TV pentru CFR în 2026

  • FCSB - CFR 1-4 6,1
  • CFR - U Cluj 3-2 3,1
  • Farul - CFR 1-2 2,6

Top 3 meciuri ca audiență TV pentru Rapid în 2026

  • Rapid - Dinamo 2-1 3,9
  • Farul - Rapid 3-1 3,5
  • Rapid - U Cluj 0-2 2,9

Urmează o etapă cu potențial mare de audiență

Sezonul regulat se va încheia luni, pe 9 martie, când se va disputa ultima partidă din etapa a 30- a. Runda propune trei meciuri extrem de atractive, care foarte probabil vor face cumulat peste 11-12% rating. Acestea sunt:

  • FCSB - U Cluj, sâmbătă, ora 20:00
  • Rapid - Craiova, duminică, ora 20:00
  • CFR - Dinamo, luni, ora 20:00

Ratingul măsoară câte televizoare sunt deschise pe meciul respectiv din totalul abonaților la serviciul TV care există în România, iar conform ultimei statistici ANCOM ar fi în peste 7,5 milioane.

În privința numărului de spectatori pe stadion, Craiova e cea care conduce detașat în actualul sezon. Are o medie care trece de 14.000 de fani. Și are o diferență mare și foarte mare de formațiile aflate pe locurile de play-off în ierarhia oamenilor din tribune:

  • +26,5% față de Dinamo
  • +29% față de Rapid
  • +50% față de FCSB
  • +107% față de U Cluj
  • 108% față de UTA

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova rapid audienta tv
