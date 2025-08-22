Ianis Hagi (26 de ani) ar putea ajunge în campionatul Turciei, competiție în care a evoluat și tatăl său, Gică Hagi.

Mijlocașul român s-a despărțit de Rangers în această vară, iar până acum nu a reușit să-și găsească echipa potrivită.

După mai multe oferte vehiculate în jurul lui Ianis Hagi, cea mai recentă fiind din partea lui Maccabi Tel Aviv, acesta ar putea ajunge acum la o nou-promovată din Turcia.

Ianis Hagi ar fi bătut palma cu Fatih Karagumruk

Conform ultimelor informații din presa turcă, Ianis s-ar fi înțeles cu gruparea din Super Liga Turciei, unde ar urma să încaseze aproximativ un milion de euro pe sezon.

„Fatih Karagumruk, noua echipă din Super Liga Trendyol, este pe cale să vină cu o mare surpriză în perioada de transferuri.

Ianis Hagi, fiul legendarului fotbalist Gheorghe Hagi de la Galatasaray, a fost de acord să se transfere la Karagumruk. Clubul din Istanbul a bătut deja palma cu Hagi, al cărui contract anterior este deja încheiat.

Ianis Hagi a acceptat oferta care îi va aduce un salariu de aproximativ 1 milion de euro și un procent din suma unui posibil viitor transfer.

„Decarul” român Ianis Hagi a marcat 20 de goluri și a oferit 28 de pase decisive în 130 de apariții pentru Rangers”, a transmis publicația fanatik.com.tr.

Echipele la care a jucat Ianis Hagi

Viitorul Constanța

Fiorentina

Genk

Alaves

Rangers

