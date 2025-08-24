FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi : „E diferență mare între România și Turcia”
Ianis Hagi
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”

Publicat: 24.08.2025, ora 12:50
Actualizat: 24.08.2025, ora 12:51
  • Florin Gardoș (36 de ani) i-a recomandat lui Ianis Hagi (26 de ani) să aleagă nou-promovata din Turcia în detrimentul campioanei României.
  • Motivul este explicat mai jos.

În ultimul timp s-a vorbit mult despre faptul că Ianis Hagi ar fi bătut palma cu Fatih Karagumruk, nou-promovată în Turcia.

Florin Gardoș, despre echipa unde ar trebui să meargă Ianis: „Nu cred că e mai bine la FCSB”

Fostul jucător de la FCSB și Southampton e de părere că Ianis Hagi ar trebui să semneze cât mai curând cu o echipă.

Mi-aș fi dorit să nu mai aștepte, pentru că nu e ok când trece timpul și te antrenezi singur. Am trecut prin ele, nu e un sentiment deloc plăcut și pierzi timp, dar sunt cluburi care au anumite priorități și, dacă nu ies transferurile respective, se duc pe listă în jos”, a declarat Florin Gardoș, conform sport.ro.

De asemenea, Gardoș a spus că Ianis Hagi ar trebui să meargă în campionatul Turciei, în loc să vină în România, la FCSB.

„Campionatul Turciei e puternic și, ținând cont de faptul că tatăl lui a jucat acolo, sunt sigur că sunt multe relații.

E diferență mare între România și Turcia. Nu știu cum e mai bine, dar ce pot să spune e că factorul financiar e important pentru oricine și, când pui în balanță 20.000 pe lună și 100.000 pe lună, contează și asta. Campionatul Turciei e foarte, foarte puternic în momentul de față. Cel mai mult contează să joace.

Nu cred că era mai bine să vină la FCSB, pentru că FCSB a început cum a început campionatul, mi-e greu să cred că vor repeta performanțele de anul trecut în Europa. Din punctul ăsta de vedere, e mai bine că merge acolo, dar, repet, să joace e cel mai important”, a mai adăugat Gardoș, conform sursei citate.

1,5 milioane de euro
valorează Ianis Hagi, conform Transfermarkt

Ianis Hagi ar fi bătut palma cu Fatih Karagumruk

Conform presei din Turcia, Ianis s-ar fi înțeles cu Fatih Karagumruk, unde ar urma să încaseze aproximativ un milion de euro pe sezon.

Aceasta este o nou-promovată în campionatul turc.

Echipele unde a jucat Ianis Hagi:

  • Viitorul Constanța
  • Fiorentina
  • Genk
  • Alaves
  • Rangers
57
de goluri a marcat Ianis Hagi în 289 de partide jucate în cariera sa

FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia"
24.08
FCSB sau Karagumruk? Fost jucător al campioanei, sfat pentru Ianis Hagi: „E diferență mare între România și Turcia”
