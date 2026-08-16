„Cine ne poate opri să ne dorim?” Florin Maxim, în extaz după 3-0 cu CFR Cluj: „Asta ne propunem” +9 foto
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Cine ne poate opri să ne dorim?” Florin Maxim, în extaz după 3-0 cu CFR Cluj: „Asta ne propunem”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 23:42
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 00:24
  • Corvinul - CFR Cluj 3-0. Florin Maxim (45 de ani), antrenorul hunedorenilor, a vorbit despre victoria categorică obținută de echipa sa în etapa #5 din Liga 1.
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Nou-promovata Corvinul i-a provocat un debut de coșmar lui Marius Șumudică în noul mandat pe banca clujenilor.

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Corvinul - CFR Cluj 3-0. Florin Maxim: „Țin să felicit și echipa adversă”

„Am vorbit cu băieții în vestiar. Să ne ducem planul pe care îl stabilim în vestiar, la antrenamente. Să joace cu încredere. Încă o dată spun, nu avem nici o presiune.

Trebuie ca ei să-și dorească să facă meciuri bune, să aibă rezultate, să atragă atenția asupra lor și să meargă mai departe. Noi suntem o echipă care ne propunem să le dăm șansa să-și etaleze calitățile. În rest, câteodată ne iese, câteodată nu. Astăzi ne-a ieșit.

Țin să felicit și echipa adversă pentru că ne-a reprezentat în Europa. Și noi, în momentul în care am avut acele deplasări lungi, mai ales în momentul în care nu ai nici rezultate bune, cum am avut și noi, pe sfârșit intervine un pic și frustrarea și neîncrederea.

Țin să-i felicit și 100% își vor reveni. Au calitate, au un antrenor bun acum care a dovedit și 100% vor fi o echipă”, a declarat Florin Maxim la Digi Sport.

Întrebat despre jocul bun al echipei sale și despre cele 22 de șuturi expediate spre poarta CFR-ului, Maxim a declarat:

Lucrăm foarte mult la antrenamente. Mi-am încurajat jucătorii să șuteze. În momentul în care o echipă care a stat mai jos, trebuie să vii cu niște șuturi de la distanță, să-i faci să iasă, să-ți faci jocul. Până acum ne-a ieșit, mergem mai departe, mergem la hotel, ne odihnim, avem o deplasare lungă la Baia Mare (cu Minaur, în Cupă). Florin Maxim, antrenor Corvinul

Florin Maxim visează la play-off: „Da, ne dorim”

Florin Maxim a vorbit și despre golul marcat de Antoniu Manolache în finalul primei reprize.

„Lucrăm și fazele fixe, dar dacă ați urmărit, Djokovic nu prea vedea mingea. La pauză le-am zis același lucru, să jucăm pe bara a doua pentru Manolache. A mai avut o recentrare bună, a avut și o execuție.

Acum nu pregătim și execuțiile alea sub bară, dar mă bucur pentru el. E un jucător în care am crezut, e cu noi de la Liga 3, a pus umărul, a câștigat un trofeu, a promovat cu această echipă.

Joacă bine și el, la fel ca și ceilalți, să joace bine și să plece spre altă echipă mai sus”.

FOTO. Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR Cluj 3-0

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (9 imagini)

Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1 Golul superb înscris de Manolache în Corvinul - CFR. Foto: captură Prima Sport 1
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Antrenorul Corvinul visează la calificarea în play-off: „Da, ne dorim. Cine ne poate opri să ne dorim? Cum am spus, vedem după meciuri ce obținem, dar ne antrenăm ca și celelalte echipe”.

În urma acestei victorii, Corvinul a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 8 puncte acumulate după 5 etape. De cealaltă parte, CFR ocupă locul 13, cu 3 puncte și un meci mai puțin disputat.

Clasamentul în Liga 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Dinamo510
2. FC Argeș510
3. Petrolul59
4. Corvinul58
5. FCSB48
6. Farul58
7. Rapid58
8. U Craiova57
9. U Cluj36
10. Oțelul56
11. Sepsi56
12. FC Voluntari54
13. CFR Cluj43
14. FC Botoșani43
15. UTA Arad42
16. Csikszereda51

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