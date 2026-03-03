„Măcelarul Rudiger” Fundașul lui Real, nesancționat, după ce și-a lovit adversarul cu genunchiul în figură: „A vrut să-mi zdrobească fața” +9 foto
„Măcelarul Rudiger” Fundașul lui Real, nesancționat, după ce și-a lovit adversarul cu genunchiul în figură: „A vrut să-mi zdrobească fața”

Publicat: 03.03.2026, ora 16:07
  • REAL MADRID - GETAFE 0-1.  În minutul 26 al partidei, Antonio Rudiger (33 de ani) putea să vadă cartonașul roșu, după un fault asupra lui Diego Rico (33 de ani).
  • Specialiștii în arbitraj din Spania au taxat lipsa de reacție a arbitrilor, iar o publicație din Portugalia l-a numit „măcelar” pe fundașul german.

Singurul gol al partidei de pe „Santiago Bernabeu” a fost marcat în minutul 39, de Martin Satriano.

Meciul n-a fost lipsit de momente tensionate, iar în ultimele secunde arbitrul Alejandro Muniz Ruiz a arătat două cartonașe roșii: unul pentru Mastantuono, în minutul 90+5, celălalt pentru Liso, în minutul 90+7.

„Măcelarul Rudiger lovește din nou!”

Diego Rico, de la Getafe, căzuse la pământ în urma unui duel pentru balonul pe care încerca să-l protejeze, iar Rudiger l-a lovit cu genunchiul în față pe adversar, care și-a dus imediat mâinile la față.

Rudiger l-a lovit cu genunchiul în cap pe Rico și a rămas nesancționat
Rudiger l-a lovit cu genunchiul în cap pe Rico și a rămas nesancționat

Rudiger l-a lovit cu genunchiul în cap pe Rico și a rămas nesancționat
Nici „centralul” Muniz Ruiz, nici arbitrii din cabina VAR nu au intervenit, însă oamenii de fotbal din Spania spun că se impunea eliminarea apărătorului german.

Publicația portugheză A Bola a avut o reacție dură: „Măcelarul Rudiger lovește din nou: dublă lovitură cu genunchiul asupra adversarului căzut la pământ”.

captură foto: abola.pt captură foto: abola.pt
captură foto: abola.pt

Însuși Diego Rico îl acuză pe Rudiger că l-a lovit intenționat:

„Dacă m-ar fi luat prin surprindere, m-ar fi putut lăsa acolo. A vrut să-mi zdrobească fața!”, a spus spaniolul pentru Deportes COPE.

Cred că ați văzut toți ce s-a întâmplat. Nu voi intra acum în detalii, dar cred că a fost clar și toată lumea a văzut Jose Bordalas, antrenor Getafe

Rico spune că răzbunarea lui Rudiger a venit după un duel anterior, petrecut cu doar câteva secunde înainte:

„Era clar că urma să mă lovească intenționat, pentru că în fază anterioară am avut o încăierare care s-a soldat cu un fault, l-am auzit spunând ceva. În următoarea fază, mingea a venit la mine și se poate vedea cum aproape a dat la o parte un coechipier ca să-mi zdrobească fața”.

Fotbalistul lui Getafe nu înțelege cum de nu a intervenit VAR-ul: „Dacă ar fi fost invers, aș fi primit o suspendare de 10 meciuri și nu aș mai fi jucat tot sezonul”.

Nu știu la ce este bun VAR , pentru că ar trebui să fie acolo pentru astfel de situații Diego Rico, Getafe

Real Madrid getafe la liga Antonio Rudiger diego rico
