În minutul 26 al partidei, Antonio Rudiger (33 de ani) putea să vadă cartonașul roșu, după un fault asupra lui Diego Rico (33 de ani). Specialiștii în arbitraj din Spania au taxat lipsa de reacție a arbitrilor, iar o publicație din Portugalia l-a numit „măcelar” pe fundașul german.

Singurul gol al partidei de pe „Santiago Bernabeu” a fost marcat în minutul 39, de Martin Satriano.

Meciul n-a fost lipsit de momente tensionate, iar în ultimele secunde arbitrul Alejandro Muniz Ruiz a arătat două cartonașe roșii: unul pentru Mastantuono, în minutul 90+5, celălalt pentru Liso, în minutul 90+7.

„Măcelarul Rudiger lovește din nou!”

Diego Rico, de la Getafe, căzuse la pământ în urma unui duel pentru balonul pe care încerca să-l protejeze, iar Rudiger l-a lovit cu genunchiul în față pe adversar, care și-a dus imediat mâinile la față.

Nici „centralul” Muniz Ruiz, nici arbitrii din cabina VAR nu au intervenit, însă oamenii de fotbal din Spania spun că se impunea eliminarea apărătorului german.

Publicația portugheză A Bola a avut o reacție dură: „Măcelarul Rudiger lovește din nou: dublă lovitură cu genunchiul asupra adversarului căzut la pământ”.

Însuși Diego Rico îl acuză pe Rudiger că l-a lovit intenționat:

„Dacă m-ar fi luat prin surprindere, m-ar fi putut lăsa acolo. A vrut să-mi zdrobească fața!”, a spus spaniolul pentru Deportes COPE.

Cred că ați văzut toți ce s-a întâmplat. Nu voi intra acum în detalii, dar cred că a fost clar și toată lumea a văzut Jose Bordalas, antrenor Getafe

Rico spune că răzbunarea lui Rudiger a venit după un duel anterior, petrecut cu doar câteva secunde înainte:

„Era clar că urma să mă lovească intenționat, pentru că în fază anterioară am avut o încăierare care s-a soldat cu un fault, l-am auzit spunând ceva. În următoarea fază, mingea a venit la mine și se poate vedea cum aproape a dat la o parte un coechipier ca să-mi zdrobească fața”.

Fotbalistul lui Getafe nu înțelege cum de nu a intervenit VAR-ul: „Dacă ar fi fost invers, aș fi primit o suspendare de 10 meciuri și nu aș mai fi jucat tot sezonul”.

Nu știu la ce este bun VAR , pentru că ar trebui să fie acolo pentru astfel de situații Diego Rico, Getafe

